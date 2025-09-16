Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader

PROSPERIUM è un indicatore tecnico completo, sviluppato per trader che cercano la massima affidabilità nell'analisi e nell'esecuzione delle operazioni. Creato per MetaTrader 4 e 5, combina diversi indicatori affermati (RSI, OBV, MACD, Bande di Bollinger, ADX, Ichimoku e Media di Gravità) in un sistema integrato di generazione di segnali di acquisto (CALL) e vendita (PUT). Con un pannello statistico avanzato e il calcolo automatico della percentuale di successo, PROSPERIUM fornisce una visione chiara delle performance in tempo reale.

Caratteristiche Principali

  • Analisi Multi-Indicatore: Combina RSI, OBV, MACD, Bande di Bollinger, ADX, Ichimoku e Media di Gravità per identificare i punti critici del mercato.

  • Sistema di Segnali Integrato: Generazione di avvisi visivi e sonori per CALL e PUT quando multiple condizioni tecniche si allineano.

  • Pannello Statistico Avanzato: Visualizza il totale delle operazioni, vittorie, sconfitte, percentuale di successo, sequenze di win/loss e comparazione delle performance tra CALL e PUT.

  • Backtest Integrato: Permette di configurare il numero di barre passate per la convalida dei setup, facilitando lo studio della performance storica.

  • Parametri Personalizzabili: Regolazione completa di periodi, livelli e sensibilità di tutti gli indicatori utilizzati nel sistema.

  • Impostazioni Avvisi: Possibilità di abilitare/disabilitare le notifiche in tempo reale.

Come Funziona

PROSPERIUM valuta il mercato utilizzando una combinazione di indicatori di tendenza, momentum, volatilità e flusso. Ogni volta che i criteri configurati vengono soddisfatti, il sistema genera segnali automatici di acquisto o vendita. Il pannello integrato visualizza statistiche in tempo reale, inclusa la percentuale di successo, sequenze di vittorie e sconfitte, oltre al confronto tra i risultati di CALL e PUT.

Supporto

Per dubbi, suggerimenti o supporto tecnico, utilizzare la sezione commenti del prodotto sulla piattaforma o contattare direttamente lo sviluppatore tramite la chat della piattaforma MQ5.

Avviso Legale

Questo strumento è destinato esclusivamente a scopi educativi e analitici e non costituisce una raccomandazione di investimento. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni risultanti dall'uso di questo indicatore. Tutte le decisioni di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Utilizzando questo prodotto, l'utente accetta questi termini, come disposto nell'articolo 927 del Codice Civile Brasiliano.

Perché scegliere PROSPERIUM?

Combinando multiple indicatori in un sistema robusto e un pannello statistico avanzato, PROSPERIUM offre al trader una visione completa e affidabile della performance. Uno strumento essenziale per elevare la disciplina, ottimizzare i risultati e operare con fiducia.


