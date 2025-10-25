EA Quantum IQ7 ALL in ONE

EA Mastermind: la soluzione di trading intelligente e completa

È ora di smettere di affidarsi alla fortuna per avere successo nel trading.

Vi presentiamo EA Mastermind , un capolavoro di alta qualità progettato dal team BATIK , un gruppo di professionisti specializzati in analisi di mercato, sistemi algoritmici e strumenti di trading intelligenti.

EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product: Analizzatore di segnali AI Mastermind – fornisce informazioni di mercato di livello professionale. Pannello di trading intelligente – consente un controllo manuale preciso direttamente dal tuo grafico. EA AutoRobot – esegue le negoziazioni automaticamente con intelligenza adattiva. Perché questo EA si distingue Molti EA promettono la perfezione attraverso screenshot appariscenti e backtest irrealistici.

EA Mastermind è diverso - è trasparenti, autentici e veramente funzionali.

La sua interfaccia WYSIWYG pulita, l'analisi adattiva in tempo reale e gli aggiornamenti continui allineati con i cambiamenti del mercato globale lo rendono un compagno di trading a lungo termine , non solo uno strumento temporaneo. Caratteristiche principali a. Analizzatore "AI Mastermind" Analisi 8 principali coppie di valute su più intervalli di tempo (H4–M1).

Fornisce approfondimenti visivi sulle tendenze del mercato e sui livelli di volatilità.

Offerte Consulenza basata sull'intelligenza artificiale messaggi facilmente comprensibili anche dai principianti. b. Pannello di trading intelligente Eseguire operazioni manuali con semplici azioni di trascinamento della selezione .

Muoviti all'istante Livelli TP/SL oppure regolare tutte le posizioni aperte contemporaneamente.

Pianificare ed eseguire Ordini limite/stop direttamente sul grafico attivo. c. AutoRobot EA adattivo Motore di trading automatico con logica decisionale consapevole del contesto .

Ideale per ricerca personalizzata tra coppie e sessioni di trading.

Supporti strategie di probabilità multi-account o multi-coppia per una crescita equilibrata.

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Premium / A pagamento) ------------------------------------------------------------------------------------

Il motore principale di EA Mastermind Entra nel futuro del trading intelligente con EA Quantum IQ7 ALL in ONE , il motore principale che alimenta l'intero ecosistema EA Mastermind.

Sviluppato dal team BATIK , questo sofisticato sistema unisce intelligenza analitica, algoritmi adattivi ed esecuzione autonoma, offrendo ai trader il controllo totale in tutte le condizioni di mercato. EA Quantum IQ7 ALL in ONE non è solo un Expert Advisor: è il tuo partner di intelligenza artificiale attivo 24 ore su 24 , 7 giorni su 7, che analizza, adatta ed esegue costantemente con una precisione che rivaleggia con quella delle scrivanie professionali.

La sua integrazione con AI Mastermind apre una nuova dimensione di analisi in tempo reale, sincronizzazione dei simboli e prestazioni di autoapprendimento che si evolvono insieme al mercato stesso. Questo è il modulo base premium necessario per il trading reale: la massima espressione di potenza, logica e precisione.

Combinalo con i suoi componenti aggiuntivi complementari qui sotto per completare la tua EA Mastermind Ultimate Suite : EA Quantum IQ7 BackteST – Modulo di backtesting (gratuito)

Oscillator IQ7 – Add-on analitico (gratuito)

AI Ribbon IQ7 – Livello di intelligenza visiva (gratuito)

EA Quantum IQ7 ALL in ONE : dove l'intelligenza artificiale diventa vera strategia. ------------------------------------------------------------------------------------ B. EA Quantum IQ7 BackteST (gratuito) ------------------------------------------------------------------------------------

Scopri, testa e perfeziona la tua strategia Sperimenta la logica completa di EA Mastermind senza limiti.

EA Quantum IQ7 BackteST è il tuo ambiente sandbox , che consente ai trader di esplorare, sperimentare e perfezionare liberamente le configurazioni di trading, senza dover immettere alcuna licenza. Utilizza questa versione per identificare le combinazioni coppia/timeframe più redditizie. Il suo motore flessibile rispecchia la vera struttura di EA Mastermind, aiutandoti a simulare, analizzare e perfezionare il tuo approccio prima di lanciarlo. Per iniziare, segui questi semplici passaggi: Scarica tutti i moduli correlati elencati di seguito. Inizia con EA Quantum IQ7 ALL in ONE , utilizzando il codice ID DEMO-101. Una volta acquisita familiarità, passa a BackteST per una sperimentazione più ampia. Concentra la tua analisi sui dati recenti di 1 mese e sui periodi H4–M5. Identifica le configurazioni di simboli più efficaci, guidate dalla precisione dell'IA Mastermind . Abbinalo ai componenti aggiuntivi qui sotto per una visione e un controllo ottimali: Oscillatore IQ7

Nastro AI IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST : il campo di allenamento per la tua prossima svolta. ------------------------------------------------------------------------------------ C. Oscillatore IQ7 (componente aggiuntivo gratuito) ------------------------------------------------------------------------------------

Analizzatore di slancio del mercato profondo Vi presentiamo Oscillator IQ7 , un potente componente aggiuntivo analitico ideato per migliorare la profondità e la precisione del vostro sistema EA Mastermind .

Questo strumento intelligente visualizza l'energia di mercato sottostante, aiutandoti a individuare con notevole chiarezza i cambiamenti di slancio, le zone di esaurimento e il potenziale di inversione. Progettato come cuore pulsante analitico dell'ecosistema Mastermind, funziona perfettamente insieme a EA Quantum IQ7 ALL in ONE e BackteST , consentendo ai trader di vedere non solo dove si muove il mercato, ma anche perché si muove. Perfetto per i trader che necessitano di una visione più approfondita prima dell'esecuzione, Oscillator IQ7 è il tuo portale visivo per decisioni più intelligenti e basate sui dati. Combina questo con: EA Quantum IQ7 TUTTO in UNO

EA Quantum IQ7 BackteST

Nastro AI IQ7

Oscillatore IQ7 : senti il polso del mercato prima che batta. ------------------------------------------------------------------------------------ D. AI Ribbon IQ7 (componente aggiuntivo gratuito) ------------------------------------------------------------------------------------

Sincronizzazione visiva delle tendenze per il sistema Mastermind Scopri AI Ribbon IQ7 , l' ultimo livello di intelligenza visiva della suite EA Mastermind, progettato per rivelare ritmo, allineamento e slancio del mercato in un'unica visualizzazione intuitiva. Questo elegante componente aggiuntivo unisce i tuoi strumenti analitici e la logica di trading, aiutandoti a sincronizzare la direzione del trend su più timeframe e simboli senza sforzo.

Fornisce una rappresentazione visiva pulita e intelligente che integra AI Mastermind , AutoRobot e Smart Panel , completando l'ecosistema EA Mastermind. Che venga utilizzato per analisi, conferma o tempi di precisione, AI Ribbon IQ7 migliora il processo decisionale e ti aiuta a fare trading con la massima sicurezza e chiarezza. Combina questo con: EA Quantum IQ7 TUTTO in UNO

EA Quantum IQ7 BackteST

Oscillatore IQ7

AI Ribbon IQ7 : l'arte di individuare le tendenze prima che si formino. ------------------------------------------------------------------------------------ Attiva la demo gratuita – Impostazioni richieste

Per attivare il file demo gratuito sul tuo grafico (come da policy MQL5.com), ID-CODE = "DEMO-101" richiede: Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.

Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading

---------------------- next ---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next ---------------------- + add: https:// api . telegram . org

----------------------next ---------------------- + add: https:// script . google . com

Hai bisogno di una vera soluzione? Se il tuo backtest (intervalli brevi) con Deposito di $ 10.000 e lotto di 0,05 spettacoli Profitto mensile del 5% , ma il calo assoluto si avvicina al 50%, considera: Aggiunta buffer di capitale proprio (almeno 1x deposito), oppure

Riduzione delle dimensioni del lotto nelle impostazioni EA. I clienti riceveranno istruzioni strategiche personalizzate dopo l'acquisto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Attivazioni — Massimizza il potenziale di profitto Riceverai 5 attivazioni EA . Usale con intervalli di 2-5 giorni su diversi account per aumentare la probabilità. Consigliato: utilizzare potente VPS in grado di eseguire 5 MetaTrader. Puoi utilizzare qualsiasi broker, ma testare prima la compatibilità — alcuni broker di futures hanno politiche uniche. Garanzia di rimborso Se non sei soddisfatto del nostro servizio o prodotto entro una settimana , basta richiedere un Rimborso tramite supporto MQL5 . Questa è una funzionalità standard di MQL5 e la supportiamo pienamente. Se hai bisogno di una prova di rimborsi precedenti, contattaci: siamo trasparenti. Dopo l'acquisto: cosa succede dopo? Dopo il pagamento, inviaci un messaggio per ricevere: Guida completa all'installazione e istruzioni rapide per una strategia di profitto.

Tuo codice di attivazione univoco .

Nota: senza questo, il tuo EA rimarrà in modalità demo (ID-CODE = DEMO-101) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia del prodotto

Crediamo che il trading moderno debba essere intelligente, trasparente ed efficiente.

EA Mastermind non è solo un robot: è un mentore digitale progettato per aiutarti a comprendere il mercato, non solo a reagire ad esso.

Scopri come il trading può essere più intelligente, più semplice e più gratificante.

Prova EA Mastermind oggi stesso: perché il successo non è questione di fortuna, ma di esecuzione intelligente.

