HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading

Edizione gratuita: scopri il tuo istinto prima di passare alla versione premium

Potenza a prezzi accessibili. Intelligenza premium. Prova gratuita al 100%.

Se hai visto la versione premium su "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Questa edizione gratuita è la tua esperienza di accesso , creata per consentirti di esplorare, apprendere e padroneggiare l'arte della caccia al mercato visivo prima di passare alla suite professionale completa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Il concetto

HOT Predator IQ7 è più di un semplice indicatore: è un analizzatore di trading visivo progettato per i trader che vogliono pensare, vedere e agire come professionisti.
Ogni sua parte è pensata per aiutarti a comprendere il mercato visivamente , con chiarezza, velocità e precisione.

Questa edizione è stata appositamente progettata per offrire ai nuovi utenti un'esperienza diretta del funzionamento del Predator System:

  • Esercitati con il backtesting con dati di mercato reali

  • Affina il tuo senso del tempismo

  • Impara a selezionare le tue coppie/simboli e intervalli di tempo preferiti

  • Aumenta la fiducia nel tuo approccio analitico

Nessuna formula complicata, solo visualizzazione WYSIWYG : ciò che vedi è ciò che ottieni.
Osserva la logica. Trascina la tua analisi. Metti in pratica le tue idee.

------------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche principali

  • 8 coppie preferite : monitoraggio automatico con report dettagliati per intervallo di tempo.

  • Punti pivot giornalieri e supporto/resistenza : dati aggiornati per analisi più approfondite.

  • Sincronizzazione multi-coppia : individua immediatamente la correlazione tra i simboli.

  • Pannello di trading intelligente con trascinamento della selezione : controllo manuale semplificato a portata di mano.

  • Modalità dimostrazione visiva : esplora la vera intelligenza visiva di Predator.

  • Solo account virtuale (Demo sicuro) : ideale per imparare, sperimentare e testare autonomamente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Per chi è?

  • Trader che vogliono esercitarsi ed effettuare backtest senza rischi finanziari.

  • Professionisti che desiderano migliorare la precisione nella selezione delle coppie e dei tempi.

  • Nuovi utenti che desiderano provare l'ecosistema Predator prima di acquistare la versione premium.

Per un'esperienza ottimale, consigliamo un computer ad alte prestazioni e un display Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

Perché esiste questa edizione gratuita

Questa versione gratuita è stata creata come piattaforma di formazione e preparazione 
per aiutare i trader a sviluppare precisione, sicurezza e intuizione attraverso test indipendenti prima di passare all'edizione premium completa .

Il tuo viaggio inizia qui: affina il tuo istinto, esplora liberamente e scopri come dovrebbe essere il trading intelligente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Prendi il controllo della tua caccia

Smettete di affidarvi alla "fortuna altrui".
Impara, analizza e agisci seguendo il tuo istinto, con la potenza visiva di HOT Predator IQ7.

Dopo l'installazione, non esitate a contattarci: il nostro team di supporto vi guiderà passo dopo passo per consentirvi di sfruttare al meglio la vostra prima esperienza con Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Edizione gratuita
Allena i tuoi occhi. Affina il tuo istinto.
Diventa il cacciatore del tuo successo finanziario.

Attenzione: per i membri di CyberBot, quando si utilizza "ThinkBot IQ7" per il trading reale, è possibile migliorare le proprie decisioni con l'esperienza e il riconoscimento dei pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni intelligenti. --- Se si verificano interferenze o il programma non riesce a funzionare correttamente, assicurarsi che il proprio Metatrader abbia confermato quanto segue:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

