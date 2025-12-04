SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PEKTOP
Yevgeniy Rechkin

PEKTOP

Yevgeniy Rechkin
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Alpari-Standard1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
129 (69.35%)
Perte trades:
57 (30.65%)
Meilleure transaction:
29.59 USD
Pire transaction:
-22.40 USD
Bénéfice brut:
261.14 USD (6 525 pips)
Perte brute:
-135.44 USD (4 561 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (22.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.59 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.99%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
111 (59.68%)
Courts trades:
75 (40.32%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.02 USD
Perte moyenne:
-2.38 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.35%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.10 USD
Maximal:
22.40 USD (16.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.08% (2.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AXS 21
INJ 21
AVALANCH 19
TRUMP 18
APTOS 16
ILLUVIUM 16
GBPUSD 16
RENDER 15
CHAINLNK 12
WTI 8
NG 7
EURUSD 6
NEAR 5
SUGAR 3
BRN 2
XAUUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AXS 4
INJ 16
AVALANCH 13
TRUMP 1
APTOS -2
ILLUVIUM 4
GBPUSD -8
RENDER -11
CHAINLNK 27
WTI 20
NG 19
EURUSD 4
NEAR 1
SUGAR 4
BRN 30
XAUUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AXS 322
INJ 280
AVALANCH 271
TRUMP 53
APTOS -18
ILLUVIUM 397
GBPUSD -690
RENDER -131
CHAINLNK 276
WTI 201
NG 10
EURUSD 296
NEAR 147
SUGAR 33
BRN 300
XAUUSD 217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.59 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.18 USD
Perte consécutive maximale: -0.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GCI-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 9
ForexTime-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 16
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
ICMarkets-Live06
0.00 × 23
Axi-US06-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 1
AxiTrader-US01-Demo
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 53
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 28
TitanFX-05
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
301 plus...
Aucun avis
Copier

