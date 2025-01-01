DocumentazioneSezioni
PositionSelectByTicket

Seleziona una posizione aperta per lavorare in base al numero di ticket specificato nella posizione. Se ha successo, restituisce true. Restituisce false se la funzione fallisce. Chiamare GetLastError() per i dettagli dell'errore.

bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // Ticket della posizione
   );

Parametri

ticket

[in] Ticket della posizione.

Valore Restituito

Un valore di tipo bool.

Nota

La funzione PositionSelectByTicket() copia i dati della posizione nell'ambiente del programma. Ulteriori chiamate di PositionGetDouble(), PositionGetInteger() e PositionGetString() restituiscono i dati precedentemente copiati. Anche se una posizione non esiste più (o la sua dimensione, direzione ecc. è cambiata), i dati possono ancora essere ricevuti a volte. Per essere sicuri di ricevere dati validi sulla posizione, si consiglia di chiamare PositionSelectByTicket() prima di accedere ai dati.

Esempio:

#define   EXPERT_MAGIC  123456   // MagicNumber
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- dichiarare e inizializzare le strutture di richiesta e risultato
   MqlTradeRequest request={};
   MqlTradeResult  result ={};
   
//--- Inserire i parametri della richiesta di trade per aprire una posizione lunga
   request.action    = TRADE_ACTION_DEAL;                      // tipo di operazione di trading
   request.symbol    = Symbol();                               // simbolo
   request.volume    = 0.1;                                    // volume di 0.1 lotti
   request.type      = ORDER_TYPE_BUY;                         // tipo di ordine
   request.price     = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK); // prezzo di apertura
   request.deviation = 5;                                      // deviazione consentita dal prezzo
   request.magic     = EXPERT_MAGIC;                           // MagicNumber dell'ordine
   
//--- inviare una richiesta. Se l'invio di una richiesta fallisce, visualizzare il codice di errore e completare l'operazione
   if(!OrderSend(requestresult))
     {
      PrintFormat("OrderSend error "GetLastError());
      return;
     }
      
//--- visualizzare i dati dell'operazione
   PrintFormat("Trade request result: retcode: %u, deal: %I64u, order: %I64u"result.retcoderesult.dealresult.order);
   
//--- ottenere il ticket della posizione dal risultato dell'operazione di trade e selezionare la posizione per ticket
//--- il ticket di una posizione appena aperta corrisponde al ticket dell'ordine che ha generato l'operazione
   ulong ticket=result.order;
   ResetLastError();
   if(!PositionSelectByTicket(ticket))
     {
      PrintFormat("PositionSelectByTicket(%I64u) failed. Error %d"ticketGetLastError());
      return;
     }
 
//--- visualizzare i dati di una posizione, selezionata tramite ticket, nel journal
   ENUM_POSITION_TYPE type  = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
   long               time  = PositionGetInteger(POSITION_TIME_MSC);
   double             price = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
   double             volumePositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   string             symbolPositionGetString(POSITION_SYMBOL);
   int                digits= (int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Current selected position: %s %.2f %s #%I64u at %.*f, %s",
               symbolvolume, (type==POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : "Sell"), ticketdigitspriceTimeMscToString(time));
   /*
   risultato:
   Trade request resultretcode10009deal2778100901order2803905975
   Current selected positionEURUSD 0.10 Buy #2803905975 at 1.106722024.09.02 12:09:51.239
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce il tempo con millisecondi                            |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

Vedere anche

