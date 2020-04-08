Arrow Micro Scalper

Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux).
Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4.

Comment travailler avec l'indicateur.
  • L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut.
  • Les grandes flèches indiquent un changement de direction de la tendance, les flèches bleues indiquent le début d'une tendance à la baisse et les flèches roses indiquent le début d'une tendance à la hausse.
  • Le paramètre " Only trending direction " active et désactive le mode d'utilisation de la tendance interne, offrant la possibilité d'utiliser votre propre tendance ou de travailler sans elle, et active/désactive également l'affichage des flèches de tendance et des flèches de signal uniquement sur la tendance. .
  • Petites flèches de signal, objets les plus importants de l'indicateur, roses pour les transactions « ACHETER », bleues pour les transactions « VENDRE ».
  • Le paramètre " Smoothing " détermine à quelle heure les flèches de signal apparaîtront, la plage de fonctionnement est de 7 à 25, sélectionnez des valeurs élevées pour les délais M1-M5, moyennes pour M15-H1 et petites pour H4 - D1.
  • Les flèches de tendance et les flèches de signal de démarrage comportent des alertes.
  • L'indicateur n'est pas redessiné.
