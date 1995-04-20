CCI with Dynamic OSB zones mp
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.5
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标“CCI 带动态超卖/超买区域”，适用于 MT4，无需重绘。
- 商品通道指数 (CCI) 非常适合顺势交易，顺势而为。
- 非常适合在动态超买区域设置卖出入场点，并在动态超卖区域设置买入入场点，顺势而为。
- 此指标也非常适合与价格行动入场点结合使用。
- 动态超买区域 - 黄线上方。
- 动态超卖区域 - 蓝线下方。
- CCI 震荡指标用于测量当前价格与历史平均价格之间的差额。
- 提供 PC 和移动端提醒。
