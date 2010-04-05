Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.



Live Signal >>>

Raccomandazioni: Broker: RoboForex , Weltrade, WorldForex o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita

o altro, dopo un'ottimizzazione riuscita Tipo di conto: PRO/ECN con copertura

Intervallo temporale: M30

Simbolo: XAUUSD (Oro)

Deposito iniziale: a partire da 5000

Leva finanziaria: a partire da 1:100

Modalità di trading: VPS (24/7) consigliata = il ping accettabile è 0-30 ms

Periodo di ottimizzazione e test: 12-60 mesi

Frequenza consigliata per l'ottimizzazione: ogni 3-6 mesi

Vantaggi:

1. L'Expert Advisor non usa indicatori, non usa risorse esterne, non dipende da analisi fondamentali e/o notizie.

2. L'Expert Advisor fa trading quasi allo stesso modo sia nel tester di strategia che nei conti demo e reali.

3. Puoi fare trading su qualsiasi asset (valute, metalli, criptovalute, azioni, indici ecc.). 4. L'Expert Advisor può essere utilizzato per investimenti a medio-lungo termine, nonché per l'overclocking del deposito.

5. Puoi installare un Expert Advisor per il trading su un grafico di qualsiasi intervallo di tempo. I parametri chiave sono disponibili per la modifica nelle impostazioni dell'Expert Advisor, in modo che ogni trader possa facilmente ottimizzare e personalizzare l'advisor per il suo broker, tipo di account e deposito. Il grafico mostra anche un pannello informativo per le statistiche dei parametri operativi dell'EA.





NOTA:





1. L'Expert Advisor ha integrato Magic per tutti i suoi ordini. Non puoi utilizzare l'advisor per asset diversi dello stesso terminale di trading.

2. Prima di acquistare un Expert Advisor, assicurati di avere l'esperienza e il computer appropriati per ottimizzare e testare l'Expert Advisor.

ATTENZIONE:

1. Prima di installare l'Expert Advisor su un account reale, è necessario ottimizzare e testare l'advisor su quel particolare broker, tipo di account e deposito, su cui l'advisor farà trading.

💥 Il profitto dal trading con questo consulente esperto dipende dai rischi che sei disposto a correre...!!!

Vi auguro a tutti buona fortuna nel trading e profitti stabili!