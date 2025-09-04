Bitcoin Trend Switch EA MT4

Changement de tendance du bitcoin EA MT4



Bonjour les commerçants ! Nous avons fini de développer le meilleur EA de Bitcoin!



Entrez en fonction des signaux de courbure auto-développés !



Inspirés par le mouvement du élastique, plusieurs lois de la physique ont été appliquées!



Entrée: Entrez la direction de tendance après le calcul de S_kappa



Protection: arrêt de phase Martin Gale, arrêt de perte total consécutif



Symboles: BTC recommandé



Valeur de réglage par défaut

TF for signal calc (independent of chart) = PERIOD_H1





ATR lookback (scale) = 60





Z-score window = 24





Z squash strength (-100..100) = 0.90





Lots at base balance = 0.01





Take-profit (points), market-close = 32000





Stop-loss (points), market-close = 30000





OnePositionOnly = true





Allow new entries while a position exists = false





Enable martingale = true





Lot multiplier = 2.0





Max steps = 7





Reverse on SL = true





Base for compounding/loss cap; 0=auto at start = 2000





Grow lots/loss cap only above base = true





Halt after cumulative loss streak = false



2. Mode d'isolement avec perte de la main



Grow lots/loss cap only above base = false



Le reste est le même.



3. Mode d'isolement sans perte





Grow lots/loss cap only above base = false





Max steps = 100



Le reste est le même.



Dans la mesure du possible, faites appel à un courtier qui peut être échangé le week-end.



Si le courtier que vous écrivez ne supporte pas le Bitcoin pendant le week-end



Fin vendredi et rediffusion lundi



Compte 500 : 1



Montant minimum de départ 800 USD



Montant recommandé pour l'ouverture de la session 2000 USD



Vous pouvez commencer avec un capital inférieur à 800 USD, mais vous devez le recharger si vous avez une perte



Personne ne sait si les données historiques garantiront l'avenir ou non.



C'est juste augmenter la probabilité



Pour ceux qui marchent sur le même chemin que moi



De rien !



