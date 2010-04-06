Kaufman Smart Regime EA
- Experts
- Davit Beridze
- Versione: 5.0
- Attivazioni: 5
Kaufman Smart Regime EA: Intelligenza di Mercato Adattiva
✨ OFFERTA INTRODUTTIVA SPECIALE: La potenza dell'EA Smart Regime viene rilasciata a una frazione del suo valore reale. Assicuratevi subito la vostra licenza per $50, prima che il prezzo inizi il suo aumento graduale e progressivo verso la valutazione finale di $500. Questo è un investimento in una logica di mercato senza precedenti.
Sbloccate il potere del trading algoritmico adattivo. Il Kaufman Smart Regime EA non è solo una strategia; è un motore di rilevamento del mercato progettato per distinguere il rumore dal momentum genuino.
La Filosofia Centrale: Rilevamento del "Regime Intelligente"
La maggior parte degli algoritmi fallisce perché applica una logica statica a un mercato dinamico. Il Kaufman Smart Regime EA utilizza un adattamento proprietario della leggendaria logica del Rapporto di Efficienza di Perry Kaufman per determinare il "Regime" del mercato. Rimane inattivo durante il caotico trading laterale e attacca con precisione quando la vera liquidità direzionale entra nel mercato.
Filtrando l'azione dei prezzi attraverso una Matrice di Timeframe Superiori, l'EA assicura che si stia sempre operando in allineamento con il flusso istituzionale dominante, piuttosto che lottare contro di esso.
Lo Strato di Verifica
Un segnale grezzo non è mai sufficiente. Questo EA impiega un Protocollo di Tripla Verifica prima di eseguire qualsiasi trade. Questo riduce i "falsi positivi" e garantisce punti di ingresso ad alta probabilità.
-
Nucleo di Momentum Adattivo: Il motore primario calcola l'efficienza del mercato, filtrando le fluttuazioni di prezzo insignificanti che intrappolano i trader al dettaglio.
-
Filtro di Confluenza del Momentum (Basato su RSI): Uno strato di conferma secondario che impedisce l'acquisto in esaurimento o la vendita su un fondo, garantendo che il trend abbia il "carburante" per continuare.
-
Motore di Riconoscimento della Price Action: Una sub-routine avanzata scansiona formazioni specifiche di candele (Pin Bar, pattern Engulfing, ecc.) per cronometrare l'ingresso fino alla candela esatta. Non indovina; aspetta che il mercato "mostri le sue carte".
Gestione del Rischio di Livello Istituzionale
Preservare il capitale è più importante che realizzare profitti. Il Kaufman Smart Regime EA include un modulo "Scudo di Capitale" progettato per la longevità e la conformità ai requisiti delle Prop Firm.
-
Hard-Stop del Drawdown Giornaliero: Interrompe automaticamente il trading se viene raggiunto un limite di perdita specifico per il giorno, proteggendoti dal "tilt" (discontrollo emotivo) e dai giorni di mercato negativi.
-
Gestione Dinamica del Trailing: Una volta che un trade si muove a tuo favore, l'algoritmo blocca i guadagni, permettendo ai profitti di correre pur proteggendo la linea di base.
-
Display Metrico (HUD): Un elegante pannello sul grafico fornisce telemetria in tempo reale sulla salute del tuo conto, sulle prestazioni giornaliere e sui tassi di vincita, mantenendoti informato a colpo d'occhio.
Capacità Chiave
-
Sensibilità Adattiva: Si adatta automaticamente alla volatilità; più stretto in range, più ampio in trend.
-
Modalità Logica Inversa: Capace di invertire la sua logica centrale per sfruttare i regimi di controtendenza, se le condizioni di mercato lo richiedono.
-
Pronto per le Prop Firm: Costruito con parametri di rischio rigorosi (Perdita Massima, Reset Giornaliero) adatti per superare le sfide di finanziamento.
-
Chiarezza Visiva: Chiari segnali visivi sul grafico mostrano esattamente quando si verificano i cambiamenti di "Regime".
Perché "Smart Regime"?
Il mercato cambia ogni giorno. Il tuo EA non dovrebbe rimanere bloccato nel passato. Il Kaufman Smart Regime EA è progettato per il trader che esige un sistema che ascolti il mercato prima che questo parli.