Gold Trend Scalping MT5

4.11


Промо запуск:

  • Следующая цена: $899.99
  • Финальная цена: $1999.99


Gold Trend Scalping — это первый советник, который я разработал специально для торговли золотом.

Советник использует стратегию следования за трендом, основанную на анализе больших временных интервалов. 

Он применяет индикатор супер тренда для определения основного тренда на старших таймфреймах, после чего открывает сделки на меньших таймфреймах.

Советник всегда использует фиксированный стоп-лосс для каждой сделки, установленный на уровне 100 пунктов.

Также применяется трейлинг-стоп для фиксации прибыли.

Советник НЕ использует рискованные стратегии, такие как мартингейл или сетка ордеров.

Он стремится продолжить успех своих предшественников, таких как US30 Scalper, Quantum Algo и Diamond Titan, всегда уделяя внимание безопасности и долгосрочным целям.


Примечание

Советник не использует ChatGPT, искусственный интеллект или другие вымышленные элементы, которые многие авторы намеренно добавляют в свои описания. Будьте осторожны и не попадайтесь на этот трюк.

Советник также не генерирует прибыль в виде прямой линии или 100% выигрышных сделок. Не существует системы, которая могла бы это сделать; все подобные утверждения сфальсифицированы.

Я всегда был разработчиком, который торгует на реальных счетах с реальными системами, поэтому убытки в определенные периоды — это нормально. Я не стремлюсь обманывать своих клиентов. Если вы хотите оценить качество советника, подождите хотя бы 3-6 месяцев для наблюдения за его результатами.


Настройки:

- Валютная пара: XAU

- Таймфрейм: M15 or M12

- Минимальный депозит: любой (в зависимости от требований вашего брокера)

- Тип счета: любой; живой сигнал использует стандартный счет, спред = 5-15 (2 знака)


Характеристики:

- Торгует на XAU.

- Не использует сетку ордеров, хеджирование или множество открытых сделок одновременно.

- Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

- Встроенная функция автоматического расчета размера лота.

- Очень легко установить; настройки по умолчанию подходят для большинства брокеров.

- Рекомендуется использовать VPS для круглосуточной работы советника.


Предупреждение о рисках:

- Будьте в курсе рисков перед покупкой советника.

- Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли (советник также может приносить убытки).

- Результаты бэктестов (например, на скриншотах) сильно оптимизированы, и их нельзя напрямую применять к реальной торговле.


Отзывы 11
acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
435
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

FREE
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Эксперты
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Эксперты
VectorPrime — алгоритмическая система с многослойной векторной логикой VectorPrime — это автономная торговая система, разработанная для структурированного исполнения в условиях многотаймфреймового анализа рынка. В её основе лежит концепция векторного анализа, при которой динамика цены раскладывается на направленные импульсы и матричные структуры. Система рассматривает рыночные движения не как отдельные сигналы, а как взаимосвязанные векторы, формирующие целостную карту рынка. Ключевые модули Vec
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Эксперты
Обзор AMO AI — это продвинутый торговый советник (Expert Advisor), который использует 7-слойную архитектуру нейронной сети в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта для автоматического анализа рынка. Система обрабатывает рыночные данные через несколько аналитических уровней, чтобы выявлять потенциальные торговые возможности на основе технических паттернов и поведения рынка. Техническая архитектура Нейронная сеть: 7-слойная архитектура глубокого обучения AI-движок: система распознаван
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Kintech Gold
Doan Van Hai
Эксперты
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Эксперты
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Эксперты
GoldMax   EA   – это один из лучших советников для Meta Trader 5. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент, множитель лота, сетку и механизм сокращения просадки.  Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading th
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Эксперты
FXmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader  5 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует стандартные индикаторы   Meta   Trader  5 .  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] Рек
NeonScalperProV5
Cristian Anto Correa Aguilera
Эксперты
Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatility & Precision Execution 1. Introduction Neon Scalper Pro V5.27 is the definitive evolution of our proprietary mean-reversion algorithm. This version has been completely re-engineered to solve execution errors ( Invalid Stops ) typically encountered during high-volatility market events. Optimized for both Netting and Hedging accounts, V5.27 ensures superior operational stability through advanced price normalization and strict adherence to broker server p
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ganesha EA
Tuti Imelda
Эксперты
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Эксперты
Это долгосрочный стабильный и прибыльный советник для торговли золотом, использующий традиционные технические индикаторы и использующий ИИ для адаптивного советника. Цена акции нового советника: $199   →   $24 9 Характеристика один заказ за раз фиксированный стоп-лосс адаптивный ночная торговля Оптимизация проскальзывания новостной фильтр Подходит для прохождения FTMO, DARWINEX Zero Может использоваться с другими советниками Объектно-ориентированное программирование, программный каркас проверен
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Эксперты
Profitable Statistical Arbitrage  and   M ean Reversion Algorithm This Expert Advisor implements the well-established   Pairs Trading   algorithm — a classic quantitative trading strategy based on   statistical arbitrage   and   mean reversion . The EA identifies the optimal hedge ratio between two correlated trading symbols to construct a synthetic stationary spread . It continuously monitors the deviation of this spread from its mean value and opens synthetic BUY/SELL baskets when the spread
Фильтр:
994kk
75
994kk 2025.10.08 18:25 
 

BEWARE - CONSISTENTLY UNPROFITABLE EA That's pretty much all you need to know. If you're into the details, keep reading. I've been using this bot for 3 months now. Here is a list of all the trades it made. https://drive.google.com/file/d/1ew8GrIqs008BEluVZDdhgrKsyWwsgX46/view?usp=sharing - part 1 https://drive.google.com/file/d/1TN3FlyLMnhH5DTO70vhPE_1bfIsRFhsj/view?usp=sharing - part 2 That's the full trading history since I started using it. At first glance it looks like it's profitable cause there are a lot of winning trades and not so many losing ones. When you calcuate though, it's actually around break even. While it probably won't blow your account, this EA is unlikely to make you any money either. Losing trades are 6-7-8 times bigger than winning ones so one loss wipes the profit and you're back at square one. Meanwhile gold's been making ATHs. I don't expect this EA to pay for itself ever. I think it's not worth its price at all. It's a waste of time and money. You're better off just buying physical gold. Just FYI, cause it's not mentioned in the description, this is a breakout strategy. I will also use this opportunity to leave a review for 2 other EAs I bought from this vendor, for which I can't leave a review on their respective pages. One of the EAs he just discontinued when I left a 1 star review for lol and the other one he just sent me the file in the chat so thechnically there's no record of me buying it. First one is US30 scalper. I bought it for $1330. It was advertised as an 85-90% winrate strategy. Here's the list of trades for that one: https://drive.google.com/file/d/1j90DX82cT4lFo0o8P3-z87Emxe9PRn-U/view?usp=drive_link I don't know if that's even 50% winrate. It was a breakout strategy on US30 obviously. If I could, I would give it 0 stars. Nuff said. I also bought TrendX gold scalper. Another breakout strategy that is about 20-30% correlated with Gold Trend Scalping. Here's what this one did: https://drive.google.com/file/d/1elIikdNiYoPLcBmLEa8JEnJuF-MrPmPA/view?usp=sharing It was the worst. All 3 bots I ran on barebone stock settings. No sets, no messing with any of it. Just buy it and slam it in. In backtesting they were doing all doing great averaging 30-50% year. I can have that. But consistently losing over 2-3 months, nah man. This I refuse to have. It's going to be close to impossible to convince me to continue running these EAs unless you want to give me your capital to fund them. I will continue running GoldTrend and US30 in demo. TrendX I can't even run in demo for whatever reason. Overall if this guy sells profitable EAs, they're none of these three. At this point if I see someone selling "bundles" or promo offers I'm thinking this guy is a marketer and not a real algo trader. That's my 2 cents. Hope it's helpful. Keep your money or invest it into other EAs. I don't know who's left positive reviews for this one. Maybe it was profitable in the past but right now it's far from it.

EDIT IN RESPONSE TO THE VENDOR:

Brother, are we running the same EA? And do you realize you're telling me I should trust what you say the EA does over what's actually happening in my account? The screenshots I posted ARE the actual performance of the EA. They are from a live account I've been running for the past 3 months. What backtests are you talking about? How is this EA making money for you? How is it up 10% in September? Check my screenshots above. There's no 10% profit there. What settings are you using? We're using the same broker AFAIK which is IC trading. So how is it possible that there is such a tremendous difference? There's something severely wrong here. Either the default settings are crap or the results you're posting are faux. I see no other way. The screenshots you post have no correlation with my results. You're showing trades of different sizes, multiple trades at the same time. None of this happens on my account. Either you're using the EA with several different settings at the same or you're making things up. Which one is it? Please let me know what your settings are. I'm open to being uneducated and having used your otherwise profitable EA in an unprofitable manner simply because of setup. I'm looking forward to your response. I really WANT this EA to be profitable. Don't get me wrong.

Lo Thi Mai Loan
12595
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2025.10.22 01:57
Thank you for taking the time to write such a detailed review. However, I would like to clarify that your statement saying the EA is unprofitable is not accurate. I have a live signal that clearly proves the EA’s consistent profitability: August: +3.8% September: +10.81% October (so far): -1.7% Summary: Total 2024: +26% Current 2025 performance: +19% These are real, transparent, live results, not just backtests. This EA has been running for over a year, not just 3 months.
It does not use martingale, grid, or any high-risk strategy, and it has never blown an account.
The goal of this EA is to deliver steady, safe, and sustainable profits, which it continues to do. I respect your personal experience, but please don’t misrepresent the actual performance.
Each trader may have different setups, brokers, or expectations — and that’s perfectly fine. Once again, thank you for your feedback.
I wish you profitable trading and all the best in your journey. 2025/10/22
-------------
Replied - 1
You’re welcome to request a **remote check** of the **real account** anytime — I’m fully transparent with all my trades. But unless you have **proof** that the live signal isn’t using the correct EA, **don’t spread false accusations**. Stop trying to **bring others down** the way you’re doing right now.
acen60
21
acen60 2025.06.30 09:53 
 

THIS IS WHAT I WAS LOOKING FOR. PERFECT EA. PERFECT FOR PROP FIRM. SELLER GIVES ME RIGHT INSTRUCTIONS TO WORK WITH IT. THANK SDO MUCH

Michail Pavlakis
435
Michail Pavlakis 2025.03.06 02:09 
 

Robust EA. Good results until now

salman abuzamzam
23
salman abuzamzam 2025.03.04 07:20 
 

After using it on a real account, the loss-to-profit margin is extremely high—one loss wipes out the profit from ten trades. I’ve decided to cancel it despite having purchased it. Don’t waste your money on this.

Lo Thi Mai Loan
12595
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2025.03.04 07:30
Hello, May I ask how long you have been using the EA? My live signal has been running for over 6 months with a 50% profit. There have been losing trades in the past, not none at all. However, the EA is generating a lot of profit for customers. Please use it and leave an honest review. If you don’t know how to use it, feel free to message me for guidance, as I have never received any messages from you. But if you are a competitor, please stop this immediately.
hassanbenmat
40
hassanbenmat 2025.02.22 01:22 
 

I'm pleased to say that your EA is performing very well. It's very rare to find an EA that is accurate and yet safe. I can go to bed and sleep soundly knowing that this EA will not burn my account down. Great Job.

vcolon23
40
vcolon23 2025.02.12 17:08 
 

I want to thank Lo for an excellent product. Thanks to the Gold Trend, I have made a 10% profit in my account in just 2 weeks, something I thought was impossible. Follow the instructions, and it will work wonderfully for you. I highly recommend it.

Lee Wai Chong
2400
Lee Wai Chong 2025.01.09 13:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Alexander Alekseevi Panchenko
437
Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:09 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional developer. This user-friendly product and outstanding customer service make the services highly recommended for anyone wanting to improve their trading success! The EA is in operation for over 3 weeks on live account. The performance is very good and similar to the live signal.

Nice Trader
2744
Aller Uja 2024.11.21 13:43 
 

I’ve been testing this on a demo account for a short time, and now I’ve added it to a real-money account with lower risk. The developer is trustworthy, very helpful, and keeps their promises. I also own some of their other EAs. While the end of 2024 hasn’t been the most EA-friendly market, I definitely have faith in this developer’s EAs—they seem to be sustainable for the long term.

stewartfoo1975
117
stewartfoo1975 2024.11.19 10:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Lo Thi Mai Loan
12595
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2024.11.19 11:24
Thank you for your review. I always strive to deliver the best products to my customers.
Joshua Cohen
414
Joshua Cohen 2024.11.14 04:53 
 

Once again, Lo Thi Mai Loan has put together, created, tested, a truly amazing and reliable EA! Very few developers care so much about their customers and EA's as Los does. Can not recommend it enough!

Lo Thi Mai Loan
12595
Ответ разработчика Lo Thi Mai Loan 2024.11.14 11:25
Thank you very much for being the first to review my first gold product. I will continue to bring quality products to my customers.
Ответ на отзыв