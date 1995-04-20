CCI with Dynamic OSB zones mp

Индикатор Crypto_Forex "CCI с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.

- Индекс товарного канала (CCI) отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда.
- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу из динамической зоны перекупленности и для открытия позиций на покупку из динамической зоны перепроданности в направлении основного тренда.
- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action.
- Динамическая зона перекупленности — выше желтой линии.
- Динамическая зона перепроданности — ниже синей линии.
- Осциллятор CCI измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.

// Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь: https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.

