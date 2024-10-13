Gold Trend Scalping MT5

4.11


Bienvenido a Gold Trend Scalping

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:

  • Próximo precio: $899.99
  • Precio final: $1999.99 

Gold Trend Scalping es el primer EA que he diseñado específicamente para el oro.

El EA utiliza una estrategia de trading siguiendo la tendencia basada en marcos de tiempo más grandes.

Emplea un super trend para detectar la tendencia principal del marco de tiempo más grande y luego abre operaciones en marcos de tiempo más pequeños.

El EA siempre utiliza un stop loss fijo para cada operación, establecido en 100 pips.

También incorpora un trailing stop para asegurar las ganancias.

El EA NO utiliza estrategias arriesgadas como martingala o grid.

Tiene como objetivo continuar el éxito de predecesores como US30 Scalper, Quantum Algo y Diamond Titan, siempre priorizando la seguridad y objetivos a largo plazo.


Nota

El EA no utiliza ChatGPT, ni emplea IA u otros elementos ficticios que muchos autores incluyen intencionalmente en sus descripciones. Tenga cuidado; no caiga en esa trampa.

El EA tampoco genera ganancias de forma constante ni gana el 100% del tiempo. No existe ningún sistema en el mundo capaz de hacer eso; todas las afirmaciones de este tipo han sido manipuladas.

Siempre he sido un desarrollador que opera con cuentas reales y sistemas reales, por lo que es normal experimentar pérdidas en ciertos períodos. No intento engañar a mis clientes. Si desea evaluar la calidad del EA, espere al menos 3-6 meses para ver su rendimiento.


Configuración:

- Par de divisas: XAU

- Marco de tiempo: M15 or M12

- Depósito mínimo: cualquiera (dependiendo de los requisitos de su bróker)

- Tipo de cuenta: cualquiera; la señal en vivo utiliza cuenta estándar, spread = 5-15 (2 dígitos)


Características:

- Opera en XAU.

- No utiliza grid, cobertura ni varias operaciones abiertas al mismo tiempo.

- Cada operación está protegida por un stop loss.

- Función de tamaño de lote automático incorporada.

- Muy fácil de instalar; no es necesario cambiar configuraciones; la configuración predeterminada es adecuada para la mayoría de los brókers.

- Se recomienda usar un VPS para mantener el EA funcionando 24/7.


Advertencia de riesgos:

- Sea consciente de los riesgos antes de adquirir el EA.

- El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura (el EA también puede generar pérdidas).

- Las pruebas de backtest mostradas (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizadas, y los resultados no se pueden aplicar directamente en operaciones en vivo.


Comentarios
acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
435
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
FXmax EA   es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] Recom
NeonScalperProV5
Cristian Anto Correa Aguilera
Asesores Expertos
Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatility & Precision Execution 1. Introducción Neon Scalper Pro V5.27 es la evolución definitiva del sistema de reversión a la media. Esta versión ha sido reconstruida para solucionar los errores de modificación de órdenes ( Invalid Stops ) comunes en entornos de alta volatilidad. Optimizada para cuentas Netting y Hedging , la V5.27 garantiza una estabilidad operativa superior mediante la normalización de precios y el respeto estricto a las reglas del servido
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Ganesha EA
Tuti Imelda
Asesores Expertos
Presentamos Ganesha EA - Expert Advisor basado en la determinación de la Tendencia con análisis de la estructura del mercado y el nivel de Oferta Demanda y OrderBlock. Yo diseño Ganesha EA para XAUUSD / Oro y GBPUSD pares, y no utilizar ninguna estrategia peligrosa como martingala, cuadrícula, etc.. Este EA protegido por Auto Stoploss y Takeprofit. Recomendación de instalación Ejecutar Ganesha EA en los pares GBPUSD y/o XAUUSD en marcos de tiempo H1 . Usted puede comenzar a operar con $ 300 Depó
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Asesores Expertos
Este es un EA comercial de oro estable y rentable a largo plazo, que utiliza indicadores técnicos tradicionales y usa IA para EA adaptativo. Nuevo precio de promoción de EA: $199   →   $ 249 Característica un pedido a la vez stop loss fijo adaptado comercio nocturno Optimizar deslizamiento filtro de noticias Adecuado para pasar FTMO, DARWINEX Zero Se puede utilizar con otros EA Programación orientada a objetos, el marco del programa ha sido probado durante 5 años. Señal https://www.mql5.com/es/
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Asesores Expertos
Algoritmo rentable de arbitraje estadístico y reversión a la media Este Asesor Experto implementa el conocido algoritmo Pairs Trading , una estrategia clásica de trading cuantitativo basada en el arbitraje estadístico y la reversión a la media . El EA identifica el ratio de cobertura óptimo entre dos símbolos de negociación correlacionados para construir un spread estacionario sintético . Controla continuamente la desviación de este diferencial respecto a su valor medio y abre cestas sintética
994kk
75
994kk 2025.10.08 18:25 
 

BEWARE - CONSISTENTLY UNPROFITABLE EA That's pretty much all you need to know. If you're into the details, keep reading. I've been using this bot for 3 months now. Here is a list of all the trades it made. https://drive.google.com/file/d/1ew8GrIqs008BEluVZDdhgrKsyWwsgX46/view?usp=sharing - part 1 https://drive.google.com/file/d/1TN3FlyLMnhH5DTO70vhPE_1bfIsRFhsj/view?usp=sharing - part 2 That's the full trading history since I started using it. At first glance it looks like it's profitable cause there are a lot of winning trades and not so many losing ones. When you calcuate though, it's actually around break even. While it probably won't blow your account, this EA is unlikely to make you any money either. Losing trades are 6-7-8 times bigger than winning ones so one loss wipes the profit and you're back at square one. Meanwhile gold's been making ATHs. I don't expect this EA to pay for itself ever. I think it's not worth its price at all. It's a waste of time and money. You're better off just buying physical gold. Just FYI, cause it's not mentioned in the description, this is a breakout strategy. I will also use this opportunity to leave a review for 2 other EAs I bought from this vendor, for which I can't leave a review on their respective pages. One of the EAs he just discontinued when I left a 1 star review for lol and the other one he just sent me the file in the chat so thechnically there's no record of me buying it. First one is US30 scalper. I bought it for $1330. It was advertised as an 85-90% winrate strategy. Here's the list of trades for that one: https://drive.google.com/file/d/1j90DX82cT4lFo0o8P3-z87Emxe9PRn-U/view?usp=drive_link I don't know if that's even 50% winrate. It was a breakout strategy on US30 obviously. If I could, I would give it 0 stars. Nuff said. I also bought TrendX gold scalper. Another breakout strategy that is about 20-30% correlated with Gold Trend Scalping. Here's what this one did: https://drive.google.com/file/d/1elIikdNiYoPLcBmLEa8JEnJuF-MrPmPA/view?usp=sharing It was the worst. All 3 bots I ran on barebone stock settings. No sets, no messing with any of it. Just buy it and slam it in. In backtesting they were doing all doing great averaging 30-50% year. I can have that. But consistently losing over 2-3 months, nah man. This I refuse to have. It's going to be close to impossible to convince me to continue running these EAs unless you want to give me your capital to fund them. I will continue running GoldTrend and US30 in demo. TrendX I can't even run in demo for whatever reason. Overall if this guy sells profitable EAs, they're none of these three. At this point if I see someone selling "bundles" or promo offers I'm thinking this guy is a marketer and not a real algo trader. That's my 2 cents. Hope it's helpful. Keep your money or invest it into other EAs. I don't know who's left positive reviews for this one. Maybe it was profitable in the past but right now it's far from it.

EDIT IN RESPONSE TO THE VENDOR:

Brother, are we running the same EA? And do you realize you're telling me I should trust what you say the EA does over what's actually happening in my account? The screenshots I posted ARE the actual performance of the EA. They are from a live account I've been running for the past 3 months. What backtests are you talking about? How is this EA making money for you? How is it up 10% in September? Check my screenshots above. There's no 10% profit there. What settings are you using? We're using the same broker AFAIK which is IC trading. So how is it possible that there is such a tremendous difference? There's something severely wrong here. Either the default settings are crap or the results you're posting are faux. I see no other way. The screenshots you post have no correlation with my results. You're showing trades of different sizes, multiple trades at the same time. None of this happens on my account. Either you're using the EA with several different settings at the same or you're making things up. Which one is it? Please let me know what your settings are. I'm open to being uneducated and having used your otherwise profitable EA in an unprofitable manner simply because of setup. I'm looking forward to your response. I really WANT this EA to be profitable. Don't get me wrong.

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2025.10.22 01:57
Thank you for taking the time to write such a detailed review. However, I would like to clarify that your statement saying the EA is unprofitable is not accurate. I have a live signal that clearly proves the EA’s consistent profitability: August: +3.8% September: +10.81% October (so far): -1.7% Summary: Total 2024: +26% Current 2025 performance: +19% These are real, transparent, live results, not just backtests. This EA has been running for over a year, not just 3 months.
It does not use martingale, grid, or any high-risk strategy, and it has never blown an account.
The goal of this EA is to deliver steady, safe, and sustainable profits, which it continues to do. I respect your personal experience, but please don’t misrepresent the actual performance.
Each trader may have different setups, brokers, or expectations — and that’s perfectly fine. Once again, thank you for your feedback.
I wish you profitable trading and all the best in your journey. 2025/10/22
-------------
Replied - 1
You’re welcome to request a **remote check** of the **real account** anytime — I’m fully transparent with all my trades. But unless you have **proof** that the live signal isn’t using the correct EA, **don’t spread false accusations**. Stop trying to **bring others down** the way you’re doing right now.
salman abuzamzam
23
salman abuzamzam 2025.03.04 07:20 
 

After using it on a real account, the loss-to-profit margin is extremely high—one loss wipes out the profit from ten trades. I’ve decided to cancel it despite having purchased it. Don’t waste your money on this.

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2025.03.04 07:30
Hello, May I ask how long you have been using the EA? My live signal has been running for over 6 months with a 50% profit. There have been losing trades in the past, not none at all. However, the EA is generating a lot of profit for customers. Please use it and leave an honest review. If you don’t know how to use it, feel free to message me for guidance, as I have never received any messages from you. But if you are a competitor, please stop this immediately.
vcolon23
40
vcolon23 2025.02.12 17:08 
 

I want to thank Lo for an excellent product. Thanks to the Gold Trend, I have made a 10% profit in my account in just 2 weeks, something I thought was impossible. Follow the instructions, and it will work wonderfully for you. I highly recommend it.

Lee Wai Chong
2402
Lee Wai Chong 2025.01.09 13:42 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Alexander Alekseevi Panchenko
437
Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:09 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional developer. This user-friendly product and outstanding customer service make the services highly recommended for anyone wanting to improve their trading success! The EA is in operation for over 3 weeks on live account. The performance is very good and similar to the live signal.

Nice Trader
2745
Aller Uja 2024.11.21 13:43 
 

I’ve been testing this on a demo account for a short time, and now I’ve added it to a real-money account with lower risk. The developer is trustworthy, very helpful, and keeps their promises. I also own some of their other EAs. While the end of 2024 hasn’t been the most EA-friendly market, I definitely have faith in this developer’s EAs—they seem to be sustainable for the long term.

stewartfoo1975
117
stewartfoo1975 2024.11.19 10:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.11.19 11:24
Thank you for your review. I always strive to deliver the best products to my customers.
Joshua Cohen
414
Joshua Cohen 2024.11.14 04:53 
 

Once again, Lo Thi Mai Loan has put together, created, tested, a truly amazing and reliable EA! Very few developers care so much about their customers and EA's as Los does. Can not recommend it enough!

Lo Thi Mai Loan
12609
Respuesta del desarrollador Lo Thi Mai Loan 2024.11.14 11:25
Thank you very much for being the first to review my first gold product. I will continue to bring quality products to my customers.
