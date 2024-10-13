Gold Trend Scalping MT5

Gold Trend Scalping es el primer EA que he diseñado específicamente para el oro.

El EA utiliza una estrategia de trading siguiendo la tendencia basada en marcos de tiempo más grandes.

Emplea un super trend para detectar la tendencia principal del marco de tiempo más grande y luego abre operaciones en marcos de tiempo más pequeños.

El EA siempre utiliza un stop loss fijo para cada operación, establecido en 100 pips.

También incorpora un trailing stop para asegurar las ganancias.

El EA NO utiliza estrategias arriesgadas como martingala o grid.

Tiene como objetivo continuar el éxito de predecesores como US30 Scalper, Quantum Algo y Diamond Titan, siempre priorizando la seguridad y objetivos a largo plazo.





Nota

El EA no utiliza ChatGPT, ni emplea IA u otros elementos ficticios que muchos autores incluyen intencionalmente en sus descripciones. Tenga cuidado; no caiga en esa trampa.

El EA tampoco genera ganancias de forma constante ni gana el 100% del tiempo. No existe ningún sistema en el mundo capaz de hacer eso; todas las afirmaciones de este tipo han sido manipuladas.

Siempre he sido un desarrollador que opera con cuentas reales y sistemas reales, por lo que es normal experimentar pérdidas en ciertos períodos. No intento engañar a mis clientes. Si desea evaluar la calidad del EA, espere al menos 3-6 meses para ver su rendimiento.





Configuración:

- Par de divisas: XAU

- Marco de tiempo: M15 or M12

- Depósito mínimo: cualquiera (dependiendo de los requisitos de su bróker)

- Tipo de cuenta: cualquiera; la señal en vivo utiliza cuenta estándar, spread = 5-15 (2 dígitos)





Características:

- Opera en XAU.

- No utiliza grid, cobertura ni varias operaciones abiertas al mismo tiempo.

- Cada operación está protegida por un stop loss.

- Función de tamaño de lote automático incorporada.

- Muy fácil de instalar; no es necesario cambiar configuraciones; la configuración predeterminada es adecuada para la mayoría de los brókers.

- Se recomienda usar un VPS para mantener el EA funcionando 24/7.





Advertencia de riesgos:

- Sea consciente de los riesgos antes de adquirir el EA.

- El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura (el EA también puede generar pérdidas).

- Las pruebas de backtest mostradas (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizadas, y los resultados no se pueden aplicar directamente en operaciones en vivo.