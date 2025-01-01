DocumentazioneSezioni
La funzione restituisce il ticket di una posizione con l'indice specificato nella lista delle posizioni aperte e seleziona automaticamente la posizione per lavorare utilizzando le funzioni PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.

ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // Il numero di una posizione nella lista
   );

Parametri

index

[in] L'indice di una posizione nella lista delle posizioni aperte, la numerazione inizia con 0.

Valore Restituito

Il ticket della posizione. Restituisce 0 se la funzione fallisce.

Nota

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.

Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.

Per ricevere nuovi dati su una posizione, si consiglia di chiamare PositionSelect() prima di fare riferimento a tali dati.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- in un ciclo per tutte le posizioni del conto
   int total=PositionsTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- ottenere il ticket della posizione successiva selezionando automaticamente una posizione per accedere alle sue proprietà
      ulong ticket=PositionGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- ottenere il tipo di posizione e visualizzare la descrizione della posizione selezionata nel journal
      string type=(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE ? "Buy" : "Sell");
      PrintFormat("[%d] Selected position %s #%I64u"itypeticket);
     }
   /*
   risultato:
   [0Selected position Sell #2810802718
   [1Selected position Buy #2810802919
   */
  }

Vedere anche

