Crypto_Forex MT4用インジケーター「ダイナミック売られ過ぎ/買われ過ぎゾーン付きCCI」（リペイント機能なし）





- コモディティ・チャネル・インデックス（CCI）は、トレンド方向へのモメンタムトレードに最適です。

- ダイナミック買われ過ぎゾーンからの売りエントリー、およびダイナミック売られ過ぎゾーンからの買いエントリーを、主要トレンド方向へ行うのに最適です。

- このインジケーターは、プライスアクションエントリーと組み合わせるのも効果的です。

- ダイナミック買われ過ぎゾーン - 黄色線より上。

- ダイナミック売られ過ぎゾーン - 青線より下。

- CCIオシレーターは、現在価格と過去平均価格の差を測定します。

- PCおよびモバイルアラート機能付き。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。