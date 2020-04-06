KT Gold Drift EA MT4
Cosa serve per avere successo con KT Gold Drift EA?
Pazienza. Disciplina. Tempo.
KT Gold Drift EA si basa su un approccio di trading reale utilizzato da trader professionisti e gestori di fondi privati. La sua forza non risiede nell’emozione di breve termine, ma nella coerenza nel lungo periodo.
Questo EA è progettato per essere utilizzato nel tempo. Si consiglia di mantenerlo attivo per almeno un anno per sperimentarne il reale potenziale. Come nel trading professionale, possono verificarsi settimane o persino mesi in perdita. Questo è normale. Ciò che conta è la performance cumulativa su un periodo più lungo.
Molti sistemi grid o martingala mostrano profitti rapidi all’inizio, ma quasi sempre finiscono con la perdita totale del conto. Questo EA è stato sviluppato per evitare tali rischi e concentrarsi invece su una crescita costante e controllata.
Introduzione
KT Gold Drift EA è un sistema di trading professionale plug-and-play, progettato specificamente per il mercato dell’Oro (XAUUSD) sul timeframe H4. È stato sviluppato utilizzando dati storici Dukascopy con qualità di modellazione al 100% ed è stato sottoposto a test approfonditi di robustezza e stress in diverse condizioni di mercato.
I dati storici dei prezzi vengono suddivisi in diversi regimi di mercato e ogni idea di trading viene testata ripetutamente in tali condizioni tramite server ad alte prestazioni. Vengono selezionate solo le configurazioni di ingresso che rimangono coerenti in tutti gli scenari. Questo processo garantisce che la strategia sia costruita per stabilità, adattabilità e performance a lungo termine, evitando l’overfitting.
Gli ingressi vengono attivati quando il momentum e la struttura del prezzo sono allineati, utilizzando relazioni RSI, posizionamento della regressione lineare e segnali di contrazione o espansione della volatilità per confermare la direzione. Le uscite vengono gestite tramite variazioni della volatilità, del comportamento del momentum e condizioni basate sul tempo, consentendo la chiusura delle posizioni quando la forza del mercato diminuisce invece di affidarsi a target fissi.
Una volta selezionata una configurazione di ingresso robusta, l’EA suddivide l’operazione in più posizioni e le gestisce dinamicamente per supportare una stabilità di lungo periodo.
Configurazioni
- Simbolo: Oro (XAUUSD)
- Timeframe: 4 ore
- Deposito minimo: $1200
- Deposito consigliato: $2400 (cuscinetto di sicurezza extra in mercati altamente volatili)
- Impostazioni di input: Predefinite (non sono necessari file set speciali)
- Broker: Qualsiasi (non sono richieste condizioni particolari)
- Adatto alle Prop Firm: Sì (swing trading)
Utilizza il Lot Size Finder per determinare la dimensione corretta del lotto in base al saldo del conto e alla tolleranza massima al drawdown.
Questo EA viene aggiornato annualmente per rimanere allineato alle condizioni e ai regimi di mercato in evoluzione. Quando viene rilasciato un nuovo aggiornamento, riceverai una notifica nei messaggi MQL5. Applica gli aggiornamenti solo durante il fine settimana e solo dopo che tutte le operazioni della versione precedente sono state completamente chiuse.
I risultati dei backtest non riflettono completamente il potenziale di questo EA. Gli algoritmi sono progettati per adattarsi e performare nel tempo in condizioni di mercato reali, in particolare durante l’anno successivo all’ultimo aggiornamento. La pazienza è fondamentale. Consenti almeno un anno di trading live affinché la strategia dimostri la sua reale efficacia.
Caratteristiche
- Non utilizza tecniche ad alto rischio come grid, martingala, hedging o strategie di mediazione.
- Le operazioni sono protette tramite stop-loss e take-profit nascosti integrati, riducendo l’esposizione a interferenze del broker o stop hunting.
- Non sono necessari file set speciali o impostazioni personalizzate. I parametri predefiniti sono ottimizzati per le condizioni di mercato attuali.
- Tutte le operazioni vengono chiuse prima della fine del trading di venerdì per eliminare il rischio di gap del fine settimana o movimenti di prezzo improvvisi.
- Input semplici e facili da utilizzare e comprendere.
L’EA evita tattiche ad alto rischio come il grid trading, l’hedging o i metodi martingala. Adotta invece un approccio disciplinato e trasparente che accetta sia le operazioni vincenti sia quelle perdenti come parte naturale del trading. Il successo a lungo termine deriva dal mantenere un profitto medio superiore alla perdita media, consentendo una crescita costante nel tempo.
Avvertenza sui rischi: Qualsiasi forma di trading comporta dei rischi e le perdite fanno parte del trading reale. Le performance passate, inclusi i backtest, non garantiscono risultati futuri. Gli Expert Advisor seguono una logica predefinita e non possono adattarsi a ogni situazione di mercato. Le condizioni di mercato, la volatilità e i fattori legati al broker possono influire sui risultati. Opera sempre con un rischio adeguato e aspettative realistiche.