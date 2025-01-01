DokumentationKategorien
Klasse CiLow

CiLow ist eine Klasse für den Zugriff auf die Reihen von Tief-Preisen der Balken.

Beschreibung

Klasse CiLow bietet den Zugriff auf die Reihen von Tief-Preisen der Balken.

Deklaration

   class CiLow: public CPriceSeries

Kopf

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiLow

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt eine Zeitreihe

Datenzugriff

 

GetData

Erhält Seriendaten

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh