Gold Trend Scalping MT5

4.5


Bienvenue à Gold Trend Scalping

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Prochain prix : 899 $
  • Prix final : 1999 $  

Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or.

L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes.

Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits.

L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fixé à 100 pips.

Il intègre également un trailing stop pour sécuriser les bénéfices.

L'EA n'utilise PAS de stratégies risquées telles que martingale ou grid.

Il vise à poursuivre le succès de prédécesseurs tels que US30 Scalper, Quantum Algo et Diamond Titan, tout en priorisant la sécurité et les objectifs à long terme.


Note

L'EA n'utilise pas ChatGPT, ni n'emploie d'IA ou d'autres éléments fictifs que de nombreux auteurs incluent intentionnellement dans leurs descriptions. Soyez prudent ; ne tombez pas dans ce piège.

L'EA ne génère également pas de profits de manière linéaire ni ne gagne 100 % du temps. Il n'existe aucun système dans le monde capable de faire cela ; toutes les affirmations de ce type ont été manipulées.

Je suis toujours un développeur qui trade avec des comptes réels et des systèmes réels, donc connaître des pertes à certains moments est normal. Je ne tente pas de tromper mes clients. Si vous souhaitez évaluer la qualité de l'EA, veuillez attendre au moins 3 à 6 mois pour voir ses performances.


Configuration :

- Paire de devises : XAU 

- Cadre temporel : M15 or M12

- Dépôt minimum : N'importe lequel (selon les exigences de votre courtier) 

- Type de compte : N'importe lequel ; le signal en direct utilise un compte standard, spread = 5-15 (2 chiffres)


Caractéristiques :

- Trade sur XAU. 

- N'utilise pas de grid, de couverture ou de plusieurs trades ouverts simultanément. 

- Chaque trade est protégé par un stop loss. 

- Fonction de taille de lot automatique intégrée. 

- Très facile à installer ; pas besoin de modifier les paramètres ; les paramètres par défaut conviennent à la plupart des courtiers. 

- Il est fortement recommandé d'utiliser un VPS pour faire fonctionner l'EA 24/7.


Avertissement sur les risques :

- Soyez conscient des risques encourus avant d'acheter l'EA. 

- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (l'EA peut également subir des pertes). 

- Les tests de backtest montrés (par exemple, dans les captures d'écran) sont fortement optimisés et les résultats ne peuvent pas être directement appliqués au trading en direct.


Avis 10
acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
415
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

