Bitcoin Trend Switch EA MT4

Changement de tendance du bitcoin EA MT4

Bonjour les commerçants ! Nous avons fini de développer le meilleur EA de Bitcoin!

Entrez en fonction des signaux de courbure auto-développés !

Inspirés par le mouvement du élastique, plusieurs lois de la physique ont été appliquées!

Entrée: Entrez la direction de tendance après le calcul de S_kappa

Protection: arrêt de phase Martin Gale, arrêt de perte total consécutif

Symboles: BTC recommandé

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Valeur de réglage par défaut

TF for signal calc (independent of chart)  = PERIOD_H1


ATR lookback (scale)  = 60


Z-score window = 24


Z squash strength (-100..100) = 0.90


Lots at base balance = 0.01


Take-profit (points), market-close = 32000


Stop-loss (points), market-close = 30000


OnePositionOnly = true


Allow new entries while a position exists = false


Enable martingale = true


Lot multiplier = 2.0


Max steps = 7


Reverse on SL = true


Base for compounding/loss cap; 0=auto at start = 2000


Grow lots/loss cap only above base = true


Halt after cumulative loss streak = false


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

2. Mode d'isolement avec perte de la main

Grow lots/loss cap only above base = false

Le reste est le même.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

3. Mode d'isolement sans perte

Grow lots/loss cap only above base = false


Max steps = 100


Le reste est le même.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Dans la mesure du possible, faites appel à un courtier qui peut être échangé le week-end.

Si le courtier que vous écrivez ne supporte pas le Bitcoin pendant le week-end

Fin vendredi et rediffusion lundi

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Compte 500 : 1

Montant minimum de départ 800 USD

Montant recommandé pour l'ouverture de la session 2000 USD

Vous pouvez commencer avec un capital inférieur à 800 USD, mais vous devez le recharger si vous avez une perte

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Personne ne sait si les données historiques garantiront l'avenir ou non.

C'est juste augmenter la probabilité

Pour ceux qui marchent sur le même chemin que moi

De rien !


