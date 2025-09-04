Bitcoin Trend Switch EA MT4
- Experts
- Song Jinwook
- Version: 1.40
- Activations: 5
Changement de tendance du bitcoin EA MT4
Bonjour les commerçants ! Nous avons fini de développer le meilleur EA de Bitcoin!
Entrez en fonction des signaux de courbure auto-développés !
Inspirés par le mouvement du élastique, plusieurs lois de la physique ont été appliquées!
Entrée: Entrez la direction de tendance après le calcul de S_kappa
Protection: arrêt de phase Martin Gale, arrêt de perte total consécutif
Symboles: BTC recommandé
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Valeur de réglage par défaut
TF for signal calc (independent of chart) = PERIOD_H1
ATR lookback (scale) = 60
Z-score window = 24
Z squash strength (-100..100) = 0.90
Lots at base balance = 0.01
Take-profit (points), market-close = 32000
Stop-loss (points), market-close = 30000
OnePositionOnly = true
Allow new entries while a position exists = false
Enable martingale = true
Lot multiplier = 2.0
Max steps = 7
Reverse on SL = true
Base for compounding/loss cap; 0=auto at start = 2000
Grow lots/loss cap only above base = true
Halt after cumulative loss streak = false
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
2. Mode d'isolement avec perte de la main
Grow lots/loss cap only above base = false
Le reste est le même.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
3. Mode d'isolement sans perte
Grow lots/loss cap only above base = false
Max steps = 100
Le reste est le même.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Dans la mesure du possible, faites appel à un courtier qui peut être échangé le week-end.
Si le courtier que vous écrivez ne supporte pas le Bitcoin pendant le week-end
Fin vendredi et rediffusion lundi
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Compte 500 : 1
Montant minimum de départ 800 USD
Montant recommandé pour l'ouverture de la session 2000 USD
Vous pouvez commencer avec un capital inférieur à 800 USD, mais vous devez le recharger si vous avez une perte
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Personne ne sait si les données historiques garantiront l'avenir ou non.
C'est juste augmenter la probabilité
Pour ceux qui marchent sur le même chemin que moi
De rien !