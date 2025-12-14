DualGrid MT4

DualGrid è un Expert Advisor multi-strategia progettato per offrire un controllo flessibile del rischio, una logica di griglia avanzata e un comportamento di esecuzione accuratamente testato. L'EA integra due strategie di trading indipendenti, ciascuna sviluppata con un approccio distinto all'interazione con il mercato, consentendo ai trader di adattare l'EA a diverse preferenze di rischio e condizioni di trading.





Dopo l'acquisto, vi prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere i file e le istruzioni.

Segnale in tempo reale: clicca qui

Dopo 5 vendite, il prezzo aumenterà rapidamente!! Il nostro prezzo finale è di $1800





Architettura della strategia

EA One – Griglia ritardata (Martingala configurabile)

La prima strategia è un sistema a griglia ritardata che offre il pieno controllo sull'utilizzo della martingala. I trader possono abilitare o disabilitare completamente la martingala direttamente dagli input. Impostando l'input "Lots Multiply EA One" a 1, la strategia si converte automaticamente in un sistema a griglia puro senza martingala. Questo rende DualGrid uno dei pochi EA in cui il comportamento della martingala può essere completamente neutralizzato tramite un singolo input, offrendo una maggiore flessibilità per approcci di trading conservativi. Negli input, è possibile abilitare o disabilitare il trading live per Acquista o Vendi individualmente. Ad esempio, se Acquista è impostato su "true" e Vendi su "false", l'EA aprirà solo posizioni di Acquisto e nessuna posizione di Vendita.

EA Two – Griglia super ritardata (logica Martingala fissa)

La seconda strategia è una griglia super ritardata che opera con una logica di martingala interna che non può essere modificata dal lato input. Questa strategia è stata intenzionalmente progettata per essere più aggressiva ed è stata perfezionata attraverso test approfonditi, ottimizzazioni e aggiustamenti dei parametri. Durante i test interni e le simulazioni storiche, questa strategia ha dimostrato un comportamento stabile con caratteristiche di drawdown controllate in diverse condizioni di mercato. Negli input, è possibile abilitare o disabilitare il trading live per Acquista o Vendi individualmente. Ad esempio, se Acquista è impostato su "true" e Vendi su "false", l'EA aprirà solo posizioni di Acquista e nessuna posizione di Vendita.





Backtesting e logica di trading in tempo reale

Per rispettare i requisiti di verifica MQL5, se entrambe le strategie vengono disabilitate durante il backtesting, l'EA attiverà automaticamente una strategia per impedire al sistema di contrassegnare l'EA come non funzionale.

Sui conti live, i trader sono liberi di disattivare entrambe le strategie se lo desiderano. In tal caso, non verrà eseguita alcuna operazione. Tuttavia, si sconsiglia di utilizzare entrambe le strategie contemporaneamente sui conti live, poiché ciò potrebbe comportare un numero elevato di operazioni simultanee che potrebbero sovraccaricare il conto.





Tempi e comportamento del mercato

DualGrid può essere sottoposto a backtest su timeframe che vanno da M10 a M30, con M30 come timeframe consigliato sia per il backtest che per il trading live. L'EA applica una rigorosa logica di filtraggio per ridurre il rumore di mercato, che potrebbe comportare un minor numero di operazioni al giorno o periodi senza alcuna operazione. Questo comportamento è intenzionale e riflette il modello di esecuzione prudente dell'EA piuttosto che un malfunzionamento.





Compatibilità del backtest

Se si verificano problemi durante il backtesting:

Usa la demo di MetaQuotes

Esegui test con tick reali al 100%





Nota di compatibilità del broker

DualGrid non è compatibile con Exness.





Funzionalità di gestione del rischio e dei lotti

Funzione Lotti per saldo: consente il ridimensionamento automatico delle dimensioni del lotto in base alla crescita del conto e alle soglie di saldo definite dall'utente.

Controllo automatico del rischio del lotto: i trader possono scegliere tra il dimensionamento automatico del lotto basato sul rischio o il controllo completamente manuale delle dimensioni del lotto.

Modalità lotto manuale: la modalità lotto automatica può essere disattivata completamente, consentendo all'EA di operare esclusivamente con una dimensione del lotto fissa.





Personalizzazione

Personalizzazione del tema e del colore del grafico

Controllo indipendente di entrambe le strategie

Configurazione flessibile del rischio e delle dimensioni del lotto





Riepilogo

DualGrid è progettato per i trader che apprezzano l'adattabilità, l'esecuzione disciplinata e la logica a griglia strutturata. Grazie al suo framework a doppia strategia, al controllo martingala configurabile e all'attento filtraggio del mercato, l'EA si concentra sulla stabilità e sull'esposizione controllata piuttosto che su un trading eccessivo e aggressivo.