Класс CiTickVolume
Класс CiTickVolume является классом для доступа к сериям тиковых объёмов баров.
Описание
Класс CiTickVolume обеспечивает доступ к сериям тиковых объёмов баров.
Декларация
class CiTickVolume: public CSeries
Заголовок
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Методы класса по группам
Создание
|
Создает серию
Устанавливает размеры буфера серии
Доступ к данным
|
Получает данные серии
Обновление данных
|
Обновляет данные серии
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent