CCI with Dynamic OSB zones mp

MT4용 Crypto_Forex 지표 "동적 과매수/과매수 구간을 포함하는 CCI" (재도색 불필요)

- 상품 채널 지수(CCI)는 추세 방향으로의 모멘텀 트레이딩에 매우 유용합니다.
- 동적인 과매수 구간에서 매도 진입을, 동적인 과매도 구간에서 매수 진입을 주요 추세 방향으로 유도하는 데 매우 유용합니다.
- 이 지표는 가격 움직임 진입과도 결합하면 매우 유용합니다.
- 동적인 과매수 구간 - 노란색 선 위.
- 동적인 과매도 구간 - 파란색 선 아래.
- CCI 오실레이터는 현재 가격과 과거 평균 가격의 차이를 측정합니다.
- PC 및 모바일 알림 기능 제공.

// 훌륭한 트레이딩 로봇과 지표는 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.

추천 제품
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
지표
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
지표
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
지표
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Capernaum
Andriy Sydoruk
지표
Visually, Capernaum, on the chart, appears as small arrows indicating the direction of the trend movement and the opening of trading positions. The appearance of a blue up arrow indicates that the market is beginning to rise and it is time to buy. And the appearance of a red down arrow means that the market is falling and it is high time to sell. When a suitable moment for buying appears, the indicator generates a signal exactly at the moment of its appearance and not below or above the current
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
지표
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이나믹 스캘핑 오실레이터"는 MT4를 위한 고급 맞춤형 암호화폐/외환 지표이자 효율적인 트레이딩 도구입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 다이나믹 스캘핑 오실레이터는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 주황색선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
지표
SystemBinaryM1 - a professional indicator for trading short-term binary options, is a complete, self-contained author's strategy for working in the binary options market. The unique algorithm for analyzing the foreign exchange market is based on the calculation of reference points on three different time periods M15, M5. M1. Thus, the indicator simultaneously analyzes the long-term, medium-term and short-term price behavior before issuing a signal. The indicator is set in the usual way and work
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Next Trend Pro
Eduard Bartashevich
지표
Next Trend Pro INDICATOR - the best trend indicator on the market, the indicator works on all timeframes and assets, the indicator is built on the basis of 12 years of experience in forex and many other markets. You know that many trend indicators on the internet are not perfect, late and difficult to trade with, but the Next Trend Pro indicator is different, the Next Trend Pro indicator shows a buy or sell signal, colored candles confirm the signal, and support levels and resistance levels give
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Riko Trend
Nadiya Mirosh
지표
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
GeoWprPro
Georgij Komarov
지표
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Signal From Level
Yaroslav Varankin
지표
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
VR Cub
Vladimir Pastushak
지표
VR Cub 은 고품질 진입점을 얻는 지표입니다. 이 지표는 수학적 계산을 용이하게 하고 포지션 진입점 검색을 단순화하기 위해 개발되었습니다. 지표가 작성된 거래 전략은 수년 동안 그 효율성을 입증해 왔습니다. 거래 전략의 단순성은 초보 거래자라도 성공적으로 거래할 수 있다는 큰 장점입니다. VR Cub은 포지션 개시 지점과 이익 실현 및 손절매 목표 수준을 계산하여 효율성과 사용 편의성을 크게 높입니다. 간단한 거래 규칙을 이해하려면 아래 전략을 사용한 거래 스크린샷을 살펴보세요. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 5] 진입점 계산 규칙 포지션 개설 진입점을 계산하려면 VR Cub 도구를 마지막 최고점에서 마지막 최저점까지 늘려야 합니다. 첫 번째 지점이 두 번째 지점보다 빠른 경우, 거래자는 막대가 중간선 위에서 마감될 때까지 기다립니다
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
지표
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
지표
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
Trend Strength Pro
Andri Maulana
지표
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
지표
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
지표
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
지표
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
지표
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
"다이내믹 트레이딩 오실레이터"는 MT4를 위한 효율적인 맞춤형 암호화폐/외환 지표입니다! - 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요. - 다이내믹 트레이딩 오실레이터는 적응형 과매수/과매수 영역을 제공합니다. - 오실레이터는 동적인 과매수/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 파란색 선 아래, 과매수 값: 빨간색 선 위. - 이 지표는 가격 변동 패턴과도 결합하기 좋습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC 및 모바일 알림 기능 제공. ............................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
지표
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger  for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
지표
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.3 (79)
지표
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals (except early signals mode) strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our custom
Leo Trend
Andrey Kozak
지표
Leo Trend is a signal indicator that shows the market entry points, as well as the trend direction and flat on the chart in the form of arrows and lines. Leo Trend will be useful both for beginners creating a trading strategy, and for professionals to integrate into ready-made trading systems. Leo Trend works without redrawing and without significant delays. The operation of the indicator is demonstrated in the video. In addition, you can test this indicator in the strategy tester free of charge
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
지표
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
지표
Apollo SR Master는 지지/저항 구간에서의 거래를 더욱 쉽고 안정적으로 만들어 주는 특수 기능을 갖춘 지지/저항 지표입니다. 이 지표는 지역 가격의 고점과 저점을 감지하여 시간 지연 없이 실시간으로 지지/저항 구간을 계산합니다. 새롭게 형성된 저항 구간을 확인하기 위해 지표는 해당 저항 구간을 실제 매도 또는 매수 신호로 활용할 수 있음을 나타내는 특수 신호를 표시합니다. 이 경우, 저항 구간의 강도가 높아지고, 따라서 저항 구간에서의 성공적인 거래 가능성도 높아집니다. 이것이 바로 이 지표의 핵심 아이디어입니다. SR 존은 손절매와 이익실현을 더욱 쉽게 할 수 있도록 해줍니다. 신호 방향에 따라 SR 존 위 또는 아래 공간을 손절매로 활용할 수 있습니다. 또한, 반대쪽 SR 존은 잠재적 이익실현 영역으로 활용할 수 있습니다. 또한 Apollo SR Master 지표를 사용하는 모든 사용자에게 "Apollo Price Action System" 지표를 무료로 제공합니다.
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
지표
Miraculous Indicator – Gann Square of Nine 기반 100% 비리페인트 Forex 및 바이너리 도구 이 영상은 Miraculous Indicator 를 소개합니다. 이 지표는 Forex 및 바이너리 옵션 트레이더를 위해 특별히 개발된 매우 정확하고 강력한 트레이딩 도구입니다. 이 지표가 독특한 이유는 전설적인 **Gann Square of Nine(Gann 9의 사각형)**과 **Gann's Law of Vibration(Gann 진동의 법칙)**에 기반을 두고 있기 때문입니다. 이는 현대 트레이딩에서 가장 정밀한 예측 도구 중 하나로 손꼽힙니다. Miraculous Indicator는 완전히 비리페인트(non-repaint) 됩니다. 즉, 캔들이 마감된 후에도 신호가 변경되거나 사라지지 않습니다. 보이는 것이 곧 결과입니다. 이는 트레이더가 자신감을 가지고 거래에 진입하고 청산할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 기반을 제공합니다. 주요 특징: Gann
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
지표
매트릭스 화살표 표시기 MT4 는 외환, 상품, 암호 화폐, 지수, 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 기간 표시기를 따르는 고유한 10 in 1 추세입니다.  Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) 상품 채널 지수(CCI) 클래식 하이켄 아시 캔들 이동 평균 이동 평균 수렴 발산(MACD) 상대 활력 지수(RVI) 상대 강도 지수(RSI) 포물선 SAR 스토캐스틱 오실레이터 윌리엄스의 백분율 범위 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 매트릭스 화살표 표시기 MT4는 선택한 표시기에서만 정보를 수
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
지표
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
지표
이 지표는 두 가지 이익 실현 수준과 매우 엄격한 손절각에 초점을 맞추고 있습니다. 전체 아이디어는 m15 이상에서 시작하는 높은 시간대에서 시장을 스칼프하는 것입니다. 이 기간은 스프레드와 중개 수수료에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 이 지표는 가격 다이버전스 전략에 기반해 매수/매도 신호를 제공하며, 강세 다이버전스 조건이 완전히 충족되면 TP/SL 수준과 함께 매수 화살표를 그립니다. 매도 화살표도 마찬가지입니다. 캔들 종간에 화살표가 출력되고 실시간으로 다시 그리그려지지 않으며, 일부 신호는 다소 늦게 나타나 지표에 의해 무시되어 경고를 주지 않습니다. 이는 특정 시장 상황(높은 변동성/뉴스 영향)에서 다이버전스의 본질입니다. 왜 효과가 있을까요? . 각 신호 뒤에 있는 좋은 전략 .라이브로 다시 도색하지 않습니다. . 어떤 쌍에도 잘 작동합니다. . 안정적인 성능을 제공합니다 추천 : . 더 긴 시간 동안 사용하세요 . 주 주기를 바꾸면 신호 품질이 달라지는데,
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
지표
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을   무료로   받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
지표
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
지표
슬레이어 바이너리는 이진 옵션 1캔들 스트라이크 화살표 표시기입니다. 이 지표는 성배를 찾는 사람들을 위한 것이 아닙니다. 일반적으로 거래에 있어 비현실적인 접근법이기 때문입니다. 이 지표는 꾸준한 성공률을 제공하며, 자금 관리와 일일 목표와 함께 사용하면 더욱 신뢰할 수 있습니다. 이 지시기에는 아래에 나열된 여러 기능이 포함되어 있습니다: 기능 재도색 없음: 지시기는 활력을 다시 칠하지 않습니다;화살표가 주어지면, 가격이 반대 방향으로 움직여도 그 화살표는 그 자리에 머무릅니다. 통계 패널: 전체 승률 %와 연속된 최대 손실-승리 신호 등 지표 성능 통계를 보여주는 패널 다이버전스 기반 검증된 논리: 이 지표는 다이버전스 전략을 사용해 매수/매도 화살표를 결정합니다. 6개 이상의 추가 필터: 인디케이터에는 승률을 높이고 무제한 콤보를 테스트할 수 있는 다양한 필터가 있습니다. 거래는 어떻게 하나요? 단순히 상승 화살표가 인쇄될 때 콜/매수를 열고, 현재 사용 중인 그 시간대의
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
지표
MT5 버전은 여기에서 확인하세요: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 텔레그램 채널 및 그룹: https://t.me/bluedigitsfx VIP 그룹 접근: 유료 제품 결제 영수증을 쪽지로 보내주세요 추천 브로커: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — OBV 다이버전스를 감지하여 시장 반전을 예측하는 강력한 MT4 지표 BlueDigitsFx OBV Divergence 지표는 가격과 온밸런스 볼륨(OBV)을 분석하여 강세 및 약세 다이버전스를 자동으로 감지하고, 잠재적인 추세 반전 또는 지속 신호를 제공합니다. 가격 움직임과 거래량 간의 다이버전스 패턴을 강조하여, 높은 확률의 진입 및 청산 시점을 찾아줍니다. 주요 기능 강세 및 약세 OBV 다이버전스 자동 감지 모든 타임프레임과 통화쌍 지원 팝업, 이메일, 푸시 알림 등 맞춤형 다이버전스
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
제작자의 제품 더 보기
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT5용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
지표
MT5용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! Crypto_Forex 지표: MT4용 Heiken Ashi Candles. 리페인트 없음. - Heiken_Ashi_Candles는 그림에 있는 것처럼 Trend Line MA 지표와 훌륭한 조합을 이룹니다. - 지표 Heiken_Ashi_Candles는 추세를 더 잘 보이게 하는 매우 유용한 보조 지표입니다. - 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉽게 만들고 추세를 더 쉽게 분석하는 데 유용합니다. - 대부분의 수익은 시장이 추세를 보일 때 발생하므로 추세를 올바르게 예측하는 것이 필요합니다. - Heikin-Ashi 차트는 각 막대를 계산하는 공식이 다르다는 점을 제외하면 일반 캔들스틱 차트와 비슷하게 구성됩니다. - Heikin-Ashi는 본질적으로 움직임의 평균을 취하기 때문에 더 매끄럽게 보입니다. - 하
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ............................................................................................................................................ MT4용 외환 지표 스프레드 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - 스프레드 디스플레이 지표는 부착된 외환 쌍의 현재 스프레드를 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 스프레드 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
지표
이것은 무료 제품이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다! 또한, 긍정적인 피드백에 감사드립니다! 대단히 감사합니다! 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! ........................................................................ MT4용 외환 지표 SWAP 디스플레이, 훌륭한 보조 거래 도구. - SWAP 디스플레이 지표는 외환 쌍의 롱 및 숏 거래에 대한 현재 SWAP을 첨부된 위치에 표시합니다. - 차트의 어느 모서리에서나 SWAP 디스플레이 값을 찾을 수 있습니다: 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단 - 색상과 글꼴 크기도 설정할 수 있습니다. - 각 거래자는 1일 이상 거래를 열어 둘 때 SWAP을 알아야 합니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "Fractal Trend Lines" for MT4. - 이 지표는 브레이크아웃과 함께 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 매우 좋습니다!!! - "Fractal Trend Lines"는 그래픽 상승 추세선(보라색) 및 하락 추세선(빨간색)을 보여줍니다. - 상승 추세선 및 하락 추세선은 가장 가까운 두 개의 프랙탈에 기반합니다. - 지표에는 추세선 색상과 너비를 담당하는 몇 가지 매개변수가 있습니다. - 지표에는 브레이크아웃에 대한 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. ......................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 외환 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - 지표 "Room_UP_DWN_Day_Week_Month"는 매우 유용한 보조 거래 도구입니다. - 가격(가격 범위 수준)으로 도달할 수 있는 가장 가능성 있는 일일, 주간 및 월간 수준을 보여줍니다. - 일일 범위는 당일 거래자에게 유용합니다. - 주간 및 월간 범위는 스윙 및 장기 거래자에게 적합합니다. - 지표는 이익 실현 목표를 계획하거나 손절매를 준비하는 데 탁월합니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음. - MT4용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다. - RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다. - 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다. - HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다. - 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Dynamic Oscillator는 MT4에서 효율적으로 거래할 수 있는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표입니다! - 새로운 세대의 Oscillator - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - Dynamic Oscillator에는 적응형 과매도/과매수 구역이 있습니다. - Oscillator는 과매도/과매수 구역에서 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 녹색 선 아래; 과매도 값: 빨간색 선 위. - 표준 Oscillator보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1. - PC와 모바일 알림이 제공됩니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
MT4용 Forex 지표 "8개 심볼에 대한 RSI". 리페인트 없음. - RSI는 거래에 가장 인기 있는 오실레이터 중 하나입니다. - 강력한 매수 과다 영역(70 이상)에서 매도 진입을 취하고 강력한 매도 과다 영역(30 미만)에서 매수 진입을 취하는 것이 좋습니다. - RSI는 발산 감지에 매우 유용합니다. - "8개 심볼에 대한 RSI"는 단 하나의 차트에서 최대 8개의 다른 심볼의 RSI 값을 제어할 수 있는 기회를 제공합니다. - 이 지표는 매도 과다/매수 영역의 가격 액션 진입과 결합하기에 매우 좋습니다. ............................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel" - 스캘핑 채널에는 ATR 기반 변동성 경계가 있습니다. - 스캘핑 거래에 사용하기 좋습니다. - 중간선에서 조정 보류 제한 주문을 통해 거래를 시작합니다. - 녹색의 꾸준한 상승 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 상단 경계선 위에서 마감되면 강세 진입을 고려합니다(그림 참조). - 빨간색의 꾸준한 하락 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 하단 경계선 아래에서 마감되면 약세 진입을 고려합니다(그림 참조). ..................................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
지표
"추종 트렌드 오실레이터"는 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다! - 사용자 친화적 지표는 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다. - 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터. - 오실레이터의 녹색은 상승 추세, 갈색은 하락 추세. - 과매도 값: -30 미만; 과매도 값: 30 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많이 있습니다. ............................................................................................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files v25.11 을 사용하세요. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 동시에 10개의 쌍에서 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇은 복리 계산을 자동으로 수행합니다. 아래 절차에 따라 관련 위험(기본값 2%)으로 MT4에 설치하고 PC를 실행
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램" - 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다. - 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다. - 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표. - 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다. - 내장된 모바일 및 PC 알림. - 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요. 지표 사용 방법: 1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다. 2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다. 3) 파란색 열이 나타나
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에서 약 90%의 정확도를 제공하는 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 복리 계산법 및 스캘핑 기법을 구현했습니다. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 손절매(SL)를 자동으로 설정합니다. - EA는 기본적으로 자동(랏 계산) 위험 관리 기능과 고정 랏 옵션을 제공합니다. - 거래 진입 민감도 매개변수 조정 가능. - 주말 거래 갭 없음. - 1분 단위 정확도의 정밀한 작동 시간 필터. - 스프레드 디스플레이 내장. - 로봇에 손익분기점 기능 탑재. - 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위. - 가장 권장되는 통화쌍은 GBPCAD, GBPAUD입니다.  - 위험한 마팅게일/그리
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "트렌드 지그재그가 적용된 MACD" - MACD 지표 자체는 트렌드 트레이딩에 가장 인기 있는 도구 중 하나입니다. - "MACD with Trend ZigZag"는 가격 액션 항목과 함께 사용하거나 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다. - 이 지표를 사용하여 가장 정확한 진입 신호를 선택합니다. _ MACD가 0(녹색) 위에 있고 지그재그 선이 위쪽이면 매수 가격 액션 패턴만 검색합니다. _ MACD가 0(분홍색) 아래에 있고 지그재그 선이 아래쪽이면 매도 가격 액션 패턴만 검색합니다. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 "스캘핑 히스토그램" MT4, 리페인트 없음. - 스캘핑 히스토그램 지표는 사소한 가격 수정 후 가격 모멘텀의 주요 방향으로 진입 신호를 검색하는 데 사용할 수 있습니다. - 스캘핑 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 약세 모멘텀은 주황색, 강세 모멘텀은 녹색입니다. - 동일한 색상의 히스토그램 막대가 연속 10개 이상 나타나면 강력한 모멘텀이 발생했음을 의미합니다. - 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 1개와 초기 모멘텀 색상이 있는 다음 열입니다(그림 참조). - 스캘핑 타겟 사용 - 차트에서 가장 가까운 최고가/최저가. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 지표 사용 방법: - 매수 신호의 경우: 연속된 녹색 히스토그램 막대 10개 이상(모멘텀) + 히스토그램의 주황색 막대 1개(수정) + 녹색 막대 1개(여기에서 롱 거래 시작). - 매도 신호의 경우: 최소 10개의 연속된 오렌지색 히스토그램 막대(모멘텀)
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
지표
Crypto_Forex 지표 SCALPING SNIPER MT4용, 재도장 없는 거래 시스템. Scalping Sniper - 정확한 가격 모멘텀을 보여주는 고급 시스템(지표)입니다! - MT4용 전문적인 Scalping Sniper 지표로 거래 방법을 업그레이드하세요. - 이 시스템은 매우 정확하지만 드문 스나이핑 신호를 제공하며, 승률은 최대 90%입니다. - 시스템은 한 쌍당 신호 수가 적은 것을 보완하기 위해 여러 쌍을 사용하여 신호를 검색합니다. - Scalping Sniper는 다음으로 구성됩니다. - 상단 및 하단 변동성 선(파란색); - 중간 선(주황색 또는 노란색) - 주요 추세를 보여줍니다. - 신호 방향 선(빨간색) - 지역 추세 방향을 보여줍니다. - 70 레벨 이상 영역 - 매수 과다 영역(매수하지 마세요). - 30 미만 영역 - 매도 과다 영역(매도하지 마세요). - 모멘텀 선(녹색) - 거래에 진입하기 위한 정확한 신호를 생성합니다. - Scalpin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns". - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 가격 액션 거래에 매우 강력합니다. 다시 칠하지 않고, 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 Inside Bar와 Outside Bar 패턴을 감지합니다. - 강세 패턴 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 패턴 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - Inside Bar 자체에 높은 R/R 비율(보상/위험)이 있습니다. - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Inside Bar & Outside Bar Patterns"는 지원/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다! 높은 승률은 약 85-90%입니다! 시스템은 복리 위험 관리를 사용합니다! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. 테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: EA set_file을 다운로드하세요 - 거래는 매우 정확합니다: 약 85-90%. - 시스템은 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 복리 방법을 구현했습니다. - 진입 감도 설정을 위한 주문 개시 센서. - EA는 시장 변동성에 따라 자동으로 동적 SL을 설정합니다. - 주말 거래는 없습니다. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 계정 레버리지: 1:30~1:2000. - 권장 쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
고급 적응형 스캘퍼 EA - 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 10개 쌍에 사용 가능한 10개 세트 파일! EA를 사용하거나 테스트하려면 "코멘트" 섹션의 세트 파일을 사용하세요. 이 EA는 적응형 스캘퍼 EA의 고급 버전입니다. 기본 적응형 스캘퍼 EA와 비교했을 때 고급 적응형 스캘퍼 EA의 추가 기능: - 추가 스프레드 설정. - 스프레드 표시. - 롱/숏에 대한 스왑 표시. - 고정 SL 옵션. 두 버전의 공통 기능: - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - EA는 10개 쌍에서 동시에 실행되어야 합니다. 해당 Set_files는 "Comments" 섹션에서 기다리고 있습니다. - 이
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA 는 스마트하고 안전하며 신뢰할 수 있는 완전 자동 멀티페어 스캘핑 거래 시스템입니다! 이것은 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문가입니다! 9개 페어에 사용 가능한 9개 Set_files! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA의 특징: - 스캘핑 기술. - 롤오버 영향 없음. - 스왑 없음. - 주말 갭 없음. - EA는 AI 방법을 통해 시장 상황에 자동으로 적응합니다. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 E
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "MA 속도" MT4, 리페인트 없음. 이동 평균 속도 - 고유한 트렌드 지표입니다. - 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. - 속도는 이동 평균의 1차 미분입니다. - MA 속도 지표는 MA 자체가 방향을 얼마나 빨리 바꾸는지 보여줍니다. - MA 속도로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA, SMMA 및 LWMA에 적합합니다. - MA 속도는 트렌드 전략에서 사용하는 것이 좋습니다. 지표 값이 < 0이면 트렌드가 하락하고 지표 값이 > 0이면 트렌드가 상승합니다. - 시간 프레임 - 모두; 거래 쌍 - 모두. - 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다. 매개변수(설정이 매우 쉽습니다): 1) 속도 기간. 권장 값은 3~7입니다. 지표의 민감도는 속도 기간이 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 2) MA 기간(이 MA의 속도가 계산됩니다). 3) MA 방법: SMA, EM
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA는 MT4 플랫폼에 대한 높은 정확도를 갖춘 정밀 자동 거래 시스템입니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다. SF Multi Sniper EA는 모든 거래 작업을 대신 해주는 "설정하고 잊어버리는" 전문가 자문입니다! EA를 사용하거나 테스트하려면 "Comments" 섹션의 Set_files를 사용하세요. - 롤오버의 영향 없음. - 스왑이 관련되지 않음. - 주말 거래 없음. - 스캘핑 기술을 사용한 복리 계산 방식 구현. - 시스템은 시장 변동성에 따라 동적 SL을 자동으로 설정. - EA에는 자동 로트 위험 관리(기본값) 및 고정 로트 옵션이 있습니다. - 조정 가능한 거래 진입 감도 매개변수. - 1분 정확도의 정확한 작동 시간 필터. - 내장된 SPREAD 디스플레이. - 로봇에는 조정 가능한 트레일링 스톱 기능이 있습니
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 통합 막대 패턴. - 지표 "통합 막대"는 가격 액션 거래를 위한 매우 강력한 돌파 중심 지표입니다. - 지표는 1개 막대 동안 좁은 영역에서 가격 통합을 감지하고 돌파 방향, 보류 주문 위치 및 SL 위치를 표시합니다. - 강세 통합 막대 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 통합 막대 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - 다시 칠하지 않음; 지연 없음; 높은 R/R 비율(보상/위험). - PC, 모바일 및 이메일 알림 제공. - 지표 "통합 막대 패턴"은 지원/저항 수준과 결합하기에 좋습니다. .......................................................................... 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 HTF Ichimoku for MT4. - Ichimoku 지표는 가장 강력한 트렌드 지표 중 하나입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다. - 이 지표는 트렌드 트레이더와 가격 액션 항목과의 조합에 탁월합니다. - HTF Ichimoku 지표를 사용하면 더 높은 타임프레임의 Ichimoku를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다. - 상승 추세 - 파란색 선 위에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 위에 있음) / 하락 추세 - 파란색 선 아래에 빨간색 선(두 선 모두 클라우드 아래에 있음). - 가격이 Ichimoku 클라우드 상단 테두리를 돌파했을 때만 BUY 주문을 엽니다. - 가격이 Ichimoku 클라우드 하단 테두리를 돌파했을 때만 SELL 주문을 엽니다. - HTF Ichimoku 지표는 큰 트렌드를 포착할 수 있는 기회를 제공합니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
지표
OSB 오실레이터 - 고급 사용자 지정 지표, 효율적인 가격 액션 보조 도구입니다. - 고급 새로운 계산 방법이 사용됩니다. - 새로운 세대의 오실레이터 - 사용 방법을 확인하려면 그림을 참조하세요. - OSB 오실레이터는 가격 액션, 다이버전스 및 과매도/과매수 신호에 대한 정확한 진입점을 찾는 보조 도구입니다. - 과매도 값: 30 미만. - 과매도 값: 70 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - 표준 오실레이터보다 훨씬 빠르고 정확합니다. 지표 설정은 매우 쉽습니다. 민감도라는 매개변수가 하나뿐입니다. 사용 방법: - 가격 액션 필터로(그림 참조). - 주요 추세 방향의 진입 신호로(그림 참조). - 정확한 신호가 있는 다이버전스 지표로(그림 참조). 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern". - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Inverted_Hammer와 약세 Hanging_Man 패턴을 감지합니다. - 강세 Inverted_Hammer - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 약세 Hanging_Man - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 지표 "Hanging Man and Inverted Hammer pattern"은 지지/저항 수준 및 보류 주문과 결합하기에 매우 좋습니다. // 훌륭한 거래 로봇과 지표는 여기에서 제공됩니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 이 MQL5 웹사이트에
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변