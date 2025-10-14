HiLoTren IQ7
- Indicatori
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 25.92
- Attivazioni: 5
HiLoTren IQ7 — Confini di mercato intelligenti e mappatura dei pivot
Definisci i tuoi livelli di trading con la precisione dell'IA.
HiLoTren IQ7 è un indicatore intelligente basato su pivot che traccia automaticamente i punti pivot , le zone di resistenza (R1–R3) e di supporto (S1–S3) direttamente sul grafico.
Fornisce un quadro visivo chiaro per identificare i confini del mercato, le zone di inversione e i livelli di continuazione del trend , il tutto calcolato in tempo reale.
Caratteristiche principali
✔️ Motore di pivot automatico : calcola istantaneamente i pivot giornalieri e i livelli R/S.
✔️ Visualizzazione dinamica delle zone : linee di supporto/resistenza adattive con colorazione delle zone.
✔️ Funziona con qualsiasi simbolo : sono supportati Forex, oro, criptovalute e indici.
✔️ Configurazione Plug & Play : semplicità senza necessità di configurazione.
✔️ Ideale per ordini limite e stop : visualizza le zone di ingresso ad alta probabilità prima che il prezzo reagisca.
Parte dell'ecosistema di trading IQ7
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
Insieme, formano la serie IQ7 , trasformando dati di mercato complessi in informazioni di trading fruibili.
Perché i trader scelgono HiLoTren IQ7
• Rileva automaticamente le zone di pivot, resistenza e supporto in tempo reale
• Struttura visiva pulita che si adatta alla volatilità
• Nessuna riverniciatura o ritardo: i livelli rimangono costanti
• Perfetto per essere combinato con strategie di inversione o breakout
Garanzia di rimborso
Il tuo acquisto è protetto dalla garanzia ufficiale di rimborso per gli amministratori di MQL5.com .
Nessun rischio. Nessuna seccatura. Fiducia totale.
Fai trading in modo più intelligente. Reagisci più velocemente. Definisci il tuo vantaggio.
HiLoTren IQ7 : trasforma ogni livello di mercato in una chiara opportunità di trading.
© 2025 Progetto IQ7 — Powered by CyberBot AI Engine