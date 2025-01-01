문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標時系列クラスCiLow 

CiLow

CiLow는 과거 저가 막대에 액세스 할 수 있도록 설계된 클래스입니다.

Description

CiLow 클래스는 과거 저가 막대에 액세스할 수 있는 기회를 제공합니다.

Declaration

   class CiLow: public CPriceSeries

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiLow

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

계열 생성

데이터 액세스

 

GetData

계열 데이터를 얻습니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

CPriceSeries 클래스에서 상속된 메서드

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh