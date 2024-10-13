Gold Trend Scalping MT5

Gold Trend Scalping — это первый советник, который я разработал специально для торговли золотом.

Советник использует стратегию следования за трендом, основанную на анализе больших временных интервалов.

Он применяет индикатор супер тренда для определения основного тренда на старших таймфреймах, после чего открывает сделки на меньших таймфреймах.

Советник всегда использует фиксированный стоп-лосс для каждой сделки, установленный на уровне 100 пунктов.

Также применяется трейлинг-стоп для фиксации прибыли.

Советник НЕ использует рискованные стратегии, такие как мартингейл или сетка ордеров.

Он стремится продолжить успех своих предшественников, таких как US30 Scalper, Quantum Algo и Diamond Titan, всегда уделяя внимание безопасности и долгосрочным целям.





Примечание

Советник не использует ChatGPT, искусственный интеллект или другие вымышленные элементы, которые многие авторы намеренно добавляют в свои описания. Будьте осторожны и не попадайтесь на этот трюк.

Советник также не генерирует прибыль в виде прямой линии или 100% выигрышных сделок. Не существует системы, которая могла бы это сделать; все подобные утверждения сфальсифицированы.

Я всегда был разработчиком, который торгует на реальных счетах с реальными системами, поэтому убытки в определенные периоды — это нормально. Я не стремлюсь обманывать своих клиентов. Если вы хотите оценить качество советника, подождите хотя бы 3-6 месяцев для наблюдения за его результатами.





Настройки:

- Валютная пара: XAU

- Таймфрейм: M15 or M12

- Минимальный депозит: любой (в зависимости от требований вашего брокера)

- Тип счета: любой; живой сигнал использует стандартный счет, спред = 5-15 (2 знака)





Характеристики:

- Торгует на XAU.

- Не использует сетку ордеров, хеджирование или множество открытых сделок одновременно.

- Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

- Встроенная функция автоматического расчета размера лота.

- Очень легко установить; настройки по умолчанию подходят для большинства брокеров.

- Рекомендуется использовать VPS для круглосуточной работы советника.





Предупреждение о рисках:

- Будьте в курсе рисков перед покупкой советника.

- Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли (советник также может приносить убытки).

- Результаты бэктестов (например, на скриншотах) сильно оптимизированы, и их нельзя напрямую применять к реальной торговле.