Klasse CiLow
CiLow ist eine Klasse für den Zugriff auf die Reihen von Tief-Preisen der Balken.
Beschreibung
Klasse CiLow bietet den Zugriff auf die Reihen von Tief-Preisen der Balken.
Deklaration
|
class CiLow: public CPriceSeries
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiLow
Gruppen der Klassenmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh