DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi TimeseriesCiTickVolumeGetData 

GetData

Ottiene l'elemento timeseries del buffer specificato.

datetime  GetData(
   int  index      // indice
   ) const

Parametri

index

[in] indice dell'elemento del buffer.

Valore di ritorno

L'elemento del buffer timeseries, oppure 0.

GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero iniziale.

int  GetData(
   int   start_pos,     // posizione
   int   count,         // numero
   long& buffer         // array
   ) const

Parametri

start_pos

[in] La posizione di partenza di un buffer timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per la memorizzazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati da un buffer timeseries per orario e numero di partenza.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   int       count,          // numero
   long&     buffer          // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati da un buffer timeseries per orario di inizio e fine.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   datetime  stop_time,      // orario di fine
   long&     buffer          // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.

stop_time

[in] Orario dell'elemento finale del buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.