Presentazione dell’ultima versione del Dynamic Fibonacci Grid Dashboard per MT5.

Ora dotato di molte nuove funzionalità, questo nuovo dashboard trasforma la tua esperienza di trading e ti permette di osservare il mercato e l’azione dei prezzi da una prospettiva completamente nuova. Scopri nuove possibilità grazie all’analisi simultanea di più timeframe e simboli. Interfaccia user-friendly per il trading manuale e la gestione delle posizioni, con capacità ampliata di applicare strategie automatizzate predefinite. Inoltre, il DFG è ora pienamente funzionale nel Strategy Tester come simulatore di trading, permettendoti di ricreare diverse condizioni di mercato utilizzando dati storici. Puoi esercitarti nel trading manuale in modalità visiva e testare strategie automatizzate in modalità ad alta velocità.

Caratteristiche principali

• Analisi tecnica avanzata di più timeframe e simboli basata sul concetto di Dynamic Fibonacci Bands.

Sperimenta un’efficienza senza precedenti con il nostro dashboard di monitoraggio del mercato in tempo reale. Sintetizziamo dati complessi dai grafici M1, M5, M15 e H1 in livelli di griglia facilmente comprensibili. Questa presentazione unica consente ai trader di monitorare l’azione dei prezzi di 10 simboli diversi su un unico schermo senza fare affidamento sui grafici tradizionali. Il risultato è una presa di decisioni più rapida e un ambiente di trading più pulito e meno ingombrato.

• Interfaccia personalizzabile e user-friendly con le funzionalità essenziali.

Stato e informazioni del conto, pulsanti per trading manuale rapido e gestione delle posizioni, oltre a pulsanti per il controllo delle strategie automatizzate.

• Possibilità di creare preset per strategie semi-automatizzate o completamente automatizzate.

Possibilità di implementare strategie direzionali e controtrend complesse con griglie variabili.

• Simulatore di trading funzionale all’interno del Strategy Tester.

Puoi studiare il sistema a velocità elevata, testarne le funzionalità e le varie caratteristiche, esercitarti nel trading manuale con dati storici e backtestare diverse strategie automatizzate e preset.

• Sistema di avviso sonoro integrato.

Fornisce segnali di trading potenziali sotto forma di avvisi sonori e visivi basati sui tuoi preset. Include anche l’opzione di inviare i segnali come notifiche push al terminale mobile sul tuo smartphone.

• Indicatore aggiuntivo gratuito — DFG Chart.

Puoi usare questo indicatore per controllare la cronologia dei livelli di griglia per ciascun simbolo e timeframe, così come la cronologia delle tue operazioni.

Requisiti di sistema

Il dashboard DFG può essere utilizzato con qualsiasi broker che offra MT5 e consenta il trading automatizzato tramite Expert Advisor.

Il sistema è ottimizzato per il trading delle principali coppie di valute. Tuttavia, è possibile lavorare anche con altri simboli. È consigliato testarli prima e, se necessario, regolare le impostazioni o creare diversi template per gruppi diversi di simboli.

A seconda delle impostazioni e dei simboli, alcune strategie automatizzate potrebbero richiedere un saldo del conto significativo o una leva maggiore, oltre a un conto Non-FIFO con copertura abilitata.

Il supporto tecnico è disponibile. Se hai domande o necessiti di aiuto per la configurazione, invia un messaggio. Cercherò di rispondere il prima possibile.