Cannon Trend
- Experts
- Tan Au Phuong
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 9 novembre 2025
EA Cannon Trend è un potente assistente di trading progettato per eliminare completamente le emozioni personali dal processo di negoziazione. Sviluppato con MQL5, questo EA prende decisioni esclusivamente sulla base di regole e strategie predefinite, garantendo coerenza ed efficienza senza essere influenzato dalle emozioni umane.
Caratteristiche principali di Cannon Trend:
- Con 5 modalità di strategia di trading, Cannon Trend è adatto sia ai principianti che ai trader professionisti.
- Personalizzazione secondo il tuo stile: Regola facilmente i parametri per creare una strategia di trading personalizzata.
- Interfaccia intuitiva: Monitora le attività di trading senza sforzo grazie a informazioni chiare e intuitive.
.set files and FAQ
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760485
Perché scegliere EA Cannon Trend?
EA Cannon Trend è la scelta ideale sia per i trader principianti che per quelli esperti, grazie alla sua semplicità, alta precisione e prestazioni comprovate. Non solo ti fa risparmiare tempo nel monitorare il mercato, ma ti aiuta anche a massimizzare le opportunità offerte dai movimenti di prezzo.
I prezzi non rimangono mai fermi; devono sempre muoversi. Che salgano o scendano, rappresentano sempre un'opportunità. La chiave è concentrarsi su una gestione efficace del capitale per evitare di "bruciare" il conto prima che il mercato si muova!
Guide and explanation of setup parameters click here
Recommendations
- Symbol: XAUUSD, BTCUSD, coppie Forex, ecc.
- Settings: Impostazioni predefinite per il test di XAUUSD.
- Recommended capital: $2000 per il primo 0.01 lotto.
- Account type: Hedge.
- I requisiti di leva finanziaria e di deposito dipendono dalle impostazioni scelte.
- Le impostazioni sono esterne, consentendo agli utenti di configurare il robot in base alle proprie preferenze.
Come usare EA Cannon Trend:
- Scarica l’EA e installalo rapidamente su MetaTrader 5.
- Seleziona la tua coppia di valute o il tuo asset preferito.
- Regola i parametri secondo le tue esigenze.
- Attiva l’EA e lascia che Cannon Trend faccia il resto del lavoro.
Avviso sui rischi del trading
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. È importante comprendere che potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Assicurati di comprendere completamente i rischi coinvolti e valuta attentamente i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio prima di iniziare a fare trading.
Nota:
EA Cannon Trend non è una "bacchetta magica" che garantisce il 100% di operazioni vincenti. Combina l’EA con le tue conoscenze di trading e testalo sempre su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.
Lascia che EA Cannon Trend diventi il tuo strumento di fiducia per conquistare i mercati finanziari già da oggi!
Absolutely amazing! This EA was given away completely free of charge, yet the author also provided detailed instructions and setup information for users who wish to customize or experiment further with their own trading ideas. All we need to do is read carefully, study how the EA works and operates, then adjust it until it perfectly fits our personal trading strategy. A huge thank you to the author, Tân Âu Phương, for your generosity and dedication. Wishing you continued success and great achievements in life! 🙏✨