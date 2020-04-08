DeMarker with Dynamic OSB zones mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "DeMarker con zone dinamiche di ipervenduto/ipercomprato" per MT4. Nessuna rielaborazione.
- La curva dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti durante il periodo di calcolo dell'indicatore.
- È fantastico per effettuare voci di vendita dalla zona dinamica di ipercomprato e voci di acquisto dalla zona dinamica di ipervenduto.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con voci di azione del prezzo.
- Zona dinamica di ipercomprato - sopra la linea gialla.
- Zona dinamica di ipervenduto - sotto la linea verde.
- DeMarker stesso fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
