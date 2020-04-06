XBot Quantum IQ7

PROMOZIONE PAZZA 95% DI SCONTO : il tuo consiglio da un alleato del trading

Festeggiamenti di fine anno 2025 e inizio del nuovo anno 2026!

Ehi, amico trader,

Questa non è solo l'ennesima promozione. È la tua opinione privilegiata da chi è stato in prima linea con te. Non ti offriamo solo un prodotto: ti diamo le chiavi per un futuro di trading più intelligente e proficuo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only 5% of our arsenal is public.

Sì, questo è solo un assaggio di ciò che abbiamo costruito. Ma anche questo frammento è sufficiente a cambiare le carte in tavola.

Fino al 95% di sconto su EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE

Questo non è un EA qualunque. È uno strumento progettato con precisione per i trader che hanno smesso di usare segnali falsi e vogliono un controllo reale e intelligente.

Tempo limitato. Quota limitata.

Una volta che è andato, è andato. E perderlo sarebbe un grave passo falso.

Original Product – MT4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fino al 95% di sconto – EA_Quantum_IQ7 TUTTO in UNO

Perdere questa opportunità sarebbe un errore enorme.

Perché?

  • NON troverai questo prodotto da nessun'altra parte
  • Nessun segnale falso
  • Nessuna storia manipolata
  • Nessun espediente di marketing EA

Non ti chiediamo di crederci subito.

Metti alla prova il nostro impegno con il prodotto originale e la versione di prova di 7 giorni.


Perché EA_Quantum_IQ7 è così speciale?

Costruito per i trader visionari

Dimenticate i backtest manipolati e le promesse vuote. Questo è per chi vuole comprendere il mercato e dominarlo con chiarezza.

3 funzioni fondamentali che ridefiniscono il trading:

  1. Dashboard di Ai Mastermind : segnali in tempo reale e approfondimenti tecnici da un cervello algoritmico intelligente.
  2. Pannello di trading pratico : trading manuale reso intuitivo grazie alla semplicità del trascinamento della selezione.
  3. EA-AutoRobot : trading automatizzato che imita con precisione il comportamento multi-coppia.

Impara mentre fai trading

Ogni funzionalità è corredata da un tutorial. Non stai solo utilizzando uno strumento: stai acquisendo padronanza.

Prova prima di fidarti

Crediamo nella trasparenza. Provalo gratuitamente per 7 giorni.

Basta inserire ID_Code = DEMO-101 nel menu principale per sbloccare la versione completa.

Free 7-Day Testdrive – MT4

Come iniziare

  1. Scarica la demo gratuita
  2. Nel menu principale, inserisci: ID_Code = DEMO-101
  3. L'algoritmo si attiva e tutte le funzionalità vengono sbloccate

Riepilogo del processo

Ai Mastermind > Aiuta i principianti a prevedere i mercati entro una settimana | > Segnali in tempo reale + supporto tecnico

Pannello di trading > Ambiente di trading manuale più intelligente | > Trading manuale con trascinamento della selezione

EA-AutoRobot > Backtest per trovare la coppia più adatta |

Utilizzo e impostazioni

• Ai Mastermind → lascialo ruotare

• Pannello di trading → stop l   oops a H4

• EA-AutoRobot → backtest → aggiustamento → test in avanti

Con Predator IQ7 non ti limiti a provare un EA: impari a comprendere il mercato in modo intelligente.

I recensori più attenti vengono premiati. Unisciti alla community BATIK e distinguiti come collaboratore a 5 stelle.

Una nota dal tuo alleato BATIK :

Questa è solo una piccola parte di ciò che abbiamo costruito dietro le quinte. Ma se sei un vero trader, ne riconoscerai il valore.

Non aspettare che la porta si chiuda.

Non guardare gli altri prendere l'iniziativa mentre tu esiti.

Unisciti alla comunità BATIK.

Sii il trader che agisce quando serve.

Opportunità come questa non si presentano due volte.

Vantaggi

  • Trasparenza – Prova prima di acquistare
  • Educativo – Video tutorial completi
  • Pratico: esperienza reale, non solo teoria

Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK  [ livestream Now 24/7 =  https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]

Nota finale

EA AutoRobot è meticolosamente progettato per riconoscere e adattarsi alle caratteristiche comportamentali della maggior parte degli asset quotati sui mercati Forex e dei derivati. Ciò che lo rende davvero unico è la sua flessibilità: opera indipendentemente da qualsiasi coppia di valute o intervallo temporale specifico. Questo apre ampie opportunità per la tua ricerca e ottimizzazione, consentendoti di esplorare e identificare le combinazioni di trading più redditizie.

Ti invitiamo a dedicare del tempo a   backtesting   attraverso lo Strategy Tester su diverse coppie e timeframe per scoprire il tuo setup ideale. Come punto di partenza, ti consigliamo   EURUSD nel timeframe H1 .

La buona notizia è che forniamo anche un   versione gratuita   che rispecchia il prodotto originale, disponibile su: Strategy Tester: EA Quantum IQ7 BackteST | Add-on gratuiti:   Oscillatore IQ7   e Ai Ribbon IQ7

Se stavi aspettando un vero   sistema di trading di nuova generazione , potenziato con   Mente dell'intelligenza artificiale   Agire come tuo consulente personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7: ora è il momento di agire. Ciò che otterrai supererà di gran lunga ciò che investi.


Prodotti consigliati
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Night King EA
Tran Thanh Tuyen
2.33 (3)
Experts
Night King EA   is a conceptually new automated trading advisor using a scalping strategy.   Experts use unique artificial intelligence technology for market analysis to find the best entry points. EA contains self-adaptive market algorithms with reinforcement learning elements. Reinforcement machine learning differs from supervised learning in a way that it does not need labelled input/output pairs to be present, and it does not need sub-optimal actions to be explicitly corrected. Instead it fo
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Experts
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Rapih Pro
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Rabih_EA Pro – Smart Trend Follower with Protective Trailing Stop Rabih_EA Pro is a professional trend-following Expert Advisor built to align with the market’s dominant direction and capture profits during natural pullbacks. It synchronizes higher and lower timeframes — confirming the main trend on the H1 chart and executing precise entries on the M5 chart . The EA features a Protective Shield Filter that validates real market momentum before entering any trade, filtering out sideways conditio
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
Circinus MT4
Kulanan Chavalparit
Experts
Circinus 2021  is a versatile algorithm which can use wide range of deposit. Suitable for EURUSD pair. Backtesting showed more than 220% profits in 12 months for initial deposit 100 USD and initial Lot 0.01 (TP_money =10) Backtesting showed more than 140% profits in 12 months for initial deposit 1,000 USD and initial Lot 0.1 (TP_money =10) Backtesting showed more than  140% profits  in 12 months for  initial deposit 10,000 USD  and  initial Lot 1.0 (TP_money =100) Circinus 2021 is combination of
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Experts
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Experts
Questo è un metodo semplice ma potenzialmente efficace se usato correttamente, basato sulle operazioni aperte se si verificano degli spazi tra le candele. I valori di input per le dimensioni dello spazio sono misurati in punti. L'ultimo intervallo tra due candele e anche il tempo dell'intervallo vengono visualizzati nel commento del grafico. Non tutti i broker potrebbero essere adatti a questo robot commerciale. I test e l'ottimizzazione si basano sullo storico dei prezzi MQL 5. Dispone inoltr
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Nosorog AI
Anastasiya Morozova
Experts
Nosorog AI:   analista di intelligenza artificiale autonoma MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155777 Come funziona l'algoritmo Nosorog AI utilizza un complesso set di algoritmi di apprendimento automatico per un'analisi approfondita della struttura del mercato. Il sistema non solo identifica i modelli di prezzo, ma valuta anche la forza sottostante di un movimento, determinando i punti di ingresso con il rapporto ottimale tra rischio e potenziale rendimento. Tutte le operaz
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experts
Il Night Trading Gold Advisor basato sulla rete neurale è uno strumento innovativo per investitori e trader che desiderano automatizzare le proprie strategie nel mercato notturno. Questo consulente utilizza tecnologie avanzate di apprendimento automatico e di rete neurale per analizzare i dati e prendere decisioni commerciali. Il costo iniziale del consulente è di $ 190, le prime 10 copie, la successiva variazione di prezzo è di $ 490, il costo finale del consulente è di $ 1490 Lo sviluppo di c
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT4. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT5 version of this expert: News Advisor MT5 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the
Grid Machine
Ivan Grachev
4.15 (13)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.35 (26)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundame
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Experts
Forex trading bot ai è un robot basato sull'intelligenza artificiale con capacità di autoapprendimento. Questo robot avvia le sue prime operazioni in base ai parametri di input specificati nelle impostazioni. Ogni operazione eseguita dal robot viene registrata in un file (memorizzata). Successivamente, il robot analizza tutte le operazioni chiuse e le condizioni in cui sono state chiuse. Se il profitto complessivo delle operazioni chiuse è negativo, il robot esamina i parametri con cui sono stat
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
BLACK SALE  40%* OFF!!! ENJOY :) * 2 copies left for 149$.  Next price $159.    Step by step price back to regular value $249. Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and fil
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
Aurum AI – La potenza dell'intelligenza artificiale per il trading dell'oro (XAU/USD) Scopri tutto il potenziale della tecnologia nel trading! Aurum AI è un esperto consulente rivoluzionario progettato per garantire performance stabili e sicure sul mercato dell'oro. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale, analisi precise delle tendenze e un rigoroso controllo del rischio per rendere ogni operazione il più efficace possibile. Promozione Discount - 40%. 3 copies available at a price of  
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 2/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - è un consulente di griglia aggressivo e completamente automatizzato, con un pannello di trading informativo e una configurazione semplice. La strategia consiste in un lavoro simultaneo bidirezionale, moltiplicando il volume di una direzione. Sono implementati il calcolo automatico dei lotti integrato, varie varianti di aumento del volume delle posizioni e altre funzioni. Istruzioni ->   QUI   /   Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5 ->   QUI Come o
YOLO Diamond hands
Inrexea Limited
4.63 (35)
Experts
Super full auto combine with concept yolo and openEA https://www.mql5.com/en/market/product/97470 Upgraded 4.0 to all pairs also good to use . if you want to improve your   manual trading skills   , YOLO is a good tool for you to train your manual trade , if your decision is not too horrible , YOLO will help you TP , and you can start your next decision    The best match with indicator :  Here Instruction : Here  Concept of YOLO: You Vote every day , if your decision match with the trend I cod
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
FINAL DAYS!!! - BLACK FRIDAY! ->> Buy Forex GOLD Investor with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA - FINAL DAYS!!! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor
Altri dall’autore
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (3)
Experts
Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading We are looking for       cacciatori esperti       pronto a conquistare il       Predatore IQ7       — un analizzatore di trading visivo avanzato, meticolosamente progettato su richiesta di       trader professionisti in tutto il mondo   . Offerto da       strumenti di navigazione pronti all'uso   , Predator IQ7 offre un'esperienza che non è solo potente ma anche       intuitivo e avvincente       ai tuoi istinti analitici. È difficile descri
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
HOT Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading Edizione gratuita: scopri il tuo istinto prima di passare alla versione premium Potenza a prezzi accessibili. Intelligenza premium. Prova gratuita al 100%. Se hai visto la   versione premium   su "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369} Questa   edizione gratuita   è la tua   esperienza di accesso   , creata per consentirti di esplorare, apprendere e padroneggiare l'ar
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicatori
HiLoTren IQ7 — Confini di mercato intelligenti e mappatura dei pivot Definisci i tuoi livelli di trading con la precisione dell'IA. HiLoTren IQ7 è un   indicatore intelligente basato su pivot   che traccia automaticamente   i punti pivot   , le zone   di resistenza (R1–R3)   e   di supporto (S1–S3)   direttamente sul grafico. Fornisce un quadro visivo chiaro per identificare   i confini del mercato, le zone di inversione e i livelli di continuazione del trend   , il tutto calcolato in tempo re
FREE
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicatori
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il cerv
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, in
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica presentazione visiva avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai t
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Caro collega, se sei alla ricerca di un robot Expert Advisor (EA) per il trading sicuro che garantisca un obiettivo minimo di profitto del 5% al mese, caratterizzato da trasparenza e autenticità, ti presento la seguente proposta: l'EA-ThinkBot IQ7 Predator, progett
Miracle IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Trading manuale con un consulente (pannello e segnali visivi) Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. Ecco cosa fa: - Aiuta i trader a prendere decisioni più consapevoli fornendo informazioni importanti. - È stato creato da analisti di fama mondiale utilizzando centinaia di algoritmi autonomi. - È facile da usare per persone di tutti i livelli di competenza, compresi gli esperti autodidatti che utilizzano il metodo "subco
Ai Mastermind IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Entra in una nuova era della tecnologia di trading con   The Quantum Leap di AI Mastermind   . Trasforma   il modo in cui operano gli Expert Advisor combinando tecnologie di intelligenza artificiale avanzate con una chiara interfaccia WYSIWYG full-HD. AI Mastermind unisce le capacità di AI ChatGPT, AI Gemini e AI Autopilot in un'unica piattaforma integrata. Quantum Leap di AI Mastermind   è progettato per i trader che cercano più di un semplice indicatore o sistema automatizzato. Offre un ecosis
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   L'autonomic computing   è un approccio informatico intelligente che esegue in modo autonomo applicazioni robotiche e interattive basate su meccanismi guidati da obiettivi e inferenze. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica presentazione visiva avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai t
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione