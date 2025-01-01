DocumentazioneSezioni
GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero iniziale.

int  GetData(
   int   start_pos,     // posizione
   int   count,         // numero
   double& buffer       // array
   ) const

Parametri

start_pos

[in] La posizione di partenza di un buffer timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario e numero di partenza.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   int       count,          // numero
   double&     buffer        // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario d'inizio e fine.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   datetime  stop_time,      // orario di fine
   double&   buffer          // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .

stop_time

[in] Orario dell' ultimo elemento di un buffer di timeseries .

buffer

[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.