EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

[As of May 08, downloaded by 53 traders]  Instructions for use click here!  🫧

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il cervello comprenderà intrinsecamente le informazioni in modo sofisticato, promuovendo una cultura di proprietà personale che coltiva il trading di successo. Anche i principianti possono ottenere risultati entro una settimana di applicazione costante, un fatto che può essere comprovato attraverso una dimostrazione di prova del prototipo. Ti invitiamo vivamente a contattarci senza indugio. Non perdere l'opportunità di acquisire questo prodotto eccezionale, che si distingue come il migliore e unico nella sua categoria. Un prodotto del genere non ha eguali sul mercato, anche a un prezzo premium che è prevalentemente di natura teorica. Questo prodotto ha ricevuto approvazioni negli uffici di trader professionisti e stimati istituti scolastici. La notizia vantaggiosa è che puoi ottenerlo a un prezzo estremamente favorevole, attualmente disponibile con uno sconto promozionale del 45%. Agisci il prima possibile (ASAP).

Questi prodotti sono unici grazie allo sviluppo di algoritmi complessi derivati da funzioni multi-indicatore per otto coppie, otto timeframe e otto shadow. Inoltre, c'è una funzione di assistente del pannello di trading robusta e pratica che facilita decine di transazioni contemporaneamente, fornendo una guida aggiornata su Pivot, Sup123 e Res123. Inoltre, è incluso un EA-Robot aggiuntivo per l'addestramento all'impostazione variabile tra MA e RSI.

Tutto questo è confezionato in un singolo file, ed è stato dimostrato che non esistono prodotti complessi comparabili in nessun mercato, incluso MQL5.com, a prezzi accessibili come quelli offerti agli studenti. Presentiamo prodotti che sono autentici in base alle loro descrizioni, e nessuno è fuorviante. Sappiamo che potresti essere stato tratto in inganno in precedenza da presentazioni e immagini di promettenti backtest che non sono visibili all'inizio.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

La nostra competenza come consulenti e coach deriva da decenni di esperienza. Creiamo e sviluppiamo prodotti "out of the box", all'avanguardia per supportare i trader individuali, dai principianti ai professionisti, senza teorie confuse. Tutto è visualizzato visivamente in un sofisticato formato WYSIWYG, allenando e affinando il subconscio a riconoscere e gestire le transazioni in modo più competente e responsabile. I prodotti affidabili danno la sensazione di essere seguiti direttamente da assistenti esperti di mastermind.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

F

E

A

T

U

R

E

S
[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> La piattaforma "CYBERBOT PROJECT" è stata creata per i trader che operano con eccezionale professionalità e competenza, caratterizzati dai seguenti attributi:

    • - Riesce a rilevare il momento giusto al momento giusto e a posizionarlo in modo massiccio ed efficace.
    • - Ogni azione nelle loro attività di trading è supportata da dati solidi e da analisi responsabili.
    • - Diventare un esperto con competenze personali costantemente affinate e competenti nel proprio campo.
    • - Comprendere l'analisi generale dei robot EA, compresi gli algoritmi dei loro creatori.
    • - Diventa un analista esperto e un esecutore esperto e puoi creare un EA-robot 2MA incrociato con l'RSI.

> La piattaforma "CYBERBOT PROJECT" funziona come un mastermind esperto al 100% in tempo reale, 24 ore al giorno. Senza teoria, tutto può essere padroneggiato visivamente dai principianti agli anziani nel mondo del business dei derivati.

> L'aspetto vantaggioso è che tutti i benefici disponibili per i trader possono essere osservati qui. Per coloro che hanno già sperimentato delusioni o perdite finanziarie con EA passivi, consigliamo di prendere in considerazione questa piattaforma.

C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T

Non fare trading come un giocatore d'azzardo, Winner's Secret è qui [CyberBot Project] La piattaforma mostrata è trasparente e sofisticata. Anche i principianti possono diventare più esperti all'istante in una settimana | Esperienza di successo preziosa e indimenticabile | Prodotti strutturati professionalmente per prepararti a diventare un grande analista e trader esperto per raggiungere il successo della libertà finanziaria | La scelta migliore è qui ‼

Introduzione: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading con 8 coppie, 8 timeframe e 8 ombre in un grafico. Questo è un programma Expert Advisor [EA] progettato in modo sofisticato con capacità "out of the box". Ha creato una piattaforma completa contenente Robot EA, Trade Panel Pad e Multi-Indicators perfettamente integrati in un unico file. La combinazione di queste funzioni in un'unica piattaforma lo rende uno strumento potente per il trader esperto, al servizio di seri sforzi di trading e allo stesso tempo funge da strumento educativo per stabilire pratiche di trading di qualità superiore. È progettato come una risorsa preziosa essenziale per trader esperti, Introducing Broker (IB) e società di futures come strumento promozionale incorporando il marchio nel prodotto, aumentando al contempo il fatturato e consentendo ai clienti di diventare più sicuri e attivamente coinvolti nelle transazioni in modo indipendente.

Il nostro programma ha dimostrato di essere efficace nel migliorare significativamente le competenze, supportato da anni di ricerca e sviluppo in consulenza e formazione. Attraverso un'intensa programmazione MQL4 e MQL5, affrontiamo le esigenze fondamentali dei trader del mercato dei capitali. Il nostro approccio si concentra sulla formazione pratica al 100%, eliminando la teoria noiosa e allenando la mente subconscia per una competenza riflessiva. Ciò trasforma percezioni precedentemente ambigue in una realtà chiara, analizzabile e sicura nelle attività aziendali.

Consulente: migliora l'efficienza e l'efficacia del tuo trading con una guida visiva e un'analisi funzionale in tempo reale, "What You See Is What You Get" (wysiwyg), consentendo l'esecuzione di trading in tempo reale con una fiducia e una sicurezza incrollabili in ogni decisione presa. La natura di facile utilizzo di questo strumento ha facilitato una rapida transizione per diventare un analista esperto, consentendo ai singoli trader di operare con la finezza di un trader professionista esperto. Dalla fase di analisi, decine di segnali attivi sono stati disponibili per 8 coppie, 8 timeframe e 8 shadow contemporaneamente, comprese le linee Pivot-Resistenza-Supporto che sono attivamente coinvolte nel grafico per ogni coppia automaticamente ogni giorno. La fase di esecuzione continua con la facilità di spostare rapidamente i valori degli ordini, stop loss e take profit su 8 coppie contemporaneamente semplicemente spostando la linea sul grafico, consentendoti di concentrarti maggiormente sul posizionamento nella posizione desiderata. Per i creatori di EA, sono state fornite funzioni di test di impostazione variabile e backtest per MA e RSI incrociati.

Questo prodotto offre potenti funzionalità che soddisfano i requisiti sia dei trader junior che di quelli che avanzano a un livello più esperto. Gli utenti hanno ottenuto rapidamente significativi miglioramenti delle competenze; in una sola settimana, gli individui possono migliorare notevolmente le proprie capacità. Com'è possibile? State tranquilli, è stato dimostrato e testato attraverso i risultati positivi dei suoi utenti. È molto facile da usare e si basa al 100% sulla capacità della mente subconscia di elaborarlo in un'azione riflessa a ogni opportunità di jackpot. Può essere utilizzato come strategia di scalping quando si verifica un momentum di inversione, nonché come strategia a lungo termine quando sono presenti condizioni di tendenza. Nei capitoli sotto questa descrizione, presentiamo anche scenari e strategie accurati per ottenere il miglior momentum per attività di trading più sicure e certe. La buona notizia è che hai trovato questo prodotto completo unico; ti garantiamo che non esiste un altro prodotto potente come questo, anche se il prezzo è molto più alto.

 C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Come utilizzare la strategia sui prodotti "CyberBot Project"

---------------------------------------------------

Metodo n. 1: Metodo dei punti pivot, strategia di supporto e resistenza con ordini Buy Limit e Sell Limit

---------------------------------------------------

Il prodotto è stato rigorosamente testato per l'applicazione con il metodo Pivot Points e la strategia di supporto e resistenza. Inserendo ordini limite al livello tre e un take profit (TP) a un minimo di livello due, questo strumento si dimostra prezioso per la gestione di più ordini giornalieri. Tuttavia, è essenziale possedere competenze aggiuntive, tra cui una conoscenza di base del mercato, quando si determinano le impostazioni di stop loss (SL) e si inseriscono ordini supplementari a una distanza maggiore del livello tre per ottenere guadagni sostanziali costanti.

  • Fase 1: [BACKTEST] Coaching per l'osservazione della posizione Pivot Sup123 Res123 utilizzando la funzione "Strategy Tester" visualizzata ogni giorno in base alla coppia target da negoziare, migliore coerenza del pattern.
  • Fase 2: [STRUMENTO] Esercitati sul pannello in Trade Assistant, trascina e rilascia sul grafico delle coppie al livello 3 per gli ordini limite e sulle posizioni TP al livello 2 per quelli conservativi, se aggressivi a un livello inferiore.
  • Fase 3: padroneggiare le informazioni fondamentali del mondo che sono attualmente hot come la guerra ecc.; per ottenere maggiori profitti con ordini multi limite, ulteriori posizioni. Ci vogliono abilità ed esperienza.
  • Fase 4: È possibile piazzare molti ordini limite su più coppie; ma non dimenticare di adattare la propria posizione in base alle condizioni del giorno successivo al punto pivot, l'ultimo Sup123 Res123.
  • Fase 5: Questa strategia è come diffondere una posizione di speranza che ha un rischio minore rispetto all'esecuzione diretta di una posizione aperta. Se arriva la fortuna, questo strumento di aggancio può trarre profitto in modo più certo e sicuro.

Ecco una descrizione dettagliata e una strategia di esecuzione per il trading di derivati utilizzando Pivot Point, Supporto e Resistenza, basata sull'analisi tecnica e rivolta ai trader avanzati:

> Panoramica
Nel trading avanzato di derivati, l'utilizzo di punti pivot, livelli di supporto e resistenza è essenziale per identificare livelli di prezzo ad alta probabilità e potenziali inversioni o continuazioni di mercato. Questi livelli chiave servono come base per sviluppare strategie che massimizzano i rapporti rischio/rendimento. I trader esperti utilizzano una combinazione di questi indicatori tecnici insieme ad altri strumenti per perfezionare le strategie di entrata e uscita.

> Punti pivot: concetto chiave

I pivot point sono una serie di livelli calcolati derivati dai prezzi massimi, minimi e di chiusura del giorno precedente. Questi livelli fungono da riferimento per potenziali punti di svolta o aree di momentum dell'azione dei prezzi. I pivot point sono ampiamente utilizzati nel trading intraday per prevedere il sentiment del mercato, il momentum e le probabili direzioni dei prezzi.

Per quanto riguarda la teoria di base dei Pivot points, Support e Resistance, puoi trovare maggiori dettagli sul blog. Clicca qui!

---------------------------------------------------

metodo n. 2: livello avanzato || Questo materiale è pensato per una comprensione completa dei "pattern". Fornisce inoltre la soluzione migliore in caso di pressione di corrente molto forte

---------------------------------------------------
> Spiegazione dell'immagine del corridoio/tendenza laterale nella presentazione sottostante:

||Guarda le visualizzazioni con immagini in movimento e descrizioni esplicative. ||Questo materiale è pensato per una comprensione completa dei "pattern". Fornisce inoltre la soluzione migliore in caso di pressione di corrente molto forte.

S
u
p
p
o
r

Nota: è importante notare che alcuni commenti potrebbero suggerire che l'immagine dell'onda, che serve a illustrare il mercato, è eccessivamente idealistica e non riflette accuratamente le complessità della realtà. Questa osservazione è vera, in particolare se ci si trova ancora nella fase Basic (BASIC). Infatti, CYBERBOT, nella sua guida, consiglia a ciascun cliente di astenersi dall'essere eccessivamente influenzato dalla rappresentazione grafica così come appare. Tuttavia, è essenziale riuscire a visualizzarla come un'onda ordinata e pulita. Così facendo, diventerai abile nel determinare la linea centrale (equilibrio) come linea di riferimento analitica.

[ Insider ] [Informer] Per i membri di CyberBot, quando si utilizza il "CyberBot Project" per il trading reale, migliora le tue decisioni con l'esperienza e il riconoscimento di pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-4 e Google AI Gemini supportano azioni sagge. Suggerimenti: aumenta le tue vincite utilizzando i segnali di attivazione di otto coppie di valute, trasmessi in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su piattaforme come YouTube, Twitch e Kick. Cerca "CyberBot 8 Pairs" e seleziona l'opzione "live"; garantiamo un coaching preciso. Con costanza, puoi diventare un esperto in una sola settimana. Invieremo la strategia con "ReviewPass". [ Reti neurali ]
S
u
p
p
o
r

Messaggio per acquirenti/affittuari: il negozio MQL5.com concede specificamente l'autorizzazione a ciascun acquirente o inquilino che può diventare un revisore esigente con valutazioni positive per questo prodotto. Per il nostro team, questo è inestimabile nel dare priorità alla nostra capacità di soddisfare efficacemente le esigenze di informazioni personali di ciascun acquirente o inquilino, nonché facilitare significativi miglioramenti strategici. Ogni recensione esigente sarà in grado in modo univoco di "ReviewPass", consentendo al sistema del programma di rispondere al massimo livello di miglioramento in futuro. Ti consigliamo vivamente di inviare una valutazione positiva tempestivamente, poiché MQL5.com non fornisce questa funzionalità, il che complica la nostra capacità di distinguere tra messaggi dei clienti e recensioni esigenti dei nostri prodotti di formazione complementari. ASAP: e ottieni una garanzia di coaching per ottenere profitti costanti con il segreto di strategie efficaci che sono specificamente per i clienti CyberBot. Guida video preliminare, scegli in base al metatrader del prodotto: [ Imposta EA CyberBot MT4 ] || [ Imposta EA CyberBot MT5 ] || [ Configurazione VR CyberBot MT5 ]

[PORTFOLIO target > 95% Blue] Nel 2024, i prodotti con la formula "CyberBot Project" hanno la capacità di raggiungere un target di oltre il 95% Blue. Come prova, pratichiamo attività di trading in esecuzione reale mentre alleniamo e sviluppiamo il programma, seguendo i passaggi del metodo e della strategia per dimostrare la sua capacità di raggiungere il target di oltre il 95% Blue. Esplora il sito web |< myfxbook|statement html>| Clicca qui! sull'account "CyberBot Project" nella colonna "Cronologia" delle sue transazioni. [Questo account reale viene utilizzato dal team tra lo sviluppo del prodotto "CyberBot Project" nel mercato MQL5. per dimostrare il metodo di esecuzione secondo la formula segreta di "CyberBot Project"].


