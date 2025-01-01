PositionGetTicket

La funzione restituisce il ticket di una posizione con l'indice specificato nella lista delle posizioni aperte e seleziona automaticamente la posizione per lavorare utilizzando le funzioni PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

ulong PositionGetTicket(

int index

);

Parametri

index

[in] L'indice di una posizione nella lista delle posizioni aperte, la numerazione inizia con 0.

Valore Restituito

Il ticket della posizione. Restituisce 0 se la funzione fallisce.

Nota

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.

Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.

Per ricevere nuovi dati su una posizione, si consiglia di chiamare PositionSelect() prima di fare riferimento a tali dati.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- in un ciclo per tutte le posizioni del conto

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- ottenere il ticket della posizione successiva selezionando automaticamente una posizione per accedere alle sue proprietà

ulong ticket=PositionGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- ottenere il tipo di posizione e visualizzare la descrizione della posizione selezionata nel journal

string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");

PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u", i, type, ticket);

}

/*

risultato:

[0] Selected position Sell #2810802718

[1] Selected position Buy #2810802919

*/

}

Vedere anche

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Proprietà delle Posizioni