Gold Trend Scalpingは、私が特にゴールド用に設計した最初のEAです。

このEAは、大きなタイムフレームに基づくトレンドフォロー戦略を使用しています。

スーパートレンドを使用して大きなタイムフレームの主要なトレンドを検出し、次に小さなタイムフレームで取引を開始します。

EAは各取引に対して100ピップの固定ストップロスを常に使用します。

さらに、利益を確保するためにトレーリングストップも組み込んでいます。

このEAは、マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い戦略を使用しません。

US30 Scalper、Quantum Algo、Diamond Titanといった先行機種の成功を引き継ぎ、安全性と長期的な目標を常に優先します。





注意点

このEAはChatGPTやAIなど、他の多くの作者が意図的に説明に含める架空の要素を使用していません。ご注意ください、そのような罠にはまらないようにしましょう。

また、このEAは一貫して利益を生み出したり、100%の勝率を保証するものではありません。世界中でそのようなシステムは存在しません。そのような主張はすべて操作されています。

私は常に実際のアカウントとリアルなシステムで取引を行っている開発者ですので、特定の期間に損失が発生するのは普通のことです。お客様を欺くつもりはありません。EAの品質を評価したい場合は、少なくとも3～6か月はそのパフォーマンスを観察してください。





設定：

- 通貨ペア：XAU

- タイムフレーム：M15 or M12

- 最低入金額：お客様のブローカーの要件に応じます

- 口座タイプ：どれでも使用可能です。ライブシグナルは標準口座を使用、スプレッド＝5-15（2桁）





特徴：

- XAUで取引します。

- グリッド、ヘッジ、複数の取引を同時に使用しません。

- 各取引はストップロスで保護されています。

- 自動ロットサイズ調整機能を内蔵しています。

- 設定が非常に簡単で、設定変更は不要です。デフォルト設定はほとんどのブローカーに適しています。

- EAを24時間365日稼働させるためにVPSの使用を強くお勧めします。





リスク警告：

- EAを購入する前に、関連するリスクを十分に理解してください。

- 過去のパフォーマンスは、将来の利益を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。

- 表示されているバックテスト（例：スクリーンショット）は高度に最適化されており、結果はリアルタイムの取引に直接適用できません。