Urban Pulse

Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna.

Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1. Questo è tutto. Un grafico. Un'arma.

Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato. Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto.

Collegamento  https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Vantaggi principali

  • Logica di rischio automatica: Calcola la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo account e alla distanza SL
  • Supporto per lotto manuale o fisso: Controlli tu la modalità — conservativa o aggressiva
  • Protezione dal drawdown: Spegnimento automatico quando la perdita flottante supera la tua percentuale preset
  • Design a un grafico: Scambia più simboli, gestiti internamente — nessun bisogno di affollare la tua piattaforma


Esecuzione della strategia

Modello Multi-Trend: Allinea la direzione del trend su più timeframe prima di considerare qualsiasi ingresso.

 

Lista di controllo per la configurazione

Parametro Valore
Grafico GBPUSD
Timeframe H1
Simboli gestiti GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Dopo l'acquisto: Contattaci direttamente per ricevere il tuo accesso a Telegram. Aggiornamenti privati, file impostati e consigli esclusivi sono condivisi solo con clienti verificati.
Recensioni 1
Tuan Anh Cao
203
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

