CCI with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "CCI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.





- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia.

- Es ideal para dirigir las entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y las entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa hacia la dirección de la tendencia principal.

- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action.

- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.

- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.

- El oscilador CCI mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.

- Con alertas para PC y móvil.





