CiLow
CiLow는 과거 저가 막대에 액세스 할 수 있도록 설계된 클래스입니다.
Description
CiLow 클래스는 과거 저가 막대에 액세스할 수 있는 기회를 제공합니다.
Declaration
|
class CiLow: public CPriceSeries
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
상속 계층
CiLow
그룹별 클래스 메서드
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
CPriceSeries 클래스에서 상속된 메서드
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh