Gold SWmax EA 4
- Experts
- Sergei Linskii
- Versione: 2.25
- Aggiornato: 30 maggio 2025
- Attivazioni: 5
|Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Raccomandazioni:
- Broker: RoboForex, Weltrade, WorldForex o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita
- Tipo di conto: PRO/ECN con copertura
- Intervallo temporale: M30
- Simbolo: XAUUSD (Oro)
- Deposito iniziale: a partire da 5000
- Leva finanziaria: a partire da 1:100
- Modalità di trading: VPS (24/7) consigliata = il ping accettabile è 0-30 ms
- Periodo di ottimizzazione e test: 12-60 mesi
- Frequenza consigliata per l'ottimizzazione: ogni 3-6 mesi
Vantaggi:
3. Puoi fare trading su qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.).
4. L'Expert Advisor può essere utilizzato per investimenti a medio-lungo termine, nonché per l'overclocking del deposito.
ATTENZIONE:
1. Prima di installare l'Expert Advisor su un account reale, è necessario ottimizzare e testare l'advisor su quel particolare broker, tipo di account e deposito, su cui l'advisor farà trading.
💥 Il profitto dal trading con questo consulente esperto dipende dai rischi che sei disposto a correre...!!!