AW Candle Patterns MT4
- Indicateurs
- AW Trading Software Limited
- Version: 1.0
- Activations: 15
L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du filtrage des tendances.
Avantages :
- Identifie facilement les modèles de bougies
- Ne redessine pas ses résultats
- Panneau de tendance multi-temps intégré
- Types de motifs désactivés (1, 2, 3 bougies)
- Ajustement du filtrage des tendances lors de l'affichage des modèles
Liste des motifs affichés :
Motif de marteau
Épingler / Épingler vers le bas
Harami baissier / Harami haussier
Croisement Harami baissier / Croisement Harami haussier
Inversion du point de pivot vers le haut / Inversion du point de pivot vers le bas
Double barre basse avec une fermeture plus haute / Double barre basse avec une fermeture plus basse
Clôture de l'inversion des prix à la hausse / Clôture de l'inversion des prix à la baisse
Barre neutre / Deux barres neutres
Double intérieur/intérieur/extérieur
Forcer la barre vers le haut / Forcer la barre vers le bas
Étoile du soir / Étoile du matin
Étoile Doji du soir / Étoile Doji du matin
Ligne baissière engloutissante / Ligne haussière engloutissante
Barre de miroir
Étoile filante
Couverture nuageuse sombre
Étoile Doji
Variables d'entrée :
Main settings
Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns
Pattern by trend - Display only patterns following the trend
Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend
Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.
Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the
Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns
Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns
Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns
Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator
Graphics Settings
Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel
Y offset - Position of the panel along the Y axis
X offset - Panel location along the X axis
Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel
Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel
ShowPanel - View of the panel on the chart:
Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel
Show medium panel - Show medium panel
Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)
Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns
Font size - Adjust the text font size on the chart
Patterns text color - Text display color when displaying patterns
Font name - Font style adjustment for pattern text