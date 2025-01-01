- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionSelectByTicket
Seleziona una posizione aperta per lavorare in base al numero di ticket specificato nella posizione. Se ha successo, restituisce true. Restituisce false se la funzione fallisce. Chiamare GetLastError() per i dettagli dell'errore.
|
bool PositionSelectByTicket(
Parametri
ticket
[in] Ticket della posizione.
Valore Restituito
Un valore di tipo bool.
Nota
La funzione PositionSelectByTicket() copia i dati della posizione nell'ambiente del programma. Ulteriori chiamate di PositionGetDouble(), PositionGetInteger() e PositionGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Anche se una posizione non esiste più (o la sua dimensione, direzione ecc. è cambiata), i dati possono ancora essere ricevuti a volte. Per essere sicuri di ricevere dati validi sulla posizione, si consiglia di chiamare PositionSelectByTicket() prima di accedere ai dati.
Esempio:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
Vedere anche
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Proprietà delle Posizioni