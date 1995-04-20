CCI with Dynamic OSB zones mp
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「ダイナミック売られ過ぎ/買われ過ぎゾーン付きCCI」（リペイント機能なし）
- コモディティ・チャネル・インデックス（CCI）は、トレンド方向へのモメンタムトレードに最適です。
- ダイナミック買われ過ぎゾーンからの売りエントリー、およびダイナミック売られ過ぎゾーンからの買いエントリーを、主要トレンド方向へ行うのに最適です。
- このインジケーターは、プライスアクションエントリーと組み合わせるのも効果的です。
- ダイナミック買われ過ぎゾーン - 黄色線より上。
- ダイナミック売られ過ぎゾーン - 青線より下。
- CCIオシレーターは、現在価格と過去平均価格の差を測定します。
- PCおよびモバイルアラート機能付き。
