Aperçu

BlackBox XAU est un système de trading soigneusement conçu pour générer des profits sur le marché de l’or tout en gardant un contrôle strict sur le drawdown. Plutôt que de courir après chaque mouvement du marché, il applique une approche disciplinée et basée sur des règles, capable de s’adapter à la volatilité et de sélectionner uniquement les opportunités à forte probabilité.

L’EA évalue en continu les conditions de marché en temps réel, filtre les signaux faibles ou de mauvaise qualité et attend patiemment que le rapport risque/rendement devienne clairement favorable. Une fois les conditions réunies, il exécute des entrées précises avec des mécanismes de protection qui s’ajustent dynamiquement selon l’évolution du marché.

Ce design réfléchi signifie que BlackBox ne surcharge pas les graphiques avec des transactions inutiles, mais privilégie la qualité plutôt que la quantité — en se concentrant sur les configurations présentant un avantage statistique solide. Pour le trader, cela se traduit par une approche réaliste vers une rentabilité constante, un drawdown contrôlé et des rendements ajustés au risque, sans dépendre d’une sur-optimisation fragile.

Comment ça fonctionne

Au cœur de BlackBox se trouve une surveillance continue de la volatilité et de la dynamique des tendances afin d’identifier uniquement les meilleures configurations — lorsque le potentiel de gain dépasse largement le risque.

Il n’ouvre pas de positions chaque jour. Le système demande de la patience pour attendre les situations statistiquement avantageuses.

Lorsque les conditions sont réunies, l’EA exécute des entrées précises avec des protections intégrées pour garder le drawdown sous contrôle.

Son architecture de suivi de tendance est volontairement simple mais extrêmement robuste — évitant la sur-optimisation et offrant les meilleures chances d’obtenir des résultats stables et ajustés au risque dans divers environnements de marché.

Caractéristiques Clés

✔ Rentabilité réaliste — priorité au développement régulier avec un drawdown maîtrisé.

✔ Sans sur-optimisation — optimisation responsable, sans réglages fragiles.

✔ Exécution adaptée à la volatilité — n’intervient que lorsque le marché le justifie.

✔ Structure de suivi de tendance — une base simple et robuste pour la stabilité à long terme.

✔ Paramètres utilisateurs limités — évite les erreurs et simplifie l’utilisation.

✔ Profils de risque disponibles — conservateur, moyen et agressif.

✔ Infrastructure professionnelle — conçu pour fonctionner parfaitement avec les brokers ECN et sur VPS.

Performances (profil de risque moyen)

Backtest de 9 mois avec modélisation des ticks à 100 %

Dépôt initial : $20,000

Bénéfice net : $102,783.84

Facteur de profit : 13.59

Ratio de Sharpe : 10.90

Drawdown maximal : 8.99% ($9,426.97)

Drawdown sur l’equity : 3.14% ($2,074.66)

Taux de réussite : 68.75%

Gain moyen par trade : $5,043.16

Meilleure opération gagnante : $12,787.27

Pire opération perdante : -$2,074.66

Sur la qualité des données de backtest

BlackBox XAU est très sensible à la précision des données de marché et nécessite une modélisation des ticks à 100 %. C’est pourquoi les résultats présentés sont volontairement limités aux neuf derniers mois.

Les ensembles de données plus anciens contiennent souvent des lacunes, des approximations ou des flux de brokers de moindre qualité, ce qui peut fausser les performances réelles de l’EA. Les inclure serait plus trompeur qu’utile.

Pour vos propres backtests, il est essentiel de :

Utiliser des données récentes avec modélisation des ticks à 100 % ;

Vérifier que le broker fournit un jeu de données de type 1 (ticks réels sans interpolation), et non de type 2 (approximation ou données synthétiques).

Ainsi, vos résultats refléteront fidèlement les capacités réelles de l’EA. En résumé : la qualité des données prime sur la quantité. Les neuf mois présentés sont non seulement suffisants, mais surtout beaucoup plus fiables et réalistes que des années de backtests avec des données de mauvaise qualité.

Exigences & Recommandations

Instrument : XAUUSD (or)

Effet de levier minimum : 1:30

Type de broker : ECN (Pepperstone recommandé)

VPS : requis pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7

Dépôt minimum : $500

Pourquoi choisir BlackBox XAU ?

La plupart des EAs affichent des courbes de capital séduisantes et des facteurs de profit impressionnants, mais les atteignent grâce à des réglages fragiles, des ratios SL/TP irréalistes ou des drawdowns excessifs. Dans les conditions réelles, ces systèmes ne tiennent pas sur la durée.

BlackBox est différent :

Conçu pour un trading réaliste sur le long terme .

Met l’accent sur le profit avec un drawdown maîtrisé .

Construit pour fournir des résultats constants ajustés au risque.

BlackBox s’adresse aux traders qui valorisent la stabilité, la fiabilité et une approche professionnelle, plutôt que les artifices.

Structure Tarifaire

Afin de garantir l’équité pour les premiers utilisateurs et de refléter la demande croissante pour BlackBox XAU, la tarification suivra une structure transparente en trois étapes :

Étape 1 : prix actuel de lancement (préférentiel pour les premiers acheteurs).

Étape 2 : $599 — lorsque l’adoption se développera et que l’EA aura encore plus démontré son efficacité sur le marché.

Étape 3 : $799 — étape finale, reflétant la pleine valeur et la maturité du produit.

Cette structure récompense les premiers acheteurs avec le meilleur prix possible, tandis que les étapes suivantes alignent le coût sur la véritable demande du marché et la valeur démontrée de BlackBox XAU.



