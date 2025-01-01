CiTickVolume
CiTickVolume은 과거 막대의 틱 볼륨에 액세스하기 위해 설계된 클래스입니다.
Description
CiTickVolume 클래스는 과거 막대의 틱 볼륨에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CiTickVolume: public CSeries
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
그룹별 클래스 메서드
Create
시계열을 생성합니다
버퍼 크기 설정
데이터 액세스
계열 데이터를 가져옵니다
데이타 업데이트
계열 데이터 업데이트
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent