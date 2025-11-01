HOT Predator IQ7
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 5.105
HOT Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading
Edizione gratuita: scopri il tuo istinto prima di passare alla versione premium
Potenza a prezzi accessibili. Intelligenza premium. Prova gratuita al 100%.
Se hai visto la versione premium su "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Questa edizione gratuita è la tua esperienza di accesso , creata per consentirti di esplorare, apprendere e padroneggiare l'arte della caccia al mercato visivo prima di passare alla suite professionale completa.
------------------------------------------------------------------------------------------
Il concetto
HOT Predator IQ7 è più di un semplice indicatore: è un analizzatore di trading visivo progettato per i trader che vogliono pensare, vedere e agire come professionisti.
Ogni sua parte è pensata per aiutarti a comprendere il mercato visivamente , con chiarezza, velocità e precisione.
Questa edizione è stata appositamente progettata per offrire ai nuovi utenti un'esperienza diretta del funzionamento del Predator System:
-
Esercitati con il backtesting con dati di mercato reali
-
Affina il tuo senso del tempismo
-
Impara a selezionare le tue coppie/simboli e intervalli di tempo preferiti
-
Aumenta la fiducia nel tuo approccio analitico
Nessuna formula complicata, solo visualizzazione WYSIWYG : ciò che vedi è ciò che ottieni.
Osserva la logica. Trascina la tua analisi. Metti in pratica le tue idee.
------------------------------------------------------------------------------------------
Caratteristiche principali
-
8 coppie preferite : monitoraggio automatico con report dettagliati per intervallo di tempo.
-
Punti pivot giornalieri e supporto/resistenza : dati aggiornati per analisi più approfondite.
-
Sincronizzazione multi-coppia : individua immediatamente la correlazione tra i simboli.
-
Pannello di trading intelligente con trascinamento della selezione : controllo manuale semplificato a portata di mano.
-
Modalità dimostrazione visiva : esplora la vera intelligenza visiva di Predator.
-
Solo account virtuale (Demo sicuro) : ideale per imparare, sperimentare e testare autonomamente.
Per chi è?
-
Trader che vogliono esercitarsi ed effettuare backtest senza rischi finanziari.
-
Professionisti che desiderano migliorare la precisione nella selezione delle coppie e dei tempi.
-
Nuovi utenti che desiderano provare l'ecosistema Predator prima di acquistare la versione premium.
Per un'esperienza ottimale, consigliamo un computer ad alte prestazioni e un display Full HD (1920x1080) .
------------------------------------------------------------------------------------------
Perché esiste questa edizione gratuita
Questa versione gratuita è stata creata come piattaforma di formazione e preparazione —
per aiutare i trader a sviluppare precisione, sicurezza e intuizione attraverso test indipendenti prima di passare all'edizione premium completa .
Il tuo viaggio inizia qui: affina il tuo istinto, esplora liberamente e scopri come dovrebbe essere il trading intelligente.
------------------------------------------------------------------------------------------
Prendi il controllo della tua caccia
Smettete di affidarvi alla "fortuna altrui".
Impara, analizza e agisci seguendo il tuo istinto, con la potenza visiva di HOT Predator IQ7.
Dopo l'installazione, non esitate a contattarci: il nostro team di supporto vi guiderà passo dopo passo per consentirvi di sfruttare al meglio la vostra prima esperienza con Predator.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – Edizione gratuita
Allena i tuoi occhi. Affina il tuo istinto.
Diventa il cacciatore del tuo successo finanziario.
Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:
[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK