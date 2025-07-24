Urban Pulse
- Fajar Dicky Firmansyah
- Version: 2.34
- Mise à jour: 17 septembre 2025
- Activations: 20
Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1. C'est tout. Un graphique. Une arme.
Important : Cette version est disponible à un prix réduit. Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt.
Avantages Principaux
- Logique de Risque Automatique : Calcule la taille du lot en fonction de la taille de votre compte et de la distance SL
- Lot Manuel ou Fixe Supporté : Vous contrôlez le mode — conservateur ou agressif
- Protection contre le Drawdown : Arrêt automatique lorsque la perte flottante dépasse votre pourcentage prédéfini
- Conception à Un Graphique : Tradez plusieurs symboles, gérés en interne — pas besoin d'encombrer votre plateforme
Exécution de la Stratégie
Modèle Multi-Tendance : Aligne la direction de la tendance sur plusieurs timeframes avant de considérer toute entrée.
Liste de Vérification de Configuration
|Paramètre
|Valeur
|Graphique
|GBPUSD
|Timeframe
|H1
|Symboles gérés
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened