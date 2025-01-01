CiTickVolume
CiTickVolume はバーのティックボリューム履歴へのアクセスに意図されたクラスです。
説明
CiTickVolume クラスはバーのティックボリューム履歴へのアクセスを提供します。
宣言
|
class CiTickVolume: public CSeries
タイトル
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
クラスメソッド
|
作成メソッド
|
|
時系列を作成します。
|
バッファサイズを設定します。
|
データアクセスメソッド
|
|
データを取得します。
|
データ更新メソッド
|
|
データを更新します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent