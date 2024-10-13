Gold Trend Scalping MT5

Gold Trend Scalping 是我专为黄金设计的第一个EA。

该EA采用基于较大时间框架的趋势跟随交易策略。

它使用超级趋势指标来检测较大时间框架的主要趋势，然后在较小时间框架上开仓。

每笔交易EA都使用固定的止损，设定为100点。

此外，它还包含一个追踪止损来确保盈利。

该EA不使用风险较大的策略，如马丁格尔或网格交易。

它旨在延续前作US30 Scalper、Quantum Algo 和 Diamond Titan的成功，始终以安全和长期目标为优先。





注意事项

该EA不使用ChatGPT，也不依赖AI或其他许多作者在描述中故意加入的虚构元素。请小心，不要陷入这种陷阱。

该EA也不会直线产生利润或100%赢利。世界上没有任何系统能够做到这一点；所有类似的声明都是被操纵的。

我一直是一个使用真实账户和真实系统进行交易的开发者，因此在某些时期出现亏损是正常的。我不试图欺骗我的客户。如果你想评估该EA的质量，请至少等待3-6个月以观察其表现。





设置：

- 货币对：XAU

- 时间框架：M15 or M12

- 最低存款：任何（取决于您的经纪商要求）

- 账户类型：任何；实时信号使用标准账户，点差为5-15（2位数）





特点：

- 交易XAU。

- 不使用网格交易、对冲或多笔同时开仓。

- 每笔交易都有止损保护。

- 内置自动手数调整功能。

- 安装非常简单，无需更改设置，默认设置适用于大多数经纪商。

- 强烈建议使用VPS以确保EA 24/7运行。





风险提示：

- 购买EA之前请了解相关风险。

- 过去的表现不能保证未来的盈利（EA也可能会亏损）。

- 回测结果（如截图中所示）经过高度优化，无法直接应用于实时交易。