GaMBLeRs è un Expert Advisor (EA) progettato per trader con una forte resilienza mentale, consapevoli che il successo nei mercati finanziari richiede coraggio, propensione al rischio e una strategia disciplinata. Questo prodotto combina intelligenza artificiale, un pannello interattivo e sistemi di trading automatizzati per creare opportunità di crescita esponenziale del conto.

Caratteristiche principali:

  • Smart Core e processore avanzato : funziona automaticamente per ottimizzare il tuo account utilizzando principi statistici e di probabilità.
  • Duplicazione automatica : attiva su più account con sfasamenti temporali per aumentare le probabilità di successo.
  • Controllo manuale in tempo reale : regola o reindirizza le posizioni all'istante con la funzionalità drag & drop.
  • Pannello interattivo : monitora e intervieni manualmente per rafforzare le operazioni redditizie.
  • Algoritmo educativo : fornisce approfondimenti sui modelli di segnale e sulla formazione delle strategie.

GIOCATORI D'AZZARDO –   Osa rischiare, osa vincere.

Trading automatizzato con intelligenza artificiale, pannello interattivo e strategie basate sulla probabilità per risultati reali.


GaMBLeRs supporta il concetto di trading farm , consentendo il funzionamento continuo su VPS per massimizzare le prestazioni. È progettato per il trading multi-coppia, con XAUUSD come simbolo consigliato.

Vantaggi:

  • Livelli di aggressività regolabili da =2 a >=20 tramite input Code_IQ7 .
  • Facile da usare, con impostazioni minime e funzionamento semplificato.
  • Integra tre componenti principali: AI Mastermind Signal, Trading Panel ed EA AutoRobot .

Licenses are limited to 20 users during the promotional period, before reverting to the standard quota of 5. Pricing is optimized to allow immediate participation and direct experience of this advanced system.

Ti assisteremo finché il sistema non funzionerà senza intoppi e non raggiungerà i tuoi obiettivi. Contattaci tramite messaggio o direttamente all'indirizzo [telegram@FOREXnow].

Conclusion 

GaMBLeRs è una soluzione di trading automatizzata che integra intelligenza artificiale, pannelli interattivi e sistemi robotici per offrire opportunità di crescita sostenibile del conto. Con flessibilità multi-coppia, controllo manuale in tempo reale e supporto di algoritmi formativi, questo prodotto è progettato per i trader pronti a prendere decisioni coraggiose e a sfruttare strategicamente la probabilità. Sono disponibili licenze limitate, il che rende questa un'opportunità preziosa per sperimentare in prima persona le prestazioni di trading avanzate.

Attenzione: per i membri, quando si utilizza "Xbot Quantum IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni sagge. ---

