Trade Management MT5
- Utilità
- Jonas Elias Ott
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 5 agosto 2025
- Attivazioni: 10
"La semplicità d'uso incontra l'esecuzione fulminea e il controllo del rischio assolutamente preciso."
Everything you need:
Cosa significa Trade Management MT5 per il tuo successo nel trading?
Immagina: niente più calcoli che distraggono, nessun piazzamento frenetico degli ordini, nessuno stress durante l'esecuzione. Concentrati esclusivamente sul punto d'ingresso perfetto, tutto il resto lo gestisce Trade Management MT5 per te. Ciò significa maggiore chiarezza, decisioni migliori e, in definitiva, operazioni più redditizie.
La combinazione unica di semplicità e potenza:
Le cose complesse devono essere il più semplici possibile, ma piene di potenza e qualità. I grafici sono spesso sovraccarichi di informazioni. Con questo EA vedrai solo ciò che è importante per te. Visione chiara per pensieri chiari e decisioni di trading chiare.
-
Facile da usare, ma altamente complesso nell'esecuzione - la complessità viene gestita dalla macchina
-
Concentrati sulle operazioni, non sui calcoli complessi e sull'esecuzione
-
Maggiore focus per essere nel posto giusto al momento giusto nel grafico e fare la cosa giusta
La simbiosi tra uomo e macchina - per un successo nel trading che cambierà la tua esperienza
Trade Management MT5 unisce il meglio di due mondi: l'insostituibile intuizione umana con la precisione e velocità di una macchina. Mentre prendi le decisioni di trading più importanti, questo straordinario utility si occupa del calcolo complesso e dell'esecuzione fulminea, trasformando le tue idee di trading in posizioni perfettamente piazzate su qualsiasi grafico in millisecondi!
Gestione precisa del rischio - senza sforzo mentale
-
Scelta tra Modalità Manuale e Modalità Automatica
-
Modalità Manuale: per operazioni altamente individuali e precise con un'interfaccia utente intuitiva (GUI) per Instant Trades (Buy/Sell) e quattro Pending Orders. Basta aprire il campo di trading tramite un pulsante di acquisto o vendita e posizionare l'operazione desiderata spostando le linee - con qualsiasi rapporto RR e altri valori speciali
-
Modalità Automatica: due precise linee visive mostrano sempre esattamente dove verranno posizionati il Take Profit (TP) e lo Stop Loss (SL) - per una perfetta conferma visiva prima di ogni operazione. Le linee vengono precalcolate, visualizzate e aggiornate con un algoritmo speciale basato sulla volatilità più recente senza che tu debba investire un solo pensiero
-
Ulteriori funzionalità di gestione del rischio
-
Calcolo estremamente preciso delle dimensioni della posizione, scegli in modo flessibile tra Balance%, Equity% o lotti fissi
-
Funzione Multiple Lots, consente di aprire più posizioni oltre il limite di lotto del broker - con un solo clic
Sicurezza assoluta in ogni movimento di mercato
-
Posizionamento simultaneo di TP & SL, ogni operazione viene aperta contemporaneamente con Take Profit e Stop Loss all'Entry - nessun posizionamento successivo, sempre protetto
-
Adattamento intelligente in caso di spread o slippage, TP e SL mantengono sempre automaticamente la distanza pianificata dall'Entry come originariamente previsto
-
Break Even con un clic, per tutte le posizioni aperte con offset opzionale per es. commissioni
-
Chiusura totale con un clic, chiudi tutte le posizioni con un solo clic
-
Chiusura del 50% con un clic, riduci il volume con un solo clic per dimezzare il drawdown o assicurare parzialmente il profitto
Trailing Stop avanzato per massimizzare i profitti
-
Trailing stop intelligente basato sulla volatilità - il valore iniziale e il valore incrementale vengono calcolati automaticamente in base alla volatilità attuale
-
Perfetto adattamento dinamico a qualsiasi simbolo di trading - sempre il rapporto ottimale, indipendentemente dal fatto che tu stia operando su mercati ad alta volatilità o tranquilli
-
Visualizzazione trasparente dei valori iniziali e incrementali nella GUI, facilmente regolabili in qualsiasi momento tramite un fattore nel menu
Monitoraggio automatico dei filtri
-
Spread, latenza e volatilità vengono monitorati continuamente - non devi osservare questi parametri da solo
-
In caso di rifiuto dell'operazione, ti viene immediatamente mostrato il motivo - e questo, prima che l'operazione venga eseguita in una situazione inefficiente
Interfaccia utente moderna e individuale
-
Dimensione GUI - può essere adattata a qualsiasi monitor e gusto personale nel menu EA
-
Template di grafici integrati - per una chiarezza visiva e un'estetica ottimali
-
Completamente personalizzabile, configura esattamente ciò che è personalmente importante per te
-
Posizionamento fisso dei display di calcolo, la differenza decisiva rispetto ad altri utility: non devi seguire un campo di calcolo mobile, ma puoi concentrarti su un punto fisso nel grafico - inoltre puoi visualizzare individualmente ogni display di calcolo nel menu EA
-
Visualizzazione reattiva dei calcoli - ottimizzata per ogni sistema
-
Facile accesso al menu EA - tramite la combinazione di tasti F7
-
Comodo cambio di simbolo - con un semplice clic sul pulsante
A chi è adatto Trade Management MT5?
A ogni trader - dagli assoluti principianti ai professionisti esperti. L'utilizzo intuitivo consente un ingresso immediato, mentre le funzioni avanzate soddisfano anche i requisiti dei trader esperti.
Ideale per Scalp, Day e Swing Trader - Combinalo con indicatori di forza della valuta, Price Action (HH/LL), pattern grafici, formazioni di candele e analisi multi-timeframe per risultati ottimali.
Con questo utility, la responsabilità del calcolo e dell'esecuzione delle tue operazioni ti viene completamente tolta.
Convinciti da solo - senza alcun rischio!
Prova Trade Management MT5 completamente e senza restrizioni su un conto demo. Sperimenta tutte le funzionalità senza limitazioni e scopri come questo strumento può portare il tuo trading a un livello completamente nuovo.
Non c'è alcun trucco - convinciti della qualità attraverso l'uso illimitato della versione demo con tutte le funzionalità.
>>> Scarica ora la demo tramite il link sopra nella descrizione e scopri come Trade Management MT5 può rivoluzionare il tuo trading!
Quando sei convinto, concediti e assicurati la versione completa al prezzo attuale con questi vantaggi imbattibili:
-
Miglioramento immediato della tua esperienza di trading
-
Accesso a vita senza costi ricorrenti o costi nascosti
-
Tutti gli aggiornamenti futuri sono inclusi gratuitamente
-
10 attivazioni, già incluse nel prezzo
-
Trading su conti reali sbloccato
>>> Concediti e assicurati la versione completa di Trade Management MT5 al prezzo attuale e inizia oggi stesso con il tuo conto reale!
