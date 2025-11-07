Sentinel Arrow

Fonctionnalités clés :





⊗ Un algorithme exclusif pour identifier rapidement et précisément les tendances, les retournements et les changements de momentum.





⊗ Conçu pour un usage professionnel, il intègre une logique de signaux robuste qui élimine les délais et les fausses alertes.





⊗ Adapté à différentes unités de temps.





⊗ Ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.





⊗ Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.





⊗ En situation de trading réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.





⊗ Garantit stabilité, précision et flexibilité.





⊗ Fournit des signaux avec un taux de réussite élevé.





⊗ Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition.





⊗ Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, forex, métaux et cryptomonnaies.





⊗ Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement. ⊗Pour les traders recherchant des signaux professionnels fiables et clairs.



