CCI with Dynamic OSB zones mp

Crypto_Forex MT4用インジケーター「ダイナミック売られ過ぎ/買われ過ぎゾーン付きCCI」（リペイント機能なし）

- コモディティ・チャネル・インデックス（CCI）は、トレンド方向へのモメンタムトレードに最適です。
- ダイナミック買われ過ぎゾーンからの売りエントリー、およびダイナミック売られ過ぎゾーンからの買いエントリーを、主要トレンド方向へ行うのに最適です。
- このインジケーターは、プライスアクションエントリーと組み合わせるのも効果的です。
- ダイナミック買われ過ぎゾーン - 黄色線より上。
- ダイナミック売られ過ぎゾーン - 青線より下。
- CCIオシレーターは、現在価格と過去平均価格の差を測定します。
- PCおよびモバイルアラート機能付き。

// 優れたトレードロボットとインジケーターは、こちらから入手できます：https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。

