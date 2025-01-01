ДокументацияРазделы
Класс CiLow

Класс CiLow является классом для доступа к сериям минимальных цен баров.

Описание

Класс CiLow обеспечивает доступ к сериям минимальных цен баров.

Декларация

   class CiLow: public CPriceSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiLow

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает серию

Доступ к данным

 

GetData

Получает данные серии

