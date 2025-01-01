ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыТаймсерииCiTickVolume 

Класс CiTickVolume

Класс CiTickVolume является классом для доступа к сериям тиковых объёмов баров.

Описание

Класс CiTickVolume обеспечивает доступ к сериям тиковых объёмов баров.

Декларация

   class CiTickVolume: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTickVolume

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает серию

BufferResize

Устанавливает размеры буфера серии

Доступ к данным

 

GetData

Получает данные серии

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет данные серии

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent