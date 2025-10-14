HiLoTren IQ7 — Confini di mercato intelligenti e mappatura dei pivot

Definisci i tuoi livelli di trading con la precisione dell'IA.

HiLoTren IQ7 è un indicatore intelligente basato su pivot che traccia automaticamente i punti pivot , le zone di resistenza (R1–R3) e di supporto (S1–S3) direttamente sul grafico.

Fornisce un quadro visivo chiaro per identificare i confini del mercato, le zone di inversione e i livelli di continuazione del trend , il tutto calcolato in tempo reale.

Caratteristiche principali

✔️ Motore di pivot automatico : calcola istantaneamente i pivot giornalieri e i livelli R/S.

✔️ Visualizzazione dinamica delle zone : linee di supporto/resistenza adattive con colorazione delle zone.

✔️ Funziona con qualsiasi simbolo : sono supportati Forex, oro, criptovalute e indici.

✔️ Configurazione Plug & Play : semplicità senza necessità di configurazione.

✔️ Ideale per ordini limite e stop : visualizza le zone di ingresso ad alta probabilità prima che il prezzo reagisca.

Parte dell'ecosistema di trading IQ7

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.



Insieme, formano la serie IQ7 , trasformando dati di mercato complessi in informazioni di trading fruibili.

Perché i trader scelgono HiLoTren IQ7

• Rileva automaticamente le zone di pivot, resistenza e supporto in tempo reale

• Struttura visiva pulita che si adatta alla volatilità

• Nessuna riverniciatura o ritardo: i livelli rimangono costanti

• Perfetto per essere combinato con strategie di inversione o breakout

Garanzia di rimborso

Il tuo acquisto è protetto dalla garanzia ufficiale di rimborso per gli amministratori di MQL5.com .

Nessun rischio. Nessuna seccatura. Fiducia totale.

Fai trading in modo più intelligente. Reagisci più velocemente. Definisci il tuo vantaggio.

HiLoTren IQ7 : trasforma ogni livello di mercato in una chiara opportunità di trading.

