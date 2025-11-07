Sentinel Arrow
- Indicateurs
- Dmytro Kasianov
- Version: 1.0
- Activations: 20
Sentinel Arrow
Fonctionnalités clés :
⊗ Un algorithme exclusif pour identifier rapidement et précisément les tendances, les retournements et les changements de momentum.
⊗ Conçu pour un usage professionnel, il intègre une logique de signaux robuste qui élimine les délais et les fausses alertes.
⊗ Adapté à différentes unités de temps.
⊗ Ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.
⊗ Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.
⊗ En situation de trading réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.
⊗ Garantit stabilité, précision et flexibilité.
⊗ Fournit des signaux avec un taux de réussite élevé.
⊗ Chaque signal est déclenché une seule fois, sans répétition.
⊗ Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, forex, métaux et cryptomonnaies.
⊗ Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement. ⊗Pour les traders recherchant des signaux professionnels fiables et clairs.
⊗Entièrement personnalisable.