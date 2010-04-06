CCI with Dynamic OSB zones mp

Indicateur Crypto_Forex « CCI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte.





- L'indice CCI (Commodity Channel Index) est excellent pour le trading Momentum dans le sens de la tendance.

- Il est idéal pour prendre des positions de vente depuis une zone dynamique de surachat et des positions d'achat depuis une zone dynamique de survente dans le sens de la tendance principale.

- Cet indicateur est également idéal pour combiner des positions de prix.

- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne bleue.

- L'oscillateur CCI mesure la différence entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- Alertes PC et mobile incluses.





