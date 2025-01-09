SignauxSections
Ironman88112233
Kua Cheng Yan

Ironman88112233

Kua Cheng Yan
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
OctaFX-Real4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 242
Bénéfice trades:
984 (79.22%)
Perte trades:
258 (20.77%)
Meilleure transaction:
400.65 USD
Pire transaction:
-1 381.77 USD
Bénéfice brut:
24 927.57 USD (1 266 682 pips)
Perte brute:
-25 588.44 USD (2 083 445 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (947.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 596.63 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
80.28%
Charge de dépôt maximale:
109.80%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
787 (63.37%)
Courts trades:
455 (36.63%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.53 USD
Bénéfice moyen:
25.33 USD
Perte moyenne:
-99.18 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-438.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 964.55 USD (9)
Croissance mensuelle:
-44.62%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 604.88 USD
Maximal:
8 814.47 USD (113.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.21% (8 814.47 USD)
Par fonds propres:
87.49% (8 710.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 742
EURUSD 243
GBPUSD 170
GBPJPY 28
BTCUSD 18
EURJPY 10
USDCAD 6
CHFJPY 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
EURCHF 1
EURAUD 1
EURCAD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
GBPCHF 1
GBPAUD 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -287
EURUSD 52
GBPUSD -101
GBPJPY -85
BTCUSD -240
EURJPY 1
USDCAD 0
CHFJPY -3
USDCHF 0
AUDUSD 0
XAGUSD 10
USDJPY 0
AUDJPY 0
EURGBP 0
EURCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 0
EURNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
AUDCAD 0
CADJPY 0
GBPCHF -1
GBPAUD -1
GBPNZD -1
GBPCAD 0
NZDJPY 0
NZDUSD -3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 88K
EURUSD 3.3K
GBPUSD -9.7K
GBPJPY 8
BTCUSD -897K
EURJPY 141
USDCAD -14
CHFJPY -465
USDCHF 38
AUDUSD -41
XAGUSD -130
USDJPY 19
AUDJPY 19
EURGBP -28
EURCHF -31
EURAUD -58
EURCAD -17
EURNZD -76
AUDCHF -31
AUDNZD -37
AUDCAD -31
CADJPY 19
GBPCHF -78
GBPAUD -180
GBPNZD -197
GBPCAD -21
NZDJPY 20
NZDUSD -297
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +400.65 USD
Pire transaction: -1 382 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +947.15 USD
Perte consécutive maximale: -438.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 91
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.27 × 11
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real4
0.33 × 118
OctaFX-Real5
0.33 × 21
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
Exness-Real
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 8
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.88 × 204
ICMarketsSC-Live03
0.92 × 102
OctaFX-Real2
0.95 × 57
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
Coinexx-Demo
1.50 × 12
18 plus...
Aucun avis
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 00:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.