CCI with Dynamic OSB zones mp

Индикатор Crypto_Forex "CCI с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.





- Индекс товарного канала (CCI) отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда.

- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу из динамической зоны перекупленности и для открытия позиций на покупку из динамической зоны перепроданности в направлении основного тренда.

- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action.

- Динамическая зона перекупленности — выше желтой линии.

- Динамическая зона перепроданности — ниже синей линии.

- Осциллятор CCI измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.

- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.





https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller // Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь:

Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.