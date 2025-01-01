- Create
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero iniziale.
|
int GetData(
Parametri
start_pos
[in] La posizione di partenza di un buffer timeseries.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario e numero di partenza.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario d'inizio e fine.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .
stop_time
[in] Orario dell' ultimo elemento di un buffer di timeseries .
buffer
[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.