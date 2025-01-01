Класс CiLow
Класс CiLow является классом для доступа к сериям минимальных цен баров.
Описание
Класс CiLow обеспечивает доступ к сериям минимальных цен баров.
Декларация
|
class CiLow: public CPriceSeries
Заголовок
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Иерархия наследования
CiLow
Методы класса по группам
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Методы унаследованные от CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh