SwiftScalper
- Experts
- Sergey Batudayev
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
SwiftScalper È un potente Expert Advisor ideale per il trading su EUR/USD e GBP/USD sull'intervallo temporale ottimale M30. Utilizza tecniche di analisi avanzate, inclusi indicatori tecnici e modelli di price action, per identificare efficacemente le opportunità di scalping.
Caratteristiche principali di SwiftScalper:
- Adattabilità : Progettato per operare in condizioni di mercato volatili, fornendo segnali efficaci basati su dati aggiornati.
- Segnali accurati : Utilizza un'analisi completa per identificare i migliori punti di ingresso e di uscita, aumentando il potenziale per operazioni redditizie.
- Facilità d'uso : Facile da configurare e integrare nella piattaforma di trading, consente ai trader di concentrarsi sulla strategia piuttosto che sui dettagli tecnici.
- Ottimizzato per M30 : Appositamente ottimizzato per funzionare sul time frame M30, ideale per il trading a breve termine.
Vantaggi
Il consulente è già configurato per le coppie di trading specificate, basta installarlo ed eseguirlo. Impostazioni minime.
Controllo del rischio dedicato:
- Stop Loss fisso in punti per ogni transazione
- la possibilità di impostare il drawdown massimo sul capitale azionario
- possibilità di impostare il drawdown giornaliero massimo in %
- la possibilità di impostare un prelievo massimo giornaliero nella valuta del conto
Adatto per negoziare in conti di società di proprietà.
Il consulente non utilizza:
- Martingala
- Media
- Griglia
Il consulente ha la possibilità di negoziare accordi finché non si verifica SL o TP per l'accordo, oppure se si abilita l'impostazione Enabling_closing_opposite_signal, gli accordi verranno chiusi nel momento in cui riceviamo un segnale opposto.
Con SwiftScalper puoi gestire in modo efficace le tue negoziazioni EUR/USD e GBP/USD, sfruttando le fluttuazioni di mercato a breve termine!