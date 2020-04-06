XBot Quantum IQ7
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 60.4
- Attivazioni: 5
PROMOZIONE PAZZA 95% DI SCONTO : il tuo consiglio da un alleato del trading
Festeggiamenti di fine anno 2025 e inizio del nuovo anno 2026!
Ehi, amico trader,
Questa non è solo l'ennesima promozione. È la tua opinione privilegiata da chi è stato in prima linea con te. Non ti offriamo solo un prodotto: ti diamo le chiavi per un futuro di trading più intelligente e proficuo.
Only 5% of our arsenal is public.
Sì, questo è solo un assaggio di ciò che abbiamo costruito. Ma anche questo frammento è sufficiente a cambiare le carte in tavola.
Fino al 95% di sconto su EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE
Questo non è un EA qualunque. È uno strumento progettato con precisione per i trader che hanno smesso di usare segnali falsi e vogliono un controllo reale e intelligente.
Tempo limitato. Quota limitata.
Una volta che è andato, è andato. E perderlo sarebbe un grave passo falso.
Fino al 95% di sconto – EA_Quantum_IQ7 TUTTO in UNO
Perdere questa opportunità sarebbe un errore enorme.
Perché?
- NON troverai questo prodotto da nessun'altra parte
- Nessun segnale falso
- Nessuna storia manipolata
- Nessun espediente di marketing EA
Non ti chiediamo di crederci subito.
Metti alla prova il nostro impegno con il prodotto originale e la versione di prova di 7 giorni.
Perché EA_Quantum_IQ7 è così speciale?
Costruito per i trader visionari
Dimenticate i backtest manipolati e le promesse vuote. Questo è per chi vuole comprendere il mercato e dominarlo con chiarezza.
3 funzioni fondamentali che ridefiniscono il trading:
- Dashboard di Ai Mastermind : segnali in tempo reale e approfondimenti tecnici da un cervello algoritmico intelligente.
- Pannello di trading pratico : trading manuale reso intuitivo grazie alla semplicità del trascinamento della selezione.
- EA-AutoRobot : trading automatizzato che imita con precisione il comportamento multi-coppia.
Impara mentre fai trading
Ogni funzionalità è corredata da un tutorial. Non stai solo utilizzando uno strumento: stai acquisendo padronanza.
Prova prima di fidarti
Crediamo nella trasparenza. Provalo gratuitamente per 7 giorni.
Basta inserire ID_Code = DEMO-101 nel menu principale per sbloccare la versione completa.
Come iniziare
- Scarica la demo gratuita
- Nel menu principale, inserisci: ID_Code = DEMO-101
- L'algoritmo si attiva e tutte le funzionalità vengono sbloccate
Riepilogo del processo
Ai Mastermind > Aiuta i principianti a prevedere i mercati entro una settimana | > Segnali in tempo reale + supporto tecnico
Pannello di trading > Ambiente di trading manuale più intelligente | > Trading manuale con trascinamento della selezione
EA-AutoRobot > Backtest per trovare la coppia più adatta |
Utilizzo e impostazioni
• Ai Mastermind → lascialo ruotare
• Pannello di trading → stop l oops a H4
• EA-AutoRobot → backtest → aggiustamento → test in avanti
Con Predator IQ7 non ti limiti a provare un EA: impari a comprendere il mercato in modo intelligente.
I recensori più attenti vengono premiati. Unisciti alla community BATIK e distinguiti come collaboratore a 5 stelle.
Una nota dal tuo alleato BATIK :
Questa è solo una piccola parte di ciò che abbiamo costruito dietro le quinte. Ma se sei un vero trader, ne riconoscerai il valore.
Non aspettare che la porta si chiuda.
Non guardare gli altri prendere l'iniziativa mentre tu esiti.
Unisciti alla comunità BATIK.
Sii il trader che agisce quando serve.
Opportunità come questa non si presentano due volte.
Vantaggi
- Trasparenza – Prova prima di acquistare
- Educativo – Video tutorial completi
- Pratico: esperienza reale, non solo teoria
Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Nota finale
EA AutoRobot è meticolosamente progettato per riconoscere e adattarsi alle caratteristiche comportamentali della maggior parte degli asset quotati sui mercati Forex e dei derivati. Ciò che lo rende davvero unico è la sua flessibilità: opera indipendentemente da qualsiasi coppia di valute o intervallo temporale specifico. Questo apre ampie opportunità per la tua ricerca e ottimizzazione, consentendoti di esplorare e identificare le combinazioni di trading più redditizie.
Ti invitiamo a dedicare del tempo a backtesting attraverso lo Strategy Tester su diverse coppie e timeframe per scoprire il tuo setup ideale. Come punto di partenza, ti consigliamo EURUSD nel timeframe H1 .
La buona notizia è che forniamo anche un versione gratuita che rispecchia il prodotto originale, disponibile su: Strategy Tester: EA Quantum IQ7 BackteST | Add-on gratuiti: Oscillatore IQ7 e Ai Ribbon IQ7
Se stavi aspettando un vero sistema di trading di nuova generazione , potenziato con Mente dell'intelligenza artificiale Agire come tuo consulente personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7: ora è il momento di agire. Ciò che otterrai supererà di gran lunga ciò che investi.