Metatron MT4



Metatron – Système de trading adaptatif basé sur la tendance et la grille intelligente

Metatron est un Expert Advisor avancé conçu pour les traders recherchant un équilibre entre des entrées intelligentes basées sur le suivi de tendance et une gestion de position contrôlée.

Inspiré d'une logique de niveau institutionnel, Metatron combine la confirmation de tendance par EMA, le filtrage de la force de l'ADX, le lissage intelligent par grille et la gestion des risques basée sur la volatilité pour offrir une performance stable à long terme sur les marchés Forex et Or.

Cet EA peut fonctionner de manière entièrement automatique ou comme un gestionnaire de trading professionnel pour les traders manuels.

Fonctionnalités clés

1. Logique d'entrée basée sur le suivi de tendance
Évite les entrées aléatoires : les transactions sont effectuées uniquement lorsque la tendance est marquée.

2. Système de lissage intelligent (grille contrôlée)
Ouvre des positions supplémentaires lorsque le marché effectue un retracement à contre-tendance. La distance de la grille est entièrement personnalisable grâce à un tableau dynamique de pas en pips.

La mise à l'échelle des lots utilise une progression géométrique sécurisée avec un multiplicateur ajustable.

3. Gestion des risques adaptative à la volatilité
Metatron ajuste automatiquement ses objectifs à la volatilité du marché en temps réel :

Cela lui permet de rester flexible et stable aussi bien sur les marchés en tendance que sur les marchés volatils.

4. Trading entièrement automatisé ou semi-manuel
Metatron propose deux modes de fonctionnement :

• Mode AUTO
Le conseiller expert gère tout : entrées, moyennes, SL/TP, trailing et clôture. • Mode MANUEL

Idéal pour les traders discrétionnaires :

L’EA gère uniquement les positions ouvertes manuellement.
Boutons Achat/Vente/Tout fermer intégrés pour une exécution rapide.
Numéro magique automatiquement défini sur 0 pour un trading manuel fluide.

5. Protection temporelle
Filtre de fenêtre de trading (Démarrage/Arrêt du trading).
Fermeture optionnelle de toutes les positions à une heure précise.

Empêche les transactions indésirables pendant les périodes d’actualités ou de rollover.

6. Interface épurée et contrôle direct sur le graphique
Panneau d’informations minimaliste.
Boutons de trading directs sur le graphique (Achat/Vente/Tout fermer).
Configuration facile et interface intuitive.

Remarques : Il ne s’agit pas d’une martingale au sens dangereux du terme. Metatron utilise une logique de grille contrôlée avec des sorties basées sur la volatilité pour une gestion sûre et cohérente.

Toujours tester en démo avant de passer en réel.

Ajustez les valeurs de la grille et du multiplicateur en fonction de la volatilité de votre symbole.

Metatron – Précision. Contrôle. Adaptabilité.

Metatron est conçu pour les traders qui recherchent un outil de trading puissant, adaptatif et hautement configurable. Que vous préfériez une automatisation complète ou un assistant intelligent pour gérer vos transactions manuelles, Metatron vous donne l'avantage.
Video Metatron MT4
