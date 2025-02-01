AI Quantum Trading

5
AI Quantum Trading – Révolution dans le trading algorithmique. Conseiller en trading de nouvelle génération pour les instruments JPY

1 achat = 2 versions !

Achetez AI Quantum Trading sur MT5 - et obtenez la version MT4 gratuitement !
Tradez comme vous le souhaitez : deux plateformes, un conseiller, zéro trop-payé.
Écrivez-moi en MP après votre achat et recevez votre cadeau !

Dans le monde actuel de la technologie financière, le trading automatisé est devenu un élément essentiel du succès sur le marché. AI Quantum Trading est un conseiller commercial innovant qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour s'adapter dynamiquement aux conditions du marché. Cet outil puissant est conçu pour les traders et investisseurs professionnels recherchant une efficacité maximale et une croissance stable du capital.

Polyvalence et adaptabilité
À l’ère de la finance numérique, le trading automatisé devient un élément clé du succès. AI Quantum Trading est un conseiller commercial de haute technologie qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour s'adapter aux conditions actuelles du marché. Il est spécialement conçu pour fonctionner avec les paires de devises USDJPY, EURJPY et GBPJPY - certains des instruments les plus volatils et les plus populaires sur le marché Forex.

Optimisé pour les croisements JPY
AI Quantum Trading affiche les meilleurs résultats sur les paires avec le yen japonais grâce à un algorithme spécialisé qui prend en compte les caractéristiques de volatilité et les modèles de comportement de ces instruments.

Précision et adaptation exceptionnelles
Le conseiller analyse le marché en temps réel et prédit les mouvements avec une grande précision en utilisant :

Analyse approfondie des volumes et des niveaux
Évaluation de la volatilité et des tendances
Corrélations entre les instruments JPY
Le conseiller analyse le marché en temps réel, prédit les directions des tendances avec une grande précision et adapte sa stratégie aux conditions actuelles du marché.

Stratégie exclusive de détermination des tendances
AI Quantum Trading utilise un algorithme d'analyse de tendance unique qui n'a pas d'analogue sur le marché. L'intelligence artificielle analyse les volumes, la volatilité, les niveaux de prix et les corrélations de divers actifs, identifiant les points d'entrée et de sortie optimaux pour une transaction. Cela rend le conseiller efficace même dans des conditions de forte incertitude du marché.

Filtre d'actualités – Protection contre les chocs du marché
L’une des principales fonctionnalités d’AI Quantum Trading est le filtre d’actualités intégré. Il analyse automatiquement les événements économiques et évite les transactions pendant les périodes de forte volatilité causées par :

Communiqués de presse sur les taux d'intérêt

Publication de données macroéconomiques

événements géopolitiques

Cela vous permet de réduire les risques et de protéger votre capital des mouvements inattendus du marché.

Compatible avec tous les courtiers et types de comptes
L'IA Quantum Trading ne se limite pas à des plateformes spécifiques. Il fonctionne avec n'importe quel :

DC et courtiers prenant en charge le trading via MetaTrader 4 et MetaTrader 5

Types de comptes, y compris ECN, STP, Standard et Cent

Le conseiller s’intègre facilement à l’infrastructure existante du trader, garantissant ainsi une facilité de configuration et d’utilisation.

Auto-apprentissage et adaptation continus
La principale caractéristique d’AI Quantum Trading est l’optimisation dynamique. Lors de chaque test dans le testeur de stratégie, le conseiller ne répète pas le modèle de trading précédent, mais en crée un nouveau en analysant les informations historiques modifiées. Cela en fait l’un des conseillers les plus adaptatifs du marché, capable d’ajuster sa stratégie toutes les heures et de s’adapter aux changements du marché.

Principaux avantages du trading quantique basé sur l'IA :
Trading entièrement automatisé – trading sans émotions ni facteur humain
Intelligence artificielle et apprentissage automatique – Optimisation et adaptation continues
Algorithme exclusif de détection de tendance – haute précision de l'entrée de transaction
Filtre d'actualités – négociez uniquement dans des conditions favorables
Compatibilité avec tous les courtiers – flexibilité et facilité d'utilisation
Optimisation dynamique dans Strategy Tester – Une approche unique des tests
AI Quantum Trading est un conseiller commercial de nouvelle génération qui combine l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse technique avancée pour obtenir des résultats commerciaux optimaux. Il ne s’agit pas seulement d’un système automatisé, mais d’un trader intelligent qui s’adapte au marché et apprend constamment, garantissant un trading stable et sûr.
Avis 4
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.20 19:45 
 

The EA has been generating profits on the live account after a week of purchase, using the default M15 settings as recommended by Vitali. Funds are well-utilized.

tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.02.05 22:54 
 

Hi everyone, I bought this Ea just few days back. The backtests are good and currently using it on a live trading account. So far happy with the performance, trade frequently on M15 timeframe with new filters on. Worth a try and reasonably priced AI based Expert Advisor. Happy Trading!!!

Rasmus Christensen
38
Rasmus Christensen 2025.03.02 21:18 
 

I have been the EA for 3 weeks now on a live account. My overall impression is that the EA is really good, with low risk and green trades. I would say that its slow and steady but rather that than blowing accounts. I will give a thumbs up for Vitali who is fast at responding to questions regarding his EA's so don't hesitate to ask him for help or info. Will return with another review when i have beeen using the EA for a longer time, but it looks promising 👌

Produits recommandés
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5 : L’évolution d’une stratégie éprouvée Le EA Trend Hedge Master MT5 est un système professionnel de grid et hedge, issu de plus de dix ans d’expérience. Il identifie les tendances avec précision et gère les drawdowns pour protéger le capital et viser des profits constants sur le Forex et l’or. Pourquoi la version MT5 est supérieure : Logique de tendance améliorée : signaux plus précis Récupération intelligente : s’adapte à la volatilité, pas d’ajout d’ordres aveugle Gestio
Myfolio EA
Marwin Borpet
Experts
[Myfolio EA] – Portfolio Power  Trade smarter, not harder. This package combines 10 fully automated Expert Advisors , each built with unique strategies and custom indicators, and unites them under a dashboard with integrated news filter for easy monitoring, optimization, and adjustment to any market condition. What’s Inside EURJPY → 2 strategies EURUSD → 2 strategies GBPJPY → 1 strategy GBPUSD → 2 strategies USDJPY → 1 strategy XAUUSD (Gold) → 2 strategies Each EA uses a different indicator set
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour trader l’indice DE40 (souvent désigné sous le nom de DAX, GER40, etc., selon le courtier). L'EA identifie automatiquement les opportunités de trading sur le marché et gère les positions en adoptant une approche basée sur le risque. Il vous offre deux modes de trading : Conservateur – Une approche plus lente et plus stable. Agressif – Une stratégie plus rapide conçue pour tirer parti des grands mouvements du marché (avec un risque plus élevé). Cette stratégi
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Experts
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé multifonctionnel pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur les paires de devises populaires (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), les métaux précieux (Gold/XAUUSD), le pétrole (WTI, Brent) et les cryptomonnaies (BTCUSD, etc.). Cet EA est basé sur le principe des « super-signaux » (Super Signals), qui détectent les hauts et les bas locaux (points potentiels de retournement ou de correction) sur l’unité de te
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Experts
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H est un Expert Advisor conçu pour trader le XAUUSD (Or) sur le timeframe H1, implémentant des méthodologies de réseaux neuronaux pour la reconnaissance de motifs. L'EA utilise une approche systématique pour le trading de l'or à travers une analyse minutieuse des conditions de marché et une gestion précise des trades. Pour obtenir des résultats précis en backtesting , assurez-vous de définir le bon décalage GMT dans les paramètres d'entrée. Prix et Disponibilité Prix I
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Experts
Golden Rhythm - Trading Adaptatif avec Protection des Actualités Intégrée Golden Rhythm - Maîtrisez la Volatilité en Toute Simplicité Access the expert details here . Please join our channel here . Profitez de la technologie de pointe avec Golden Rhythm ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, donnant aux traders les outils nécessaires pour contrôler les risques tout en maximisant les performances. Que vous soyez débutant ou un trader professionnel à la recherche de fonctionnal
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experts
ProVolaBot est un robot de trading algorithmique conçu pour intervenir sur le Volatility 100 (1s) Index , via la plateforme Deriv . Il repose sur une stratégie technique de détection automatique de ruptures de structure (breakouts), associée à un filtre de tendance configurable. Il permet une exécution contrôlée, sur des plages horaires précises et des journées définies. Développé pour une utilisation responsable, ProVolaBot ne garantit aucun résultat et ne fait aucune promesse de performance.
Marksman MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Entrée précise. Exécution impeccable. Marksman est un Expert Advisor (EA) automatisé basé sur une stratégie à coup unique, conçu pour influencer le marché d'un coup précis, en utilisant Take Profit et Stop Loss sur chaque position. Inspiré par les compétences d'un véritable tireur d'élite, cet EA utilise une combinaison d'OsMA, d'oscillateur stochastique et de
IPeurusd5
ANO IDS
4.11 (9)
Experts
The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
YenSync
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experts
Layer Grid Expert Advisor – Full Product Description  SECTION 1: Executive Overview A System Built on Structure, Intelligence, and Adaptability Layer Grid is a next-generation Expert Advisor engineered for traders who demand more than just automation—they seek systems rooted in structure, refined through intelligence, and proven through real-world consistency. Unlike mass-market EAs built on rigid, outdated templates, Layer Grid is a living algorithm, designed to evolve with the markets it enga
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Reversal Maestro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Experts
The "Reversal Maestro" Expert Advisor (EA) is designed to identify market reversals using advanced candlestick pattern analysis and RSI confirmation. It integrates two popular multi-candle reversal patterns: Morning Star and Evening Star , as well as the Bullish Piercing and Bearish Dark Cloud Cover patterns. These patterns are combined with RSI thresholds to detect overbought and oversold market conditions. The EA uses robust risk management, limiting open positions, validating lot sizes based
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Plus de l'auteur
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Pure AI
Vitali Vasilenka
4.42 (12)
Experts
Conseiller de trading unique pour la paire XAUUSD Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle. IMPORTANT ! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration. Caractéristiques principales : modularité et flexibilit
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
5 (14)
Experts
Synthetic Metal  est un conseiller en négociation novateur, spécialement conçu pour fonctionner avec les principaux instruments XAUUSD (or) et XAGUSD (argent). Cet expert combine de puissantes technologies analytiques, une précision des prévisions et une flexibilité dans la gestion des risques commerciaux. Caractéristiques principales : Indicateur de l'auteur Synthetic Trend AI Le conseiller utilise un indicateur d'IA à tendance synthétique unique, qui analyse simultanément 4 périodes pour déte
The Last King
Vitali Vasilenka
Experts
The King Trading — Conseiller de trading universel basé sur des indicateurs techniques et algorithmes propriétaires. Conçu pour le trading automatisé de tout instrument financier : paires de devises, indices, matières premières, cryptomonnaies, etc. Attention ! Envoyez-moi un message privé pour recevoir les paramètres, les instructions et un cadeau ! Principales fonctionnalités : Prise en charge de tous les instruments de trading Le Conseiller est adapté à toutes les paires et instruments de t
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Conseiller de trading unique pour la paire EURUSD Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle. IMPORTANT !   Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration. Caractéristiques principales : modularité et flexibili
QuantCore Levels
Vitali Vasilenka
Experts
QuantCore Levels - Conseiller de trading basé sur les niveaux de support et de résistanceIl s'agit d'un conseiller de trading intelligent (robot) créé sur la base des principes classiques de l'analyse technique et complété par la puissance de l'intelligence artificielle OpenAI. La principale stratégie de trading du conseiller consiste à travailler à partir des niveaux de support et de résistance, ce qui en fait un outil universel pour les marchés en tendance et les marchés plats. Attention com
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Utilitaires
Panneau de contrôle SmartTrade — votre centre de contrôle pour le trading algorithmique Le panneau de contrôle SmartTrade est un panneau de contrôle multifonctionnel conçu pour ceux qui privilégient le contrôle, la flexibilité et l'efficacité à chaque transaction. Il allie un aspect visuel convivial à une puissante logique de suivi des ordres, transformant le trading de routine en un processus contrôlé. Vous pouvez désormais : Mettre en œuvre n'importe quelle idée de trading, du scalping au tr
QuantCore Patterns
Vitali Vasilenka
Experts
QuantCore Patterns est un conseiller de trading intelligent basé sur des modèles. Automatiser l'analyse. Gérez vos bénéfices. À l’ère de la surcharge d’informations et de la volatilité des marchés, les traders et investisseurs professionnels recherchent des solutions précises et éprouvées qui peuvent garantir la stabilité et la croissance du capital. C’est exactement la solution fournie par QuantCore Patterns – un algorithme de trading de haute technologie capable de reconnaître et d’utiliser l
MarketProfile Indicator
Vitali Vasilenka
Indicateurs
L'indicateur Profil de Marché est une solution classique pour afficher un profil de marché. Il permet d'afficher la distribution statistique des prix au fil du temps, la zone de coût et la valeur de contrôle d'une séance de trading sur le graphique. Cet indicateur peut être associé à des graphiques sur n'importe quelle unité de temps et peut afficher le profil de marché pour un ensemble complet de séances, y compris un profil dans un rectangle librement défini. Les unités de temps courtes offre
Filtrer:
Mohamad najjar
439
Mohamad najjar 2025.06.25 08:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rasmus Christensen
38
Rasmus Christensen 2025.03.02 21:18 
 

I have been the EA for 3 weeks now on a live account. My overall impression is that the EA is really good, with low risk and green trades. I would say that its slow and steady but rather that than blowing accounts. I will give a thumbs up for Vitali who is fast at responding to questions regarding his EA's so don't hesitate to ask him for help or info. Will return with another review when i have beeen using the EA for a longer time, but it looks promising 👌

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.03.03 08:35
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Dodge Kevin Maurillo
292
Dodge Kevin Maurillo 2025.02.20 19:45 
 

The EA has been generating profits on the live account after a week of purchase, using the default M15 settings as recommended by Vitali. Funds are well-utilized.

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:34
Hello, my friend. I'm glad to hear that you're doing well. If you have any questions, write to me and I'll help you.
tarunaulakh970
218
tarunaulakh970 2025.02.05 22:54 
 

Hi everyone, I bought this Ea just few days back. The backtests are good and currently using it on a live trading account. So far happy with the performance, trade frequently on M15 timeframe with new filters on. Worth a try and reasonably priced AI based Expert Advisor. Happy Trading!!!

Vitali Vasilenka
51994
Réponse du développeur Vitali Vasilenka 2025.02.21 04:35
Thank you, my friend. If you have any questions, I'll help you out.
Répondre à l'avis