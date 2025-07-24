Urban Pulse
- Experts
- Fajar Dicky Firmansyah
- Versione: 2.34
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1. Questo è tutto. Un grafico. Un'arma.
Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato. Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto.
Vantaggi principali
- Logica di rischio automatica: Calcola la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo account e alla distanza SL
- Supporto per lotto manuale o fisso: Controlli tu la modalità — conservativa o aggressiva
- Protezione dal drawdown: Spegnimento automatico quando la perdita flottante supera la tua percentuale preset
- Design a un grafico: Scambia più simboli, gestiti internamente — nessun bisogno di affollare la tua piattaforma
Esecuzione della strategia
Modello Multi-Trend: Allinea la direzione del trend su più timeframe prima di considerare qualsiasi ingresso.
Lista di controllo per la configurazione
|Parametro
|Valore
|Grafico
|GBPUSD
|Timeframe
|H1
|Simboli gestiti
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened