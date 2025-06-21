Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec rigueur et résultats concrets. Il s'appuie sur plusieurs de mes stratégies précédentes et est adapté au marché Forex. Il est donc adapté à l'intelligence artificielle du machine learning. Autrement dit, l'IA lit les paramètres et les applique à ma stratégie. Elle apprend ensuite à améliorer la qualité des entrées. Il dispose également d'un nœud permettant de récupérer des positions. Autre innovation : tout est encapsulé virtuellement. Autrement dit, aucune donnée n'est envoyée au serveur (stop loss, take profit, etc.). Le tout se déroule de manière très humaine.





Deux des principales fonctions sont : extractFeatures et trainModel. Elles sont chargées de concevoir la bougie, de la déstructurer, de la déformer et d'apprendre son mouvement pour adapter le spread.





Il est à noter que le développement de ma stratégie est le fruit de mes années de trading professionnel, avec l'intégration de l'IA pour optimiser les performances et les améliorer.





Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss.





Votre argent sera ainsi protégé.





Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel.





Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optimale. Vous pouvez également consulter mes autres produits ici : MQL5.





Cette IA est principalement destinée aux personnes à la recherche d'une alternative et fonctionne 24h/24 et 5j/7. Le Forex et l'USD/JPY sont disponibles tous les jours de l'année. C'est un marché très difficile, alors laissez l'IA s'en occuper.





Voici quelques-unes des principales caractéristiques à souligner :





Signaux réels





Design élégant et performant

Manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture claire par l'IA

Analyse par IA via le serveur de données API

Panneau d'information sur le déroulement de la stratégie

Environnements virtuels flottants où les profits et les pertes sont affichés clairement sur le graphique

Contrôle des risques pour investir

Protection du compte, par exemple, drawdown maximal dans le temps, spread maximal dans le temps, etc.

Contrôle des actualités importantes et inversement

Contrôle adaptatif de l'IA

Excellent contrôle des jours et des heures d'ouverture

Adaptation rigoureuse pour chaque courtier, l'utilisateur doit adapter progressivement ces paramètres pour comprendre son glissement

Contrôle de l'API des actualités





Informations sur les données requises

Symbole USDJPY

Débit de connexion < 10,0 ms

Spread < 15,0

Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)

Période H1