AW Candle Patterns MT4

L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du filtrage des tendances.

Avantages :

Identifie facilement les modèles de bougies

Ne redessine pas ses résultats

Panneau de tendance multi-temps intégré

Types de motifs désactivés (1, 2, 3 bougies)

Ajustement du filtrage des tendances lors de l'affichage des modèles

Liste des motifs affichés :

Motif de marteau

Épingler / Épingler vers le bas

Harami baissier / Harami haussier

Croisement Harami baissier / Croisement Harami haussier

Inversion du point de pivot vers le haut / Inversion du point de pivot vers le bas

Double barre basse avec une fermeture plus haute / Double barre basse avec une fermeture plus basse

Clôture de l'inversion des prix à la hausse / Clôture de l'inversion des prix à la baisse

Barre neutre / Deux barres neutres

Double intérieur/intérieur/extérieur

Forcer la barre vers le haut / Forcer la barre vers le bas

Étoile du soir / Étoile du matin

Étoile Doji du soir / Étoile Doji du matin

Ligne baissière engloutissante / Ligne haussière engloutissante

Barre de miroir

Étoile filante

Couverture nuageuse sombre

Étoile Doji

Variables d'entrée :

Main settings

Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns

Pattern by trend - Display only patterns following the trend

Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend

Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.

Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the

Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns

Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns

Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns

Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator

Graphics Settings

Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel

Y offset - Position of the panel along the Y axis

X offset - Panel location along the X axis

Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel

Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel

ShowPanel - View of the panel on the chart:

Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel

Show medium panel - Show medium panel

Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)

Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns

Font size - Adjust the text font size on the chart

Patterns text color - Text display color when displaying patterns

Font name - Font style adjustment for pattern text