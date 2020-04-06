XBot Quantum IQ7

PROMOZIONE PAZZA 95% DI SCONTO : il tuo consiglio da un alleato del trading

Festeggiamenti di fine anno 2025 e inizio del nuovo anno 2026!

Ehi, amico trader,

Questa non è solo l'ennesima promozione. È la tua opinione privilegiata da chi è stato in prima linea con te. Non ti offriamo solo un prodotto: ti diamo le chiavi per un futuro di trading più intelligente e proficuo.

Only 5% of our arsenal is public. Sì, questo è solo un assaggio di ciò che abbiamo costruito. Ma anche questo frammento è sufficiente a cambiare le carte in tavola. Fino al 95% di sconto su EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE Questo non è un EA qualunque. È uno strumento progettato con precisione per i trader che hanno smesso di usare segnali falsi e vogliono un controllo reale e intelligente. Tempo limitato. Quota limitata. Una volta che è andato, è andato. E perderlo sarebbe un grave passo falso. Original Product – MT4

Fino al 95% di sconto – EA_Quantum_IQ7 TUTTO in UNO Perdere questa opportunità sarebbe un errore enorme. Perché?

NON troverai questo prodotto da nessun'altra parte

Nessun segnale falso

Nessuna storia manipolata

Nessun espediente di marketing EA

Non ti chiediamo di crederci subito. Metti alla prova il nostro impegno con il prodotto originale e la versione di prova di 7 giorni.





Perché EA_Quantum_IQ7 è così speciale?

Costruito per i trader visionari

Dimenticate i backtest manipolati e le promesse vuote. Questo è per chi vuole comprendere il mercato e dominarlo con chiarezza.

3 funzioni fondamentali che ridefiniscono il trading:

Dashboard di Ai Mastermind : segnali in tempo reale e approfondimenti tecnici da un cervello algoritmico intelligente. Pannello di trading pratico : trading manuale reso intuitivo grazie alla semplicità del trascinamento della selezione. EA-AutoRobot : trading automatizzato che imita con precisione il comportamento multi-coppia.





Impara mentre fai trading

Ogni funzionalità è corredata da un tutorial. Non stai solo utilizzando uno strumento: stai acquisendo padronanza. Prova prima di fidarti Crediamo nella trasparenza. Provalo gratuitamente per 7 giorni. Basta inserire ID_Code = DEMO-101 nel menu principale per sbloccare la versione completa. Free 7-Day Testdrive – MT4 Come iniziare Scarica la demo gratuita Nel menu principale, inserisci: ID_Code = DEMO-101 L'algoritmo si attiva e tutte le funzionalità vengono sbloccate

Riepilogo del processo

Ai Mastermind > Aiuta i principianti a prevedere i mercati entro una settimana | > Segnali in tempo reale + supporto tecnico Pannello di trading > Ambiente di trading manuale più intelligente | > Trading manuale con trascinamento della selezione EA-AutoRobot > Backtest per trovare la coppia più adatta |

Utilizzo e impostazioni

• Ai Mastermind → lascialo ruotare • Pannello di trading → stop l oops a H4 • EA-AutoRobot → backtest → aggiustamento → test in avanti

Con Predator IQ7 non ti limiti a provare un EA: impari a comprendere il mercato in modo intelligente. I recensori più attenti vengono premiati. Unisciti alla community BATIK e distinguiti come collaboratore a 5 stelle.

Una nota dal tuo alleato BATIK :

Questa è solo una piccola parte di ciò che abbiamo costruito dietro le quinte. Ma se sei un vero trader, ne riconoscerai il valore. Non aspettare che la porta si chiuda. Non guardare gli altri prendere l'iniziativa mentre tu esiti. Unisciti alla comunità BATIK. Sii il trader che agisce quando serve. Opportunità come questa non si presentano due volte.

Vantaggi

Trasparenza – Prova prima di acquistare

Educativo – Video tutorial completi

Pratico: esperienza reale, non solo teoria