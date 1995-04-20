CCI with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "CCI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.

- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia.
- Es ideal para dirigir las entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y las entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa hacia la dirección de la tendencia principal.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action.
- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.
- El oscilador CCI mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.
- Con alertas para PC y móvil.

// Excelentes robots e indicadores de trading disponibles aquí: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

