- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
GetData
Ottiene l'elemento timeseries del buffer specificato.
|
datetime GetData(
Parametri
index
[in] indice dell'elemento del buffer.
Valore di ritorno
L'elemento del buffer timeseries, oppure 0.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero iniziale.
|
int GetData(
Parametri
start_pos
[in] La posizione di partenza di un buffer timeseries.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per la memorizzazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati da un buffer timeseries per orario e numero di partenza.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati da un buffer timeseries per orario di inizio e fine.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.
stop_time
[in] Orario dell'elemento finale del buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.