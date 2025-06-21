Void AI

Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec rigueur et résultats concrets. Il s'appuie sur plusieurs de mes stratégies précédentes et est adapté au marché Forex. Il est donc adapté à l'intelligence artificielle du machine learning. Autrement dit, l'IA lit les paramètres et les applique à ma stratégie. Elle apprend ensuite à améliorer la qualité des entrées. Il dispose également d'un nœud permettant de récupérer des positions. Autre innovation : tout est encapsulé virtuellement. Autrement dit, aucune donnée n'est envoyée au serveur (stop loss, take profit, etc.). Le tout se déroule de manière très humaine.

Deux des principales fonctions sont : extractFeatures et trainModel. Elles sont chargées de concevoir la bougie, de la déstructurer, de la déformer et d'apprendre son mouvement pour adapter le spread.

Il est à noter que le développement de ma stratégie est le fruit de mes années de trading professionnel, avec l'intégration de l'IA pour optimiser les performances et les améliorer.

Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss.

Votre argent sera ainsi protégé.

Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel.

Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optimale. Vous pouvez également consulter mes autres produits ici : MQL5.

Cette IA est principalement destinée aux personnes à la recherche d'une alternative et fonctionne 24h/24 et 5j/7. Le Forex et l'USD/JPY sont disponibles tous les jours de l'année. C'est un marché très difficile, alors laissez l'IA s'en occuper.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques à souligner :

Signaux réels

Design élégant et performant
Manipulation des couleurs des chandeliers et des graphiques pour une lecture claire par l'IA
Analyse par IA via le serveur de données API
Panneau d'information sur le déroulement de la stratégie
Environnements virtuels flottants où les profits et les pertes sont affichés clairement sur le graphique
Contrôle des risques pour investir
Protection du compte, par exemple, drawdown maximal dans le temps, spread maximal dans le temps, etc.
Contrôle des actualités importantes et inversement
Contrôle adaptatif de l'IA
Excellent contrôle des jours et des heures d'ouverture
Adaptation rigoureuse pour chaque courtier, l'utilisateur doit adapter progressivement ces paramètres pour comprendre son glissement
Contrôle de l'API des actualités

Informations sur les données requises
Symbole USDJPY
Débit de connexion < 10,0 ms
Spread < 15,0
Type de compte ECN, RAW, PRO (faible spread)
Période H1
Produits recommandés
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, donc il est adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira les paramètres puis les consultera à ma stratégie, puis il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il a aussi un nœud où vous pouvez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
CChart
Rong Bin Su
Indicateurs
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experts
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Experts
This expert advisor is a trading program that is programmed to trade in the Forex market. This program works on the basis of its own trading strategy, which is based on the analysis of technical indicators and market conditions. The goal of this program is to achieve continuous profits by opening and closing trading deals at the right time. This expert advisor uses technical indicators such as moving averages and Fibonacci to determine the entry and exit points of the market. It also uses mark
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Important – À lire avant d'acheter Cet EA peut être utilisé pour le trading d'actualités et le swing trading, avec des intervalles de temps et des paramètres recommandés différents. Remarque : la stratégie de trading 1 minute est réservée à l'utilisation lors d'événements d'actualité spécifiques à fort impact. Ne l'utilisez pas les jours de bourse habituels, car cela entraînerait probablement des pertes. Dans des conditions de marché normales, veuillez vous baser sur les intervalles de temps 4
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Var moment pulse robot
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Quantum Scalper EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies multi-layered filtering to identify scalping opportunities during active market sessions. It combines market structure, volatility awareness, and risk-control modules to provide systematic trade execution without martingale or grid methods. Core Features Liquidity Zone Filter – Avoids entries near recent rejection areas often associated with stop hunts. Adaptive Risk Engine – Adjusts lot size per trade based on user-defined ru
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicateurs
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Experts
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Trading Forex Automatisé avec un Accent sur la Gestion des Risques Ceci est une traduction générée par IA pour votre langue. Veuillez noter que des erreurs peuvent être présentes. (Fichiers/Paramètres Mis à Jour dans la Communauté DFX MQL5, lien ci-dessous) Libérez la Puissance des Croisements EMA avec une Approche Disciplinée de la Rentabilité EMA Pro de DFX est un conseiller expert Forex (EA) puissant et convivial, conçu pour automatiser vos stratégies de trading. Il est basé sur une stratégi
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Experts
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Description du produit Aperçu VIX Momentum Pro est un système de trading algorithmique sophistiqué conçu exclusivement pour les Indices Synthétiques VIX75. L'algorithme emploie une analyse multi-timeframes avancée combinée avec des techniques de détection de momentum propriétaires pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité dans le marché de volatilité synthétique. Stratégie de trading L'Expert Advisor opère sur une approche comprehensive basée sur le m
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experts
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experts
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
TradingTime
Mikita Kurnevich
Experts
TradingTime: Intelligent solution for inter-session trading In the dynamic world of Forex, where every minute can become decisive, a new generation algorithm - TradingTime - is presented. This Expert Advisor does not just automate trading, but rethinks the approach to working at the intersection of key market sessions, combining analytical accuracy and adaptability. Strategy based on the rhythm of the market TradingTime is based on in-depth analysis of transitional periods between trading sessio
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Currency Curator Bot
Oleksii Ferbei
Experts
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Scalpex EA
Morris Mukono Waithaka
Experts
Hello, traders! I am Scalpex EA, the newest and a highly precise addition to the world of Expert Advisors. My specialty? Precision scalping across Forex, Gold, and Crypto. Yes, I trade with finesse on pairs like EURUSD, XAUUSD, and various crypto markets, delivering unparalleled trading opportunities with speed and accuracy. I am here to prove that I am the most advanced scalping Expert Advisor ever created. I am a meticulously crafted EA, designed to maximize your trading potential. My creators
Spectra Pip Gold AI
Moradiya Harikrushn Devjibhai
Experts
SpectraPip – Advanced RSI Forex Algo Trading System for MetaTrader 5 Elevate your Forex trading potential with the SpectraPip Algo Trading System —an innovative, fully automated trading robot crafted for MetaTrader 5 (MT5). SpectraPip leverages the proven Relative Strength Index (RSI) strategy, seamlessly merging modern AI-mindset automation with classic technical analysis principles to provide you with robust, intelligent, and hands-free trading performance. SpectraPip is designed for traders s
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Le système de trading AO est spécifiquement conçu pour le trading de tendance, en utilisant les heures d'enchères ou de nouvelles comme points de référence pour les comparer avec d'autres heures de commande spécifiques afin d'anticiper les tendances du marché. **Tous les paramètres de temps utilisés dans l'EA sont basés sur l'heure de votre terminal. Différents courtiers peuvent fonctionner dans différents fuseaux horaires GMT, ce qui peut varier davantage en raison des ajustements liés à l'he
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Plus de l'auteur
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicateurs
Clock GMT Live a tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur notre courtier, plusieurs fois vous vous serez demandé sur quel gmt je suis ou sur quel gmt mon courtier travaille, eh bien avec cet outil vous pourrez savoir en temps réel à la fois le GMT décalage horaire du broker et de votre heure locale, vous connaîtrez également en permanence le ping du broker Juste en le plaçant à un moment de la journée, vous pouvez obtenir les informations Le prix augmente pour chaque acquisition,
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Indicateurs
Excellent outil utilitaire où vous pouvez surveiller en temps réel la moyenne de votre compte et la propagation du symbole Celui-ci saura identifier précisément les données, pour pouvoir savoir par exemple si vous avez un compte Prop Firm, connaître la bonne Laverage et si le spread est manipulé, etc. pour faire un lotage précis Combinaison d'un effet de levier et d'un indicateur de spread. Des outils pour automatiser la vérification de l'effet de levier et du spread sur votre compte de tradin
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Analyse de glissement conçue pour le trading de haute précision et l'ensemble du marché Il fonctionne à la fois sur les comptes réels et de démonstration et vous permet d'analyser toutes vos positions avec prise de profit et stop loss, afin que vous puissiez analyser le glissement de votre courtier. Qu'est-ce que le slippage dans le commerce ? Le glissement ou glissement est la différence de prix qui peut survenir entre le moment où un ordre commercial est passé et son exécution réelle sur le
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Statistiques du tableau de bord du compte C'est un outil qui vous aidera à avoir une vue ciblée afin de connaître les profits et les pertes de votre compte, afin que vous puissiez en garder une trace, il apporte également une analyse de prélèvement pour connaître également le risque obtenu Après l'avoir téléchargé et activé dans votre compte, vous devez l'attacher à n'importe quel symbole par exemple EURUSD H1, puis à partir de ce moment l'outil commencera à surveiller vos statistiques le pan
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Indicateurs
Clock GMT Live a tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur notre courtier, plusieurs fois vous vous serez demandé sur quel gmt je suis ou sur quel gmt mon courtier travaille, eh bien avec cet outil vous pourrez savoir en temps réel à la fois le GMT décalage horaire du broker et de votre heure locale, vous connaîtrez également en permanence le ping du broker Juste en le plaçant à un moment de la journée, vous pouvez obtenir les informations Le prix augmente pour chaque acquisition,
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Indicateurs
Statistiques du tableau de bord du compte C'est un outil qui vous aidera à avoir une vue ciblée afin de connaître les profits et les pertes de votre compte, afin que vous puissiez en garder une trace, il apporte également une analyse de prélèvement pour connaître également le risque obtenu Après l'avoir téléchargé et activé dans votre compte, vous devez l'attacher à n'importe quel symbole par exemple EURUSD H1, puis à partir de ce moment l'outil commencera à surveiller vos statistiques le pan
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Indicateurs
Excellent outil utilitaire où vous pouvez surveiller en temps réel la moyenne de votre compte et la propagation du symbole Celui-ci saura identifier précisément les données, pour pouvoir savoir par exemple si vous avez un compte Prop Firm, connaître la bonne Laverage et si le spread est manipulé, etc. pour faire un lotage précis Combinaison d'un effet de levier et d'un indicateur de spread. Des outils pour automatiser la vérification de l'effet de levier et du spread sur votre compte de tradin
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Je vous apporte Don frappe un expert en trading agressif, c'est un système multidirectionnel, il couvre tous les temps et toutes les devises, avec un contrôle Drawdown ce système utilise une de mes logiques Martingale avec un suivi de ce qui se passe dans un temps inférieur et dans un temps plus long, il sera également décidé s'il faut intervenir dans le Drawdown, je sais que beaucoup n'aiment pas le martin ou système Edge car ils sont habitués à graver des comptes, mais croyez-moi, mes système
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! EA a un bilan en direct avec 3,5 ans de trading stable avec un faible drawdown : Spectacle en direct La version MT4 peut être trouvée ici Je présente la stratégie "Cleopatra EA", Cleopatra un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte en permanence où sa puissance est la polyvalence Sa principale stratégie étant de lire le marché dans son élasticité, nous pourrons analyser l'entrée de gamme de différentes manières. Cela peut être très dyn
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai rigoureusement conçu cet outil avec des résultats réels, RA AI conçu et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en IA dans la devise EURO DOLLAR, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 1k à 12k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, RA AI est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds pour scalper une
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu ODIN AI avec des résultats réels avec rigueur, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu Foxy AI avec rigueur et résultats réels, impeccable pour sa sagesse et son intelligence, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire , l'IA lira les paramètres puis les consultera pour ma stratégie, puis elle apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, elle dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des po
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la stratégie "Prophet", c'est celui choisi pour un taux de gain élevé et pour un trading long et stable prophet est l'élu parmi tant d'autres, car c'est une stratégie mise en avant par l'importance du winrate, c'est une des rares stratégies que vous trouverez similaire à un winrate de %100, elle est basée sur un algorithme interne consultant plusieurs stratégie facteurs pour que cela puisse être réalisé et s'adapter au marché contient toutes les protections
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour les commerçants ! Je vous présente la "Cléopâtre" Cléopâtre un design beau et intelligent, avec une forme de récupération qui s'adapte constamment là où sa puissance est la polyvalence. Sa stratégie principale est de lire le marché dans son élasticité, on peut analyser la fourchette d'entrée de différentes manières. Cela peut être très dynamique sur différents TF et différentes gammes, avec la gestion des requêtes sur l'actualité du marché. Cléopâtre a un grand pouvoir d'adaptation à l
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Salut les commerçants ! Je vous présente la "Stratégie Polyvalente de Lord Arles, Arles est conçu pour être très agressif ou polyvalent au bon moment. Arles est le dieu de ma saga préférée et il a tout pour être le plus dynamique du marché, comment Arles peut-il survivre en étant aussi agressif ? Ma stratégie est très complexe en soi, elle est conçue pour examiner l'évolution du marché et consulter les actualités, les événements, les mouvements, les modèles de ticks et d'autres choses en inter
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Stratégie Monk, une stratégie solide et très stable à long terme. ma stratégie a des modèles d'entrée pour des durées sûres et à long terme, elle consulte constamment les nouvelles et les festivals qui se déroulent pendant le marché en direct, elle a des protections contre les risques maximales, ainsi qu'une récupération à long terme d'une grille, elle a différentes méthodes internes intelligentes , où il peut être configuré dans une configuration graphique, pour pouvoir établir une configurati
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la stratégie "Priest Master", Priest Master, un ancien prêtre qui applique des techniques solides basées sur la jauge. Il peut travailler avec l'ensemble du marché, en contrôlant le glissement et la propagation si nécessaire, les entrées hautement analysées par des indicateurs importants tels que RSI, Bollinger, etc. Il convient de noter que sa performance est passée pour de nombreux symboles du marché, et où il le fait spécial en faisant en sorte que les po
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One est une stratégie conçue pour trader sans soucis pour tous ceux qui veulent quelque chose de stable et de déterminé. où ils peuvent placer leur investissement de taille X sans soucis de risque, chaque entrée aura préalablement une analyse solide consultant des modèles et des indicateurs secrets conçus par moi, il dispose d'un système d'IA, où il apprendra et consultera toutes les gammes que nous lui avons enseignées et ajuster le risque si nécessaire lorsque le stop los
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour commerçants, j'ai décidé de créer cet outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché synthétique de l'indice Step, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira les paramètres puis consultera les à ma stratégie, alors il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il a aussi un nœud où vous pouvez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous trouverez est q
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, donc il est adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira les paramètres puis les consultera à ma stratégie, puis il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il a aussi un nœud où vous pouvez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai rigoureusement conçu cet outil avec des résultats réels, RA AI conçu et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en IA dans la devise EURO DOLLAR, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 1k à 12k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, RA AI est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds pour scalper une
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Je vous apporte Don frappe un expert en trading agressif, c'est un système multidirectionnel, il couvre tous les temps et toutes les devises, avec un contrôle Drawdown ce système utilise une de mes logiques Martingale avec un suivi de ce qui se passe dans un temps inférieur et dans un temps plus long, il sera également décidé s'il faut intervenir dans le Drawdown, je sais que beaucoup n'aiment pas le martin ou système Edge car ils sont habitués à graver des comptes, mais croyez-moi, mes système
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur ,Apolo AI destiné et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en AI et Nodes en devise Canadienne, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 10k à 40k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, Apollo est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds à scalpe
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, J'ai conçu avec rigueur cet outil avec des résultats réels, outil basé sur plusieurs de mes précédentes Stratégies, Seth le Dieu Protecteur du dieu RA, défiant la divinité de l'or un algorithme complet structuré par une IA et des nœuds analysant les modèles d'or une stratégie innovante basée sur les mouvements de l'or, alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique Dans un marché aussi volatil que l'or, c'est Il est essentiel d’avoir des stratégies so
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur, outil basé sur plusieurs de mes stratégies précédentes, en l'adaptant au marché Forex, il est donc adapté à l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'IA lira paramètres puis consultez-les à ma stratégie, puis il apprendra pour que les entrées soient de meilleure qualité, il dispose également d'un nœud où vous pourrez récupérer des positions, une autre des choses innovantes que vous
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis